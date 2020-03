EU will Beihilferegeln lockern: 500 000 Euro Finanzspritze möglich

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Coronavirus-Krise sollen die EU-Staaten freie Hand bekommen, Firmen jeweils bis zu 500 000 Euro direkte Finanzhilfe zu geben.



Dies sieht ein am Dienstag veröffentlichter Vorschlag der EU-Kommission zur Anpassung der Beihilferegeln vor. Die Staaten dürften demnach auch Garantien für Kredite abgeben und Zinsen subventionieren.

Die vorübergehende Lockerung der Regeln soll rasche Hilfen für in Not geratene Firmen möglich machen. Normalerweise achtet die EU-Kommission streng darauf, dass die EU-Staaten nicht mit Subventionen den Markt verzerren. Die Kommission hatte aber schon am Freitag angekündigt, maximale Spielräume ermöglichen zu wollen. Der nun präsentierte Vorschlag könnte nach Angaben der Kommission binnen weniger Tage von den EU-Staaten gebilligt werden.

"Um die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Welle in den Griff zu bekommen, ist entschiedenes Handeln nötig", sagte Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager. "Wir müssen schnell handeln. Wir müssen in koordinierter Art und Weise handeln." Das erlaubten die neuen Regeln. Ziel sei, dass Firmen finanziell flüssig blieben. Gleichzeitig dürfe Hilfe für Unternehmen in einem Mitgliedsstaat in der Krise nicht die Einheit der Union untergraben./hm/DP/nas