Die EU hat das Ziel für den Anteil der 30 bis 34-Jährigen mit tertiärem Bildungsabschluss erreicht

Luxemburg (ots) - Heute veröffentlicht Eurostat, das statistischeAmt der Europäischen Union, die neuesten Daten, aus denen hervorgeht,welche Fortschritte die EU und ihre Mitgliedstaaten bei derErreichung der beiden Europa 2020-Kernziele im Bereich Bildunggemacht haben.Ein Ziel der Strategie Europa 2020 sieht vor, dass bis 2020mindestens 40% der 30- bis 34-Jährigen in der Europäischen Union (EU)über einen tertiären Abschluss verfügen sollen. Mit einem Anteil von40,7% hat die EU diesen Zielwert im Jahr 2018 bereits überschritten.Der Anteil ist seit dem Beginn der Datenreihe im Jahr 2002, als erbei 23,6% lag, kontinuierlich angestiegen. Diese steigende Tendenzwar bei Frauen (der Anteil ist von 24,5% im Jahr 2002 auf 45,8% imJahr 2018 gestiegen) noch ausgeprägter als bei Männern (von 22,6% auf35,7% gestiegen), was bedeutet, dass die Frauen das allgemeine Europa2020-Ziel übertroffen haben und die Männer noch darunter liegen.In Deutschland lag der Anteil der 30- bis 34-Jährigen mittertiärem Bildungsabschluss im Jahr 20178 bei 34,9% (gegenüber 24,2%im 2002), der nationale Zielwert für 2020 ist 42,0%. SechzehnMitgliedstaaten haben bei diesem Indikator ihre nationalen Zielwertefür 2020 bereits erreicht oder übertroffen, nämlich Belgien,Tschechien, Dänemark, Estland, Griechenland, Italien, Zypern,Lettland, Litauen, Malta, die Niederlande, Österreich, Polen,Slowenien, Finnland und Schweden.In allen Mitgliedstaaten war 2018 der Anteil der Frauen im Altervon 30 bis 34 Jahren mit einem tertiären Bildungsabschluss höher alsder entsprechende Anteil der Männer. Auch in Deutschland war dies derFall: der Anteil der Frauen lag bei 35,4%, bei den Männern waren es34,5%.Der Anteil der frühzeitigen Schul- und Ausbildungsabgänger lag imJahr 2018 in nahezu allen Mitgliedstaaten, für die Zeitreihenvorliegen, niedriger als im Jahr 2006. Ausnahmen waren Tschechien(Anstieg von 5,1% auf 6,2%), die Slowakei (von 6,6% auf 8,6%) undSchweden (von 8,6% auf 9,3%). In Deutschland betrug der Anteil imJahr 2018 10,3% (Männer: 11,5%; Frauen: 9,1%) und lag damit knappüber dem Europa 2020-Kernziel von 10,0%. Dreizehn Mitgliedstaatenhaben für diesen Indikator ihre Zielwerte für 2020 bereits erreicht,nämlich Belgien, Irland, Griechenland, Frankreich, Kroatien, Italien,Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, die Niederlande, Österreich undSlowenien.