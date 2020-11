EVN Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

EVN präsentierte gemischte Zahlen. In den ersten 9 Monaten ging der Umsatz um 6,8% zurück. Ursache war ein Rückgang in der thermischen Erzeugung und ein Covid-19-bedingt geringerer Umsatz in der Sparte Netz. Dagegen haben sich das operative Ergebnis (EBIT) und der Gewinn positiv entwickelt. Das EBIT stieg um 20,3% auf 284,5 Mio € und der Gewinn um 25,2% auf 210,7 Mio ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



