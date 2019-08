EVERSANA(TM) eröffnet Büros in Singapur & Mumbai, da das kommerzielle Geschäft im Asien-Pazifik-Raum schnell wächst

Chicago (ots/PRNewswire) - EVERSANA(TM), der führende unabhängigeAnbieter von kommerziellen Services für die Life-Science-Branche, gabheute bekannt, dass sein Geschäft im Asien-Pazifik-Raum so schnellwächst, dass das Unternehmen zwei neue Büros in Singapur und Mumbaieröffnet. Gleichzeitig mit dieser Bekanntgabe ernennt das Unternehmenein regionales Führungskräfteteam, das in Singapur das Wachstum desUnternehmens fördern und den Kundendienst gewährleisten wird.EVERSANA bietet eine vollständig integrierte und unabhängigekommerzielle Service-Plattform, über die alle Herausforderungen imSupport für Patienten, im Vertrieb, im Außendienst, in der Complianceund im Marketing im Bereich der biowissenschaftlichen Industriebewältigt werden können. Aufgrund des Wachstums im Asien-Pazifik-Raumentsteht ein höherer Bedarf an globalen Lösungsfunktionen fürUnternehmen, deren Hauptsitz sich in der Region befindet oder die indieser Region expandieren möchten. Auch Unternehmen mit Sitz in denUSA oder in Europa, die Lösungen auf die APAC-Märkte bringen möchten,sollen bedient werden."China und Japan sind nun der zweit- und drittgrößteLife-Science-Markt und gelten in weiten Kreisen als wichtigeMitgestalter der Zukunft der Präzisionsmedizin", erklärt Jim Lang,Geschäftsführer von EVERSANA. "Wir haben erkannt, dass eineerfolgreiche, globale Life-Science-Branche eine kommerzielleService-Plattform benötigt, die nicht nur in jeder Phase desProduktlebenszyklus für Mehrwert sorgt, sondern auf der auch diezahlreichen besonderen geschäftlichen, regulatorischen undkulturellen Anforderungen unseres globalen Marktplatzesberücksichtigt werden."EVERSANA beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter an 25Standorten mit Büros in Nordamerika, Europa und Asien. EVERSANAplant, einen erheblichen Kapitalbetrag in den Aufbau seinerregionalen Präsenz und die Unterstützung der Talententwicklung zuinvestieren. Das Unternehmen erwartet, dass es bis Ende 2019 auchBüros in Shanghai und Tokio eröffnen wird."Für uns selbst und für unsere Kunden ist es nicht nur einewirtschaftliche Chance, sondern eine moralische Verpflichtung, denPatienten in dieser Region diese lebensverändernden Therapienzugänglich zu machen", fügt Lang hinzu.Informationen zu EVERSANA(TM)EVERSANA(TM) ist der führende unabhängige Anbieter von globalenServices für die Life-Science-Branche. Die integrierten Lösungen desUnternehmens basieren auf den Erfahrungen der Patienten und deckenalle Phasen des Produktlebenszyklus ab. Damit sorgen sie für einenlangfristigen, nachhaltigen Mehrwert für Patienten, Verschreiber,Channel-Partner und die zahlenden Kunden. Das Unternehmen arbeitetfür mehr als 500 Organisationen, darunter innovative Startups undetablierte Pharmaunternehmen, und liefert ausgereifteLife-Science-Lösungen für eine gesündere Welt. Weitere Informationenzu EVERSANA finden Sie unter eversana.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2544587-1&h=2917202156&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2544587-1%26h%3D3133500782%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eversana.com%252F%26a%3Deversana.com&a=eversana.com)oder auf LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2544587-1&h=3733470139&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2544587-1%26h%3D1879350904%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Feversana%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn) undTwitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2544587-1&h=163345473&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2544587-1%26h%3D92409369%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FEVERSANAcompany%26a%3DTwitter&a=Twitter).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/826977/Eversana_Logo.jpgPressekontakt:Sarah Zwickysarah.zwicky@eversana.com414.434.4691Original-Content von: EVERSANA, übermittelt durch news aktuell