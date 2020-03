EVONIK: Jetzt noch einsteigen?

Mit viel Vorschusslorbeeren startet EVONIK in den heutigen Handel. Schließlich wird die Aktie heute 3,05% nach vorne katapultiert. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 23,35 Euro hingeblättert werden. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Die Gesamtsituation hat sich trotz Zwischen-Rallye nur marginal verbessert. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. So reicht ein Rutsch von 4%, um neue 4-Wochen-Tiefs auszubilden. Dieser markante Punkt liegt bei 22,31 Euro. Die Situation bleibt also angespannt.

Anleger, die bei EVONIK eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Schließlich erhöhen die gestiegenen Kurse die Renditechancen. Wen die Aktie ohnehin überzeugt, der kann sich heute beruhigt zurücklehnen.