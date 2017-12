EVN: Solide Finanzstruktur!

Liebe Leser,

EVNs Geschäfte haben sich in den ersten 9 Monaten positiv entwickelt. Der Umsatz stieg um 9,2%. Der Anstieg hatte 2 Ursachen: 1. Die Temperaturen in EVNs Kernmärkten lagen unter dem Vorjahr und unter dem Mehrjahresdurchschnitt, was zu höheren Strom-und Gasnetzabsätzen geführt hat. 2. Der Bedarf an Stromlieferungen aus den thermischen Kraftwerken zur Netzstabilisierung in Süddeutschland und Österreich (Stichwort: Engpassmanagement) steigt. Begünstigt wurde die Geschäftsentwicklung vom energiewirtschaftlichen Umfeld.

Die Bilanzstruktur wurde weiter verbessert

Die Spotmarktpreise verzeichneten auch aufgrund von Produktionsausfällen in Frankreich einen Anstieg. Der operative Gewinn lag nahezu auf dem Vorjahresniveau, und der Konzernüberschuss stieg um 21,7% auf 242 Mio €. Der deutliche Anstieg ging auf ein verbessertes Finanzergebnis zurück, das von einmaligen Bewertungseffekten und dem niedrigeren Zinsaufwand profitierte. Die Bilanzstruktur wurde weiter verbessert.

Die Eigenkapitalquote stieg auf 47,5%, und die Nettoverschuldung wurde auf 899 Mio € abgebaut. Die solide Finanzstruktur bildet die Grundlage dafür, dass EVN seine Investitionspläne vorantreiben kann. Dazu gehören schwerpunktmäßig der Ausbau der Netzinfrastruktur in Niederösterreich und der Windkraftkapazitäten, die mittelfristig 500 MW erreichen sollen.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.