EVO-tech eröffnet zweiten Standort in Hannover

Schörfling (ots) - Seit Oktober ist der österreichische Spezialistfür professionellen 3D-Druck und technische Kunststoffe mit einemersten Standort in Deutschland vertreten. Die Repräsentanz befindetsich direkt im Zentrum für additive Fertigung "Niedersachsen ADDITIV"in Hannover, das zeitgleich eröffnet wurde.Der Schritt nach Hannover ist die logische Konsequenz aus derpositiven Entwicklung von EVO-tech in den letzten Jahren.Geschäftsführer Markus Kaltenbrunner: "Mehr als die Hälfte unsererKunden kommen mittlerweile aus Deutschland. Hannover deshalb, weil imZentrum für additive Fertigung verschiedene Technologienaufeinandertreffen und sich führende Unternehmen und Experten ausganz Deutschland vernetzen. Mit unserer Expertise in den Bereichen3D-Drucker und Filament-Entwicklung sehen wir uns hier am richtigenOrt."Zwtl.: 3D-Druck-Spezialist plant schon zweiten StandortAm Standort in Hannover verfügt EVO-tech über einen Schauraum undorganisiert monatliche Veranstaltungen im Rahmen der EVO-techAcademy. Ebenso gibt es Forschungsvorträge und Produktvorführungen,unter anderem zum Thema Filament Metal Printing. Bei FMP handelt essich um ein weltweit neues Verfahren für die additive Fertigungmetallischer Werkstücke. Markus Kaltenbrunner: "Ich bin ganz beiNiedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies, der bei der Eröffnungvon 'Niedersachsen ADDITIV' additive Verfahren als ein großesZukunftsthema in der Produktionstechnik bezeichnet hat. Nicht zuletztdeshalb befinden wir uns schon jetzt auf der Suche nach einem zweitenStandort in Deutschland sowie nach weiteren Mitarbeitern für Vertriebund Anwendungstechnik."Zwtl.: Über EVO-tech:EVO-tech ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz imSchörfling am Attersee. Seit der Unternehmensgründung durchGeschäftsführer Markus Kaltenbrunner versteht man sich alsKomplettanbieter im Bereich der additiven Fertigung bzw. desprofessionellen 3D-Drucks mit ausgeprägter Beratungs- undServicekomponente. Als solcher entwickelt und produziert EVO-techFFF-Drucker für die additive Fertigung. Ein weiterer Fokus liegt aufder Entwicklung und Adaption von Filamenten bzw. technischerKunststoffe. Die Zielmärkte des Unternehmens sind Österreich,Deutschland und die Schweiz.