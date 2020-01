EU stellt eine Billion Euro für Klimawende bereit

STRAßBURG (dts Nachrichtenagentur) - Die Europäische Union will eine Billion Euro für die Klimawende bereitstellen. Das Geld solle aus dem EU-Haushalt, von den EU-Staaten und privaten Investoren kommen, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Straßburg mit. Der Investment-Plan des sogenannten europäischen "Green Deals" solle "öffentliche Investitionen mobilisieren" und dabei helfen, private Geldmittel durch EU-Finanzierungsinstrumente freizusetzen, insbesondere durch das Programm InvestEU. Da alle EU-Mitgliedstaaten, Regionen und Sektoren zu dem Übergang in die Klimaneutralität beitragen sollen, werde das Ausmaß der Investitionen nicht überall gleich sein.

Einige Regionen seien besonders betroffen und würden "tiefgreifenden wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen" unterzogen, so die EU-Kommission weiter. Für diese Regionen seien 100 Milliarden Euro eingeplant. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) hatte Anfang Dezember das Ziel ausgegeben, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. "Die Umwandlung, die vor uns liegt, ist beispiellos", sagte von der Leyen am Dienstag bei der Vorstellung des Investitionsprogramms. Sie werde nur dann funktionieren, wenn sie "gerecht" sei und für alle funktioniere. Man werde die Menschen und die europäischen Regionen, die größere Anstrengungen bei dieser Umwandlung machen müssten, unterstützen, um sicherzustellen, dass "wir niemanden zurücklassen", so die EU-Kommissionspräsidentin weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur