EVP-Fraktionschef gegen Umwelt-Mindeststandards für US-Importe

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) hat die Forderung nach Umwelt-Mindeststandards für US-Importe zurückgewiesen. "Wir sollten nicht einsteigen in eine Eskalation von Drohungen", sagte Weber der "B.Z. am Sonntag" bezogen auf einen entsprechenden Vorschlag von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Die USA blieben "zentraler Verbündeter in der globalen Politik" und ein wichtiger Markt für Europa.

Die EU solle jedoch selbstbewusst sein. "Die EU ist heute ökonomisch genauso stark wie die USA. Wir können selbst Akzente setzen und müssen uns nicht nach Präsident Trump richten", so Weber. Die Entscheidung zum Ausstieg aus dem Klimaabkommen sei für das Bild der USA in der Welt "ein Desaster", so der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, der unter anderem CDU und CSU und die ÖVP aus Österreich angehören.

Foto: über dts Nachrichtenagentur