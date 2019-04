EU und USA verhandeln über Fracking-Gas in Europa: Deutsche Umwelthilfe warnt vor Import dieser schmutzigen Energie

Berlin (ots) - Am 2. Mai trifft sich Gas-Lobby mit EU-Kommissionund US-Administration in Brüssel - Deutsche Umwelthilfe fordertAbkehr von Plänen für mehr Import von Fracking-Gas nach Europa - Neuefossile Infrastruktur blockiert Energiewende und Klimaziele der EU -Bundesregierung darf Fracking-Gas nicht durch die Hintertür nachDeutschland bringenDer Import von klimaschädlichem Fracking-Gas aus den USA sollausgeweitet werden. Dies ist das Ziel eines Treffens der Gas-Lobbymit der EU-Kommission und der US-Administration, das am Donnerstag,den 2. Mai 2019, in Brüssel stattfindet. Beim so genannten EU-USEnergy Council sollen Preismechanismen, Investitionen inInfrastruktur und technische Voraussetzungen für den Import vonFracking-Gas aus den USA diskutiert werden. Die ökologischen Folgenvon Fracking sowie die Auswirkungen auf die Klimaziele in Europaspielen bei den Überlegungen keine Rolle. Die Deutsche Umwelthilfe(DUH) lehnt die Bemühungen ab, den Import von Fracking-Gas in die EUzu erhöhen.Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH:"Während die Europäische Union mit ihrer Klimastrategie nicht vorankommt, spricht sie im Hinterzimmer mit Lobbyisten über neue fossileImporte. Dieses Pläneschmieden für bald nicht mehr brauchbareInfrastruktur, noch dazu für umweltschädliches Fracking-Gas, istnicht mit den Klimaschutzzielen der EU vereinbar und muss aufhören.Wir fordern einen sofortigen Bau- und Planungsstopp fürInfrastruktur, die dem Import von Fracking-Gas dienen soll."Für den Import von Fracking-Gas nach Europa ist eine Verflüssigungdes Gases notwendig, um es dann als Flüssiggas (liquified naturalgas, LNG) mit Schiffen nach Europa transportieren zu können. DieBundesregierung peitscht zudem die Planungen für LNG-Terminals an derdeutschen Küste weiter voran, um damit den Import von amerikanischemFracking-Gas zu ermöglichen. Die DUH kritisiert, dass dieBundesregierung die klimapolitischen Folgen neuer fossilerInfrastruktur ignoriert.Constantin Zerger, Bereichsleiter Energie und Klimaschutz der DUH:"Die Klimabilanz von Fracking-Gas ist nicht besser als die von Kohle.Schmutziges Gas statt schmutziger Kohle kann keine Formel für denKlimaschutz sein. Der Handel mit schmutzigem Fracking-Gas muss ausökologischen und klimapolitischen Gründen eingestellt werden. Schonheute müssen wir einen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgernorganisieren und dürfen dafür keine neue Infrastruktur errichten. DerAusbau der Erneuerbaren Energien, der Ausbau der Stromnetze und eineEffizienzoffensive in allen Sektoren sind die Bausteine für eineerfolgreiche Energiewende."Belastet wird die Klimabilanz von Fracking- bzw. Schiefergas durchhohe Methanemissionen bei der Produktion sowie durch einen hohenEnergieverbrauch bei Verflüssigung bzw. Gasifizierung des LNGs. Hinzukommen gravierende ökologische Schäden wie ein erheblicherWasserverbrauch sowie eine Gefährdung von Grundwasser und Böden.Damit die Klimaziele von Paris eingehalten werden, muss die EUdeutlich vor 2050 treibhausgasneutral werden.Gemeinsam mit mehr als 100 Umweltorganisationen und -initiativenaus den USA und Europa hat sich die DUH mit einem offenen Brief andie Teilnehmer des EU-US Energy Councils gewendet. Darin fordern dieOrganisationen einen Handelsstopp für Fracking-Gas sowie einen Fokusauf den Ausbau Erneuerbarer Energien.Links:Zum Offenen Brief auf Deutsch und Englisch:http://l.duh.de/p190430Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90 354 509, mueller-kraenner@duh.deConstantin Zerger, Bereichsleiter Energie und Klimaschutz0160 433 40 14, zerger@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell