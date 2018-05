EU sieht gute Einigungschancen mit Österreich in Budgetfrage

WIEN (dpa-AFX) - Die EU ist zuversichtlich, dass Österreich als einer der schärfsten Kritiker des neuen Brüsseler Etatentwurfs den Plänen am Ende zustimmt.



"Wir sind überzeugt, dass für Österreich die Vorteile überwiegen", sagte der Vertreter der EU in Österreich, Jörg Wojahn, am Donnerstag in Wien. So werde nicht nur der dringende Wunsch der Alpenrepublik nach einem besseren EU-Außengrenzschutz im Budgetentwurf für 2021-2027 berücksichtigt. Das Land könne auch von einer Neuerung bei den Agrarsubventionen profitieren, meinte Wojahn. Die Zahlungen an Bauern sollen nach den Plänen künftig bei 60 000 Euro gedeckelt werden, die so eingesparten Gelder könnten in nationaler Regie auf kleinere bäuerliche Betriebe verteilt werden.

Rechnungen aus dem EU-Ministerium in Wien, dass Österreich - das bisher knapp 800 Millionen Euro mehr überweist als es von der EU zurückbekommt - künftig 500 Millionen Euro zusätzlich zahlen müsse, seien nicht nachvollziehbar, so ein EU-Sprecher. Grundsätzlich sei der Begriff "Nettozahler" zu hinterfragen. "Das ist ein Konzept, das sich nicht mehr rechtfertigen lässt", meinte Wojahn mit Blick auf wirtschaftliche Vorteile durch die EU. "Österreich ist Netto-Gewinner." Brüssel setze darauf, dass die Alpenrepublik während ihrer EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte den Etatentwurf konstruktiv mitgestalte. Das Land müsse die entscheidende Vorarbeit leisten, damit das Budget idealerweise vor den Europawahlen im Mai 2019 verabschiedet werden könne, so Wojahn.

Die EU hatte am Mittwoch einen Haushaltsrahmen von knapp 1,3 Billionen Euro für die Jahre 2021 bis 2027 vorgelegt. Deutschland soll bis zu zwölf Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr überweisen./mrd/DP/zb