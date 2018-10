EU treibt 'politische Erklärung' zum Brexit voran

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen voranzubringen, bereitet die Europäische Union den Entwurf einer politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen mit Großbritannien vor.



EU-Diplomaten bestätigten am Dienstag entsprechende Informationen der Funke Mediengruppe.

Das Papier ist Teil des seit Monaten verhandelten Vertragspakets, das den britischen EU-Austritt im März 2019 regeln soll. Der Entwurf könnte kommende Woche (10.10.) in der EU-Kommission gebilligt und anschließend mit den EU-Staaten abgestimmt werden. Die EU hofft dann auf einen Durchbruch mit der britischen Regierung beim EU-Gipfel Mitte Oktober und eine finale Einigung Mitte November.

Derzeit sind die Brexit-Verhandlungen allerdings festgefahren. In Großbritannien muss die konservative Regierungschefin Theresa May zunächst einen Parteitag bewältigen. Ihr Brexit-Kurs ist in Partei und Regierung umstritten.

Funke meldete, auch die Planung für die "politische Erklärung" stehe unter Vorbehalt der Ergebnisse des Parteitags der britischen Tories. Geplant seien nur relativ knappe Eckpunkte der künftigen Beziehungen, die dann in der Brexit-Übergangszeit bis Ende 2020 in Vertragstexte gegossen werden sollen.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier bereite zudem neue Vorschläge zum besonders schwierigen Streit über die künftige Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und Nordirland vor, meldete Funke weiter. Die EU beharre auf einer Notfallklausel (backstop), um Grenzkontrollen auszuschließen. Doch wolle sie den vorübergehenden Charakter bis zu einer tragfähigen Dauerlösung unterstreichen. Premierministerin May hat ihrerseits neue Vorschläge zur Irland-Frage angekündigt./vsr/DP/nas