EUropa erneuern: Europäisches Gipfeltreffen der Städte und Regionen am 14./15. März 2019 in Bukarest

Bukarest (ots) - Über 500 Führungspersönlichkeiten dereuropäischen, nationalen, regionalen und lokalen Ebene aus allenMitgliedstaaten werden am 14./15. März in Bukarest zusammenkommen, umüber die Rolle der Regionen und Städte in einer erneuertenEuropäischen Union zu diskutieren. An dem Gipfeltreffen unter demMotto "Europa erneuern" werden auch hochrangige EU-Vertreter, u. a.der rumänische Präsident Klaus Iohannis, die rumänischePremierministerin Viorica Dancila, der Präsident des EuropäischenAusschusses der Regionen Karl-Heinz Lambertz der Präsident desEuropäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses Luca Jahier sowie derChefunterhändler der EU für den Brexit Michel Barnier teilnehmen.Hintergrund und Themen des GipfelsAuf dem gemeinsam vom Europäischen Ausschuss der Regionen (derVersammlung der lokalen und regionalen Mandatsträger), demrumänischen EU-Ratsvorsitz und den wesentlichen Verbänden derrumänischen Gemeinden und Regionen organisierten Gipfel werden dieRegionen und Städte der EU ihre Sicht auf die Zukunft Europas imHinblick auf den EU-Gipfel am 9. Mai in Sibiu darlegen.Das Programm umfasst Impulsreferate und sechs thematische Debatten zufolgenden Themen:1) Sozialer Zusammenhalt und Integration in den Regionen undStädten;2) Regionen und Städte der EU für eine nachhaltige Zukunft;3) Territorialer Zusammenhalt für Bürgerzusammenhalt;4) Aktive Subsidiarität;5) Stärkung der europäischen Demokratie und6) Was erwarten junge Regional- und Kommunalpolitiker von der EU?Brexit: Debatte mit Michel BarnierNur zwei Wochen vor dem geplanten Austritt des VereinigtenKönigreichs aus der EU (29. März) wird der EU Chefunterhändler fürden Brexit, Michel Barnier, voraussichtlich am Gipfeltreffenteilnehmen, um über die Auswirkungen des Brexits auf die Regionen undStädte der EU, die Unterstützung der EU für die am stärksten vomBrexit betroffenen Städte und Regionen sowie die Schlüsse, die sichdaraus für die Zukunft der EU ziehen lassen, zu diskutieren.100 junge Mandatsträger nehmen am Gipfel teil100 junge Kommunal- und Regionalpolitiker wurden nach Bukaresteingeladen, um zur Debatte über die Zukunft Europas beizutragen. DieJungpolitiker und -politikerinnen werden sich über die ZukunftEuropas austauschen und u. a. den Fragen nachgehen, wie die EU einenständigen Austausch mit jungen Kommunal- und Regionalpolitikerneinrichten kann und was die Regionen, Städte, Parlamente und Parteientun können, um das europapolitische Engagement junger Menschen zufördern. Darunter befinden sich junge deutsche Politiker undPolitikerinnen aus dem Landkreis Gotha, Mönchengladbach, Essen,Saarbrücken, Hohenhameln, Nordrhein Westfalen, Südwestfalen, Echingund Berlin.Bessere EU-Rechtsetzung: Start des Netzes regionaler HubsDa die Städte und Regionen für die Umsetzung von zwei Dritteln derEU-Rechtsvorschriften verantwortlich sind, richtet der Ausschuss einNetz regionaler Hubs (#RegHub - regionale Kontaktstellen) ein, damitsie umfassender zur Überwachung, Bewertung und Verbesserung derEU-Rechtsvorschriften beitragen können. Am offiziellen Start derInitiative werden Vertreter der 20 an der Pilotphase (2019-2020)beteiligten Regionen - darunter Brandenburg und Nordrhein-Westfalen -teilnehmen.Auf dem Weg nach SibiuDer Gipfel endet mit der Annahme einer Erklärung der lokalen undregionalen Entscheidungsträger zum Thema "Die EU gemeinsam mitunseren Regionen und Städten von Grund auf erneuern", die demrumänischen Präsidenten Klaus Iohannis förmlich überreicht wird.Diese Gipfelerklärung mit der Zukunftsvision der Regionen und Städterichtet sich an die Adresse der Präsidenten der EU-Organe und dieStaats- und Regierungschefs der EU, die am 9. Mai in Sibiu, Rumänien,zusammenkommen, um über die Zukunft der EU-27 zu debattieren.Weitere Informationen:https://cor.europa.eu/de/summit2019/Pages/media.aspxPressekontakt:Kontakt:Carmen Schmidle+32 (0)2 282 2366Carmen.schmidle@cor.europa.euOriginal-Content von: Europäischer Ausschuss der Regionen, übermittelt durch news aktuell