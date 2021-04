EVP-Fraktionschef für Stopp aller EU-Flugverbindungen aus Indien

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - In Anbetracht der Corona-Mutanten in Indien fordert EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) die sofortige Einstellung aller Flugverbindungen in die EU. "Die indische Doppelvariante scheint sich schnell auszubreiten und die Situation dort droht außer Kontrolle zu geraten", sagte er der "Bild" (Samstagausgabe). "Einige Covid-Fälle mit der indischen Mutante sind bereits in Deutschland und der EU aufgetreten." Diesmal müssten die EU-Innenminister schneller und konsequenter handeln und sofort ein vorübergehendes Verbot von Flügen aus Indien und Einreisebeschränkungen verhängen.

Insgesamt müsse die EU "aufgrund der Dynamik der Corona-Pandemie besser und schneller im koordinierten Vorgehen werden", mahnte Weber. Er verwies darauf, dass Kanada und das Vereinigte Königreich bereits entsprechende Schritte eingeleitet hätten. Die Infektionszahlen waren in Indien zuletzt erheblich gestiegen. Das indische Gesundheitsministerium meldete am Freitag mit 332.730 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden den höchsten Wert weltweit, berichtet die "Bild".

Foto: über dts Nachrichtenagentur