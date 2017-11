EU vergibt wichtige Chance auf Verkehrswende / Regenerative Kraftstoffe werden von EU nicht anerkannt (FOTO)

Berlin / Brüssel (ots) -Die Europäische Kommission hat nach Einschätzung der deutschenGaswirtschaft mit den heute in Brüssel vorgestelltenAbgasvorschriften eine wichtige Chance vertan. "Seit 1990 sind dieCO2-Emissionen im Verkehr nicht gesunken. Die neuen Abgasvorgabenwerden keine Beschleunigung beim Klimaschutz bringen. Dererforderliche Systemwechsel bleibt aus", kommentiert Dr. Timm Kehler,Vorstand der Brancheninitiative Zukunft Erdgas, die sich für Erdgasals alternativen Kraftstoff einsetzt.Besonders kritisch sieht die Initiative die fehlende Anerkennungvon regenerativen Kraftstoffen wie Biomethan oder Power-to-Gas imKommissions-Entwurf und die einseitige Festlegung aufElektromobilität. "Es ist eine Farce: Während Kohlestrom für E-Autosso behandelt wird wie Ökostrom, wird erneuerbares Gas wiekonventionelles behandelt. Das ist unfair - aber vor allem ist esklimapolitischer Unsinn", so Kehler. Die Initiative hatte vorab einModell zur Anerkennung regenerativer Kraftstoffe vorgelegt. "Wirwerden weiter für regenerative Kraftstoffe kämpfen und uns rund umdie Beratungen im Rat und Parlament erneut einbringen", kündigtKehler an.Der Vorschlag der EU-Kommission sieht vor, dass diedurchschnittlichen Flottenverbräuche der Hersteller von 2021, wenndie aktuelle Regulierung endet, bis 2030 um weitere 30 Prozentreduziert werden sollen. Sanktionen bei einer Zielverfehlung sindaber nicht vorgesehen. Weiterhin betrachtet die EU-Kommissionausschließlich die Emissionen am Auspuff, nicht aber die Vorkette.Kehler: "Für die Umwelt ist die Gesamtbilanz des Autos entscheidend -die so genannte Well-to-Wheel Betrachtung. Dann wird man schnellfeststellen: Eine einseitige Vorfestlegung auf Strom ist nichtsinnvoll."Erdgas ist ein alternativer Kraftstoff und in Deutschland an rund900 Tankstellen verfügbar. Im Durchschnitt sind bereits heute rund 20Prozent klimaneutral erzeugtes Biomethan enthalten. Darüber hinauslässt Audi seine Erdgas-Fahrzeuge (A3, A4 und A5) mit so genannteme-gas fahren, das vollständig aus Ökostrom erzeugt wird. EineAnerkennung dieser regenerativen Kraftstoffe sieht der aktuelleEntwurf der Kommission aber weiterhin nicht vor. Elektrofahrzeugehingegen werden pauschal als emissionsfrei betrachtet.Pressekontakt:Zukunft ERDGAS e.V.Michael OppermannNeustädtische Kirchstraße 810117 BerlinTel: 030-460 60 15 63Fax: 030-460 60 15 61presse@erdgas.infowww.zukunft-erdgas.infoOriginal-Content von: Zukunft ERDGAS e.V., übermittelt durch news aktuell