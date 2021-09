EV-Aktien: Warum dieser Investor EV-Aktien kaufte!

Steve Weiss von Short Hills Capital verkaufte kürzlich seine General Motors Co (NYSE:GM) Aktien und kaufte stattdessen Volkswagen AG (OTC:VWAGY), sagte er am Dienstag in CNBCs “Fast Money Halftime Report”.

Weiss erzählte CNBC, dass er eine Gelegenheit sah, aus General Motors auszusteigen und das Geld zu nutzen, um seine Volkswagen-Position aufzustocken, als die Aktie letzte Woche in der Nähe der 30-Dollar-Marke notierte.

