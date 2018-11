EVP wählt Spitzenkandidaten - CSU-Vize Weber als Favorit

HELSINKI (dpa-AFX) - Die Europäische Volkspartei wählt am Donnerstag ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl 2019 und das Amt des EU-Kommissionspräsidenten.



Bewerber sind der CSU-Politiker Manfred Weber und der frühere finnische Premier Alexander Stubb.

Weber gilt als Favorit. Der 46-Jährige führt seit 2014 die EVP-Fraktion im Europaparlament und ist auch stellvertretender CSU-Vorsitzender. Nach jetzigen Prognosen dürfte die EVP auch nach der Wahl im Mai stärkste Fraktion werden und Anspruch auf den Posten des Kommissionspräsidenten erheben. Das ist Webers erklärtes Ziel.

Beim EVP-Kongress stimmen die rund 730 Delegierten geheim ab. Ein Ergebnis soll gegen Mittag vorliegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt in ihrer Eigenschaft als CDU-Chefin an dem Parteitreffen in der finnischen Hauptstadt teil./vsr/DP/zb