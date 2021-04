EVN Aktie: Ein guter Start ins Geschäftsjahr?

Weitere Suchergebnisse zu "EVN":

Nach ernüchternden Jahreszahlen hatte EVN einen guten Start ins Geschäftsjahr 2021. Der Umsatz im 1. Quartal stieg um 4,8% auf 604,1 Mio €. Zurückzuführen war dies auf das Abwasserprojekt in Kuwait und die witterungsbedingten Zuwächse in der Sparte Netze. Das internationale Projektgeschäft trieb den Aufwand für Fremdleistungen in die Höhe. Das operative Ergebnis (EBIT) wuchs auf 135,9 Mio € und der



