EU kennt Kriterien für Ausnahme von US-Zöllen noch nicht

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Die EU kennt derzeit noch nicht die Kriterien, nach denen eine Ausnahme von den neuen US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium erreicht werden könnte. "No immediate clarity on the exact US procedure for exemption however, so discussions will continue next week", sagte die EU-Kommissarin für Handel, Cecilia Malmström, am Samstag nach einem Treffen mit dem Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten im Kabinett Trump, Robert Lighthizer, in Brüssel. Der US-Präsident hatte am Donnerstag das Dekret für die Einrichtung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium unterschrieben, das in knapp zwei Wochen in Kraft treten soll.

Mexiko und Kanada sollen zunächst von diesen Strafzöllen befreit sein, aber auch alle anderen Länder seien eingeladen, Ausnahmen auszuhandeln, sagte Trump.

Foto: über dts Nachrichtenagentur