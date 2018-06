EU will Migration eindämmen (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen BundeskanzlerinAngela Merkel im Asylstreit entgegenkommen. Nach dem Entwurf derAbschlusserklärung für den Gipfel in Brüssel an diesem Donnerstagsollen sich die Mitgliedsstaaten dazu verpflichten, "alle internenlegislativen und administrativen Maßnahmen" zu ergreifen, um zuverhindern, dass Flüchtlinge nach ihrer Registrierung in ein anderesLand weiterziehen. Das Papier liegt der Wochenzeitung DIE ZEIT vor.Zwischen CDU und CSU hatte sich ein Streit an der Frage entzündet,ob solche Flüchtlinge an der deutschen Grenze abgewiesen werdenkönnen. Bundesinnenminister Horst Seehofer will eine europäischeLösung, die sicherstellt, dass Flüchtlinge nicht die deutsche Grenzeerreichen. Die nun gefundene Formulierung könnte - wenn sie beimGipfel angenommen wird - den Streit entschärfen.Beim Gipfel soll auch beschlossen werden, die Außengrenzen Europasbesser zu schützen. Flüchtlinge auf dem Mittelmeer sollen künftigzurück in die nordafrikanischen Staaten gebracht werden, wo inspeziellen Aufnahmezentren über ihren Asylantrag entschieden wird.Wenn sie bereits europäisches Hoheitsgebiet erreicht haben, soll dasin spanischen, französischen und maltesischen Häfen geschehen, umItalien zu entlasten.Pressekontakt:Den kompletten ZEIT-Text dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gern zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIE ZEITUnternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.: 040/3280-237,Fax: 040/3280-558, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell