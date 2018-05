EU stärkt ihr Arsenal im Kampf gegen die Finanzkriminalität mit der fünften Anti-Geldwäsche-Richtlinie

Laut LexisNexis® Risk Solutions müssen Unternehmen verstärktDue-Diligence-Maßnahmen ergreifen, um die neuen Vorschriften fürGeldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten.Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - LexisNexis® RiskSolutions (https://risk.lexisnexis.com/global/de/products/bridger-insight-xg-global), ein globaler Anbieter von Informationslösungen,weist auf die Bedeutung der fünften Geldwäscherichtlinie hin, die dasEuropäische Parlament verabschiedet hat. Diese baut auf der im Mai2015 umgesetzten vierten Richtlinie auf und zielt darauf ab, dieNutzung des Finanzsystems für Finanzkriminalität, inklusiveGeldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zu verhindern.Die vorgeschlagenen Änderungen sind Teil des umfassenderenAktionsplans der Europäischen Kommission, um die Bekämpfung derTerrorismusfinanzierung zu unterstützen. Insbesondere hat LexisNexis®Risk Solutions (https://risk.lexisnexis.com/global/de/products/worldcompliance-data-global) fünf wesentliche Änderungen an der aktuellenGesetzeslage hervorgehoben, die Finanzinstitute und andereOrganisationen beachten müssen, um Anti-Geldwäsche-Regelungeneinzuhalten.- Digitale Währungen: Als Reaktion auf die zunehmendenGeldwäscherisiken im Zusammenhang mit digitalen Währungen sind allevirtuellen Währungsumtauschplattformen und Inhaber digitalerGeldbörsen dazu verpflichtet, eine gründliche Due-Diligence-Prüfungdurchzuführen.- Prepaid-Karten: Um die Finanzkriminalität im Zusammenhang mitanonymen Prepaid-Instrumenten zu verringern, müssen Händler einestrengere Kundenüberprüfung durchführen. Der dafür festgelegteSchwellenwert wird von 250 EUR auf 150 EUR gesenkt.- Länder mit hohem Risiko: Banken müssen ihre Due Diligenceüberarbeiten, wenn es um Finanztransaktionen aus Ländern mit hohemRisiko geht. Dies schließt auch Länder mit ein, die nicht Teil derEU sind und unzureichende Geldwäschekontrollen aufweisen.- Vermehrte Befugnisse für Financial Intelligence Units (FIUs): FIUserhalten Zugang zu Informationen, die in Zentralbanken undKontenregistern hinterlegt sind, um die Identifizierung derKontoinhaber zu erleichtern.- Zugang zu den Registern der wirtschaftlichen Eigentümer: DieEinrichtung nationaler Register und der Informationsaustauschzwischen den EU-Mitgliedstaaten ermöglicht ein höheres Maß anTransparenz, wenn es um Informationen zu den tatsächlichenEigentümern von Unternehmen geht.Während die am 19. April verabschiedete Richtlinie für alleFinanzinstitute gilt, wird ihre Durchsetzung laut LexisNexis® RiskSolutions auch benachbarte Branchen und Akteure wieWirtschaftsprüfer, Notare, Immobilienmakler und Kasinos betreffen.Die EU-Mitgliedsstaaten haben 18 Monate Zeit, um die fünfteAnti-Geldwäscherichtlinie umzusetzen, so dass die Änderungenvoraussichtlich bis November 2019 in nationales Recht umgesetztwerden können. Das geänderte Treuhandregister sollte bis Januar 2020und das Zentralregister der Bankkonten bis Juni 2020 in Betrieb sein.Die Verbindung der Register der Mitgliedstaaten über eine zentralePlattform sollte im Januar 2021 in Betrieb gehen, je nachdem, wieschnell die erforderlichen technischen Systeme eingerichtet werdenkönnen.Seyfi Günay, Direktor für Finanzkriminalität und Terrorismus fürdie Region EMEA bei LexisNexis Risk Solutions, meint dazu:"Die fünfte Geldwäscherichtlinie setzt verstärkt auf denrisikobasierten Ansatz, insbesondere bei der Identifikation vonLänderrisiken. Vor der fünften Aktualisierung wurden Länder, derenAnti-Geldwäsche-Maßnahmen im Aufsichts- und Sanktionsbereich imEinklang mit der EU waren, als risikoarm eingestuft. Das hat sich nunjedoch komplett geändert. Die fünfte Geldwäscherichtlinieverpflichtet Unternehmen dazu, das spezifische Länderrisiko mit ihremeigenen Risikoprofil abzugleichen - was wiederum mit zusätzlichenPrüfungen einhergeht. Länder wie die USA oder Japan könnten daher vonUnternehmen mit hohen Finanztransaktionen und einem signifikantenAnteil an politisch exponierten Personen (PEPs) in ihrem Kundenstammals Hochrisikogebiete betrachtet werden.Die fünfte Geldwäscherichtlinie wird auch Konsequenzen fürFintech-Unternehmen haben: Diese werden im Zuge der überarbeitetenFassung voraussichtlich verstärkt unter Aufsicht geraten. Bisher gabes für Fintechs keinen wirklichen Grund, sich auf derselbenregulatorischen Ebene wie zum Beispiel Banken zu bewegen, da sie alsTechnologieunternehmen und nicht als Bankinstitute betrachtet wurden.Im Zeitalter des "Open Banking" und angesichts der Möglichkeiten derzweiten Payment Services Directive (PSD2) spielen Fintechs allerdingseine zunehmend wichtigere Rolle im Finanz- und Wirtschaftssystem. Vordiesem Hintergrund wird die neue Geldwäscherichtlinie sicherstellen,dass der Fintech-Sektor über die erforderlichen Kontrollmaßnahmenverfügt, um Geldwäsche zu verhindern und Risiken durchFinanzkriminalität effizienter einzuschätzen."Günay geht davon aus, dass die regulatorische Aufsicht überFintechs drastisch zunehmen wird, insbesondere im Bereich virtuellerWährungen. "Fintechs, die im Bereich der virtuellen Währungen tätigsind, werden die gleichen Vorschriften im Bereich Geldwäsche undTerrorfinanzierung einhalten müssen wie traditionelleFinanzinstitute. Die Anbieter, die die Anforderungen der neuenRichtlinie am schnellsten umsetzen und somit zeigen, dass sie dieBedeutung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen und Betrugskontrollen ernstnehmen, werden für weiteres Wachstum gut positioniert sein."Über LexisNexis® Risk SolutionsLexisNexis Risk Solutions nutzt das Potenzial von Daten undhochentwickelten Analysetechniken, die es Unternehmen und staatlichenEinrichtungen erlauben, Risiken zu minimieren und bessereEntscheidungen zugunsten der Menschen auf der ganzen Welt zutreffen. Wir bieten Daten- und Technologielösungen fürunterschiedliche Branchen wie Versicherungen, Finanzdienstleistungen,das Gesundheitswesen und Regierungen an. Mit Sitz im BallungsraumAtlanta, Georgia, sind wir mit Niederlassungen weltweit vertreten undTeil der RELX Group (LSE: REL/NYSE: RELX), einem weltweit führendenAnbieter von Informations- und Analyselösungen für Unternehmenskundenaus unterschiedlichsten Industriezweigen. RELX ist ein Unternehmen imFTSE 100 Index mit Sitz in London. Weitere Informationen finden Sieunter www.risk.lexisnexis.com und www.relx.com.Dieser Artikel ist allgemeiner Natur und dient lediglich zuInformationszwecken. Er ist nicht als Rechtsberatung zu verstehen.Für eine Rechtsberatung, die auf den Sachverhalt Ihrer speziellenSituation anwendbar ist, sollten Sie sich von einem qualifiziertenRechtsanwalt beraten lassen, der in Ihrer Nähe zugelassen ist.Media Contact:Jean Creech AventDirector, Corporate Communicationsjean.creech@lexisnexisrisk.com+1.770.862.7978Kathrin SchindlerMontieth & Companykschindler@montiethco.com+49 1573 8225 991Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160120/324390LOGOOriginal-Content von: LexisNexis Risk Solutions, übermittelt durch news aktuell