EU und Japan wollen gemeinsam gegen übertriebene Abschottung kämpfen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU und Japan wollen sich in der Corona-Krise gemeinsam gegen eine übertriebene Abschottung von Märkten stemmen.



Man werde zusammenarbeiten, um den grenzüberschreitenden Handel mit Waren und Dienstleistungen wieder zu erleichtern, hieß es am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung von EU-Ratspräsident Charles Michel, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Japans Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Notfallmaßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 müssten angemessen, zeitlich befristet und konform mit den Regeln der Welthandelsorganisation sein.

Abe, Michel und von der Leyen einigten sich auf die Erklärung bei einer Videokonferenz. Thema waren dabei auch die bevorstehenden Gespräche im Kreis der Gruppe großer Wirtschaftsmächte (G7). Der G7-Gipfel werde seiner Meinung nach ein sehr wichtiger werden, sagte Michel in einer Online-Pressekonferenz in Brüssel. Man müsse die gemeinsamen Ziele identifizieren und einen gemeinsamen Ansatz für den Wiederaufbau nach der Corona-Krise entwickeln./aha/DP/jha