EVP-Fraktionschef Weber sieht positive Entwicklung in Katalonien

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der christdemokratischen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber, hat die jüngste Entwicklung im Katalonien-Konflikt positiv bewertet und zugleich zu einer "Koalition der Vernunft" in der spanischen Region aufgerufen. "Es ist gut, dass sich die Lage in Katalonien klärt und das Recht wieder in ganz Spanien umfassend gilt", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwoch). Auch die Separatisten hätten jetzt anerkannt, dass der Rechtsstaat die Grundlage Europas sei.

Die spanische Zentralregierung in Madrid habe auch mit dem Ansetzen eines Wahltermins die Lage beruhigt. Weber, der die größte Fraktion im EU-Parlament anführt, mahnte aber: "Der wirtschaftliche Schaden, der bereits entstanden ist, und auch die Spannungen in der Gesellschaft zwingen dazu, dass in Katalonien eine Koalition der Vernunft und des Miteinanders entsteht."

Foto: über dts Nachrichtenagentur