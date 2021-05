EVERSANA(TM) stärkt globalen Marktzugang und Preisführerschaft mit der europäischen Expansion

Chicago (ots/PRNewswire) - EVERSANA(TM), der führende Anbieter von kommerziellen Dienstleistungen der nächsten Generation für die Life-Sciences-Industrie auf der ganzen Welt, hat heute wichtige Ernennungen in ganz Europa bekannt gegeben, um seine weltweite Führungsposition in den Bereichen Marktzugang und Preisgestaltung weiter zu stärken."Wir haben bereits branchenführende globale Preisdaten und Softwarelösungen. Jetzt haben wir anerkannte Experten verpflichtet, die nicht nur die Komplexität des Marktzugangs in Europa verstehen, sondern auch strategisch auswerten können, welche Lösungen für Kunden benötigt werden, die entweder in den europäischen Markt eintreten, ihren Zugang von Land zu Land erweitern oder bereit sind, weltweit zu kommerzialisieren", sagte Jim Lang, der CEO von EVERSANA. "Mit zusätzlicher europäischer Expertise ist EVERSANA einzigartig positioniert, um Nischen-Engagements oder vollwertige kommerzielle Dienstleistungen in und außerhalb der Region zu ermöglichen."Douglas Foerster zum Senior Vice President, Pricing & Market Access, Europa ernannt. Douglas ist ein ausgewiesener Experte für den europäischen Marktzugang und die Kommerzialisierung. Seine Expertise im Bereich Marktzugang und Preisgestaltung umfasst eine Reihe von Therapiegebieten wie Neurologie, Infektionskrankheiten, Nephrologie, Impfstoffe und seltene Krankheiten. Bevor er zu EVERSANA kam, hatte Douglas Führungspositionen in etablierten und aufstrebenden pharmazeutischen Unternehmen inne. Zuletzt war er als Head of Market Access EU and Rest-of-World für Santhera Pharmaceuticals tätig, wo er die europäische Markteinführung für das Duchenne-Muskeldystrophie-Portfolio vorbereitete und bei Lupin die europäischen Marktzugangsstrategien für neurowissenschaftliche Produkte leitete.Charles Moun zum Vice President, Products, Europe ernannt. Vor seiner Verpflichtung durch EVERSANA leitete Charles erfolgreich ein globales Pharma-Kundenteam bei Salesforce und führte zuvor den Vertrieb für Model N in Europa. Charles bringt umfassende Erfahrung in der digitalen Transformation von Life-Sciences-Kunden in den Bereichen Preisgestaltung, Marktzugang, Vertragsgestaltung und Patientenbindung sowie Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen mit.Mark Mulder zum Vice President, Commercialisation, Europe, ernannt. Mark kommt zu EVERSANA, nachdem er erfolgreich die kommerzielle Strategie entwickelt und die Teams für Marktzugang, Marketing und Multi-Channel-Vertrieb bei der Markteinführung für ein deutsches Biotech-Unternehmen, die CO.DON AG, einem spezialisierten Marktführer für Zelltherapien, geleitet hat. Während seiner Karriere hat Mark sieben neue Marken in verschiedenen therapeutischen Bereichen eingeführt, die meisten davon in den wichtigsten EU5-Ländern während seiner Arbeit bei Bayer.EVERSANA betreut bereits mehr als 40 europäische Pharma- und Biotechnologie-Kunden und unterstützt weltweit mehr als 500 Life-Sciences-Unternehmen. Die schnelle internationale Expansion von EVERSANA umfasst mittlerweile mehr als 25 Büros weltweit und Mitarbeiter in Europa, die in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Spanien, Irland, Bulgarien, Polen, Italien und Kroatien arbeiten.Weitere Informationen finden Sie auf eversana.com.Informationen zu EVERSANA(TM)EVERSANA(TM) ist der führende unabhängige, weltweit vertretene Anbieter von Services für die Life-Science-Branche. Die integrierten Lösungen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Patientenerfahrung und decken alle Phasen des Produktlebenszyklus ab, um einen langfristigen, nachhaltigen Mehrwert für Patienten, Gesundheitsdienstleiter, Channel-Partner und Kostenträger zu schaffen. Das Unternehmen betreut mehr als 500 Organisationen, darunter innovative Startups und etablierte Pharmaunternehmen, und liefert ausgereifte Life-Science-Lösungen für eine gesündere Welt. Weitere Informationen zu EVERSANA finden Sie unter eversana.com oder verbinden Sie sich über LinkedIn und Twitter.Pressekontakt:Sarah Zwickysarah.zwicky@eversana.com+1 414.434.4691Logo - https://mma.prnewswire.com/media/826977/Eversana_Logo.jpgOriginal-Content von: EVERSANA, übermittelt durch news aktuell