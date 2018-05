EU verhängt Strafzölle für China-Pneus

mid Groß-Gerau – Strafzölle sind derzeit in aller Munde, allerdings zumeist in Verbindung mit US-Präsident Donald Trump. Jetzt hat auch die Europäische Union zu diesem Mittel gegriffen: Lkw- und Busreifen aus China wurden mit vorläufigen Anti-Dumpingzöllen belegt.

Mit der EU-Verordnung 2018/683 (In Kraft getreten am 7. Mai) verhängt die EU Strafzölle zwischen 52,85 und 82,17 Euro pro Reifen bei Einführung in den ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.