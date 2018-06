EVP-Fraktion diskutiert in München mit Merkel über Zukunft Europas

MÜNCHEN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Sichere Außengrenzen, eine europäische Armee, drei Millionen neue Jobs und weniger Bürokratie: Die konservative EVP-Fraktion will bei ihrer Klausur in München in dieser Woche ihre politischen Ziele für die kommenden Jahre festzurren.



"Der Erfolg Europas wird von unserer Fähigkeit abhängen, die Bürger zu schützen, die europäische Lebensweise zu erhalten, neue Hoffnung zu schaffen und den Europäischen Kontinent zu stärken", heißt es in dem der dpa vorliegenden Positionspapier, welches die 219 Fraktionsmitglieder aus allen 28 EU-Staaten von Mittwoch bis Freitag diskutieren wollen.

Zu der Klausur werden zahlreiche Gäste, darunter Regierungschefs wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erwartet.

In der noch bis 2019 dauernden Legislaturperiode stellt die EVP die größte Fraktion im Europäischen Parlament. Ihr gehören EU-Abgeordnete der konservativ-bürgerlichen Parteien der EU-Staaten an. Aus Deutschland sind aktuell 29 Parlamentarier der CDU und fünf der CSU Mitglieder in der EVP-Fraktion, der Niederbayer und CSU-Vize Manfred Weber ist seit 2014 Fraktionschef.

"Europa braucht einen Aufbruch. Die Menschen in Europa stehen zur EU, wollen aber Reformen", sagte Weber der Deutschen Presse-Agentur in München. Die EVP-Fraktion stehe für ein starkes und bürgernahes Europa. Kurz vor ihrem Abflug zum G7-Gipfel in Kanada will CDU-Chefin Merkel mit den Abgeordneten über die zentralen Herausforderungen für Europa in den kommenden Jahren referieren.

"Die Bundeskanzlerin gibt mit ihrem Vorstoß Orientierung für die Debatte. Das Miteinander ist die DNA der EVP", betonte Weber. Mit ihrer Initiative stoße Merkel die Tür auf zu Einigungen bei den Themen Verteidigung, Migration oder Euro. "Auf diese Fragen und die langfristige Finanzierung der EU müssen wir noch in diesem Jahr Antworten geben." Eine Asyl-Harmonisierung in der EU sei neben dem Ausbau des Außengrenzschutzes folgerichtig, um die Migration zu kontrollieren und illegale Migration in den Griff zu bekommen.

"Einige Populisten versuchen Europa zu spalten zwischen Nord und Süd, zwischen Ost und West", betonte Weber. Die EVP wolle dagegen Brücken bauen und Europa zusammenführen.

Auch wenn die interne Personalaufstellungen für die Europawahl im kommenden Jahr offiziell auf der Tagung noch keine Rolle spielen soll, dürfte etwa die Frage nach der Spitzenkandidatur bereits jetzt eine wichtige Rolle spielen. Die Europawahl findet vom 23. bis 26. Mai 2019 statt.