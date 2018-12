EU will Fluggesellschaften besser vor unfairer Konkurrenz schützen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Europäische Fluggesellschaften wie die Lufthansa können auf einen besseren Schutz vor unfairer globaler Konkurrenz hoffen.



Vertreter der EU-Staaten billigten am Mittwoch in Brüssel Pläne, die ein effizientes Vorgehen gegen wettbewerbsverzerrende Geschäftspraktiken von Unternehmen aus Drittländern ermöglichen sollen. So ist vorgesehen, dass die EU-Kommission künftig Untersuchungen einleiten und über Abhilfemaßnahmen entscheiden kann. Letzteres könnten zum Beispiel Geldstrafen sein. Denkbar wäre auch die Begrenzung von Landerechten.

Vor allem Golfstaaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar wurde zuletzt immer wieder vorgeworfen, den internationalen Wettbewerb mit Subventionen und staatlichen Unterstützungen für ihre Airlines zu verzerren.

Über die neuen Regeln waren sich zuvor Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einig geworden. Sie müssen nun nur noch förmlich angenommen werden./aha/DP/men