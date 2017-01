EU nähert sich ihrem Ausbauziel für Öko-Energie nur langsam

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa kommt nur in kleinen Schritten voran.



Von 2014 bis 2015 wuchs ihr Anteil am Gesamtverbrauch von 16,0 auf geschätzt 16,4 Prozent, wie die EU-Kommission am Dienstag mitteilte. Doch sieht sich die EU im Plan, um ihr Ziel von 20 Prozent bis 2020 zu erreichen. Der Anteil beim Strom lag zuletzt bereits bei 27,5 Prozent.

Die Kommission verwies auf die wirtschaftliche Bedeutung der Erneuerbaren-Branche, die 2014 mit einem Umsatz von 144 Milliarden Euro mehr als eine Million Menschen in der Europäischen Union beschäftigte. Allerdings seien die europäischen Investitionen seit 2011 um mehr als die Hälfte zurückgegangen auf zuletzt noch 44 Milliarden Euro. Weltweit stieg die Summe auf mehr als 260 Milliarden Euro.

Bis 2030 will die EU mit Erneuerbaren mindestens 27 Prozent ihres gesamten Energiebedarfs decken./vsr/DP/she