EVOTEC AG O.N.-Aktie: Was Aktionäre über den aktuellen Kursverlust wissen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Heute startete die EVOTEC AG O.N.-Aktie mit 14,20 Euro in den Börsentag. Vor der Veränderung um -4,83 Prozent lag der letzte Schlusskurs in Höhe von 14,28 Euro. Wer die aktuellen Kurse studiert, sieht, dass die Aktie derzeit bei 13,59 Euro liegt. Das heißt, die TecDAX -Aktie liegt auf Monatsbasis bei -14,61 Prozent. EVOTEC AG O.N. hat sich somit im Vergleich auf Jahressicht um 30,05 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.