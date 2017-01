EU ist bereit für Brexit-Verhandlungen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU ist nach eigenen Angaben für die bevorstehenden Austrittsverhandlungen mit Großbritannien gerüstet.



Wie Ratspräsident Donald Tusk am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, fehlt weiter nur noch der offizielle Antrag aus London, damit die Gespräche beginnen können. Ganz allgemein bezeichnete Tusk den geplanten Brexit "als traurigen Vorgang in surrealistischen Zeiten". Die Rede der britischen Premierministerin Theresa May zeuge nun aber zumindest von mehr Realismus, kommentierte er./aha/DP/stw