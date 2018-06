EU will trotz Trumps Rückzieher zur G7-Erklärung stehen

QUÉBEC (dpa-AFX) - Die EU will trotz des völlig überraschenden Rückziehers von US-Präsident Donald Trump zu der G7-Gipfelerklärung stehen.



"Wir halten an dem Kommuniqué fest, so wie es von allen Teilnehmern vereinbart wurde", sagte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk in der Nacht zu Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Trump hatte kurz zuvor per Twitter-Nachricht angekündigt, seine zuvor gegebene Zustimmung zu der Abschlusserklärung des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie wieder zurückzuziehen. Er begründete diesen bisher einmaligen Schritt in der G7-Geschichte mit der Haltung des Gipfel-Gastgebers Justin Trudeau zu US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium./aha/DP/zb