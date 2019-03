EU verbannt Palmöl aus dem Diesel - Deutsche Umwelthilfe wertet Entscheidung als Fortschritt für mehr Klima- und Naturschutz

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Berlin (ots) - EU-Kommission will Beimischung von Palmöl zumDiesel nicht länger als Erneuerbare Energie fördern - StufenweiserAusstieg für Palmöl im Biosprit bis 2030 gesetzt - Kampagne"NotInMyTank" hatte Kommission erfolgreich dazu bewegt, kritischeAusnahmeregelungen in der Richtlinie zu schließen - DeutscheUmwelthilfe fordert nationale Regelung für einen früheren Ausstiegaus Palmöl nach Beispiel Frankreichs - Soja muss ebenfalls als nichtnachhaltig eingestuft werdenDie EU-Kommission hat am gestrigen Mittwoch, 13. März 2019 bekanntgegeben, dass die Beimischung von Palmöl zum Diesel als nichtnachhaltig eingestuft wird. Zudem wurden in dem beschlossenenRechtsakt vorherige Schlupflöcher weitgehend geschlossen, die eineNutzung von Palmöl im Tank weiter ermöglicht hätten. Damit wirdPalmöl im Verkehrssektor nicht länger über dieErneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) der EU gefördert. Für dieDeutsche Umwelthilfe (DUH) bedeutet diese Entscheidung einen Schrittin Richtung mehr Klima- und Naturschutz. Dass die Kommission ihreneigenen Entwurf kurzfristig noch nachgebessert hat, wertet die DUHauch als Erfolg der europäischen Kampagne "NotInMyTank".Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH, dazu: "DieEU-Kommission hat die Kritik der EU-Bürger und ihrer Verbändewahrgenommen. Es ist eine wichtige und richtige Entscheidung, Palmölnicht länger als nachhaltig einzustufen. Nun kommt es auf die rascheUmsetzung in den Mitgliedsstaaten an. Deutschland sollte mit gutemBeispiel vorangehen und wie Frankreich Palmöl komplett aus demVerkehrssektor verbannen."Frankreich hat in der Nationalversammlung im Dezember 2018beschlossen, Palmöl bis 2020 aus dem Biosprit zu verbannen. Die DUHwird sich in Deutschland ebenso für ein vorzeitiges Verbot derBeimischung von Palmöl zum Dieseltreibstoff einsetzen. Zusätzlichdarf auch Sojaöl als Hauptverursacher weltweiter Entwaldung nichtlänger Bestandteil von Biodiesel sein. Hier kritisiert die DUH, dassdie Kommission es in diesem Rechtsakt versäumt hat, Soja als nichtnachhaltig einzustufen.Nach der nun finalen Entscheidung der EU-Kommission wird dieVerwendung von Palmöl in Dieselkraftstoff ab 2023 schrittweisereduziert und soll bis 2030 beendet sein.Die EU-Mitgliedstaaten und das EU-Parlament haben zwei MonateZeit, um den Rechtsakt zu verabschieden oder ein Veto einzulegen,aber sie haben keine Befugnis, die Regeln zu ändern. Eine Abstimmungim Umweltausschuss des Europäischen Parlaments ist für den 21. Märzvorgesehen.Hintergrund:Biodiesel aus Palmöl ist dreimal klimaschädlicher alsherkömmlicher Diesel. Der Anbau von Palmöl führt insbesondere inSüdostasien zur Abholzung großflächiger Regenwaldgebiete und kanndaher keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die wachsende Nachfragenach Biokraftstoffen wie Palmöl erhöht zudem den Druck auf dielandwirtschaftliche Nutzfläche und verstärkt die Entwaldung in denAnbauländern.Die EU ist weltweit der zweitgrößte Importeur von Palmöl. Mehr alsdie Hälfte des in die EU eingeführten Palmöls, rund vier MillionenTonnen, wird derzeit für die Herstellung von Biodiesel verwendet.Sieben von zehn Europäern lehnen einer Umfrage zufolge dieVerwendung von Palmöl in Dieselkraftstoff ab. Eine Koalition aus mehrals einem Dutzend europäischer Umweltschutzorganisationen hatte sichin den vergangenen Monaten in der Kampagne "NotInMyTank" gegen dieVerwendung des wertvollen Pflanzenöls als Dieselbeimischungausgesprochen und mehr als 650.000 Unterschriften von Unterstützerngesammelt.Um den Wirtschaftsinteressen der palmölproduzierenden Länder wieMalaysia, Indonesien und Kolumbien entgegen zu kommen, hatte dieKommission im ersten Entwurf des delegierten Rechtsakts eine Reihevon Ausnahmen eingeführt, die erst nach der Kritik der Umweltverbändeweitgehend wieder zurückgenommen wurden. So hätten die ursprünglichvorgeschlagenen Ausnahmeregelungen für sogenannte Klein- undBrachflächen im Extremfall sogar dazu führen können, dass der Anteilan Palmöl im Biodiesel weiter angestiegen wäre.Links:Kampagnenwebseite: https://www.duh.de/regenwald/Kampagnenvideo: https://www.youtube.com/watch?v=4epCMSJqWhgPressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.dePeer Cyriacks, Stellvertretender Leiter Naturschutz030 2400867-892, cyriacks@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell