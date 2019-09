EU erwägt allgemeine Uploadfilter-Pflicht und Internetverbote

Berlin/Brüssel (ots) - Die EU-Kommission will Online-Plattformenkünftig auch in anderen Fällen als Urheberrechtsverstößen allgemeinzum Einsatz von Upload-Filtern zwingen. Mit solchen "proaktivenMaßnahmen" soll die Verbreitung illegaler und auch legaler, angeblich"schädlicher Inhalte" verhindert werden. Außerdem könntenunerwünschte Veröffentlichungen mit der Sperrung von Online-Kontenbestraft werden. Diese Vorschläge ergeben sich aus einem geleaktenArbeitsdokument der EU-Kommission.[1]Patrick Breyer, Europaabgeordneter der Piratenpartei Deutschland,kommentiert:"Die alarmierenden Pläne in der Kommission würdenOnline-Plattformen dazu zwingen, als 'Internetpolizei' und'Internetzensoren' zu handeln. Fehleranfällige Upload-Filter, die dasGrundrecht auf freie Meinungsäußerung verletzen, drohen immer öftereingesetzt zu werden.Umgekehrt sollten verfehlte nationale Rechtsvorschriften wie dasdeutsche NetzDG ersetzt und dadurch die freie Meinungsäußerung besserals bisher geschützt werden. Messengerdienste und soziale Netzwerkekönnten miteinander verbunden werden, was gut für den Wettbewerb wäreund dem Nutzer eine echte Wahlmöglichkeit einräumt. Das Recht,Internetdienste anonym zu nutzen, könnte erstmals auf EU-Ebenegeschützt werden.Die Meinungsfreiheit, die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher, dasRecht auf Privatsphäre und die Grundprinzipien eines globalenInternets müssen im Mittelpunkt jeder Regulierung digitaler Dienstestehen. Es geht um unseren digitalen Lebensraum. Die gesamteInternetgemeinde schaut der EU sehr aufmerksam auf die Finger.'Zensursula 2.0' werden wir nicht zulassen."Hintergrund:Die EU-Kommission will Internetplattformen für Verhalten ihrerNutzer verantwortlich machen, auch wenn sie davon keine Kenntnishaben, wie es bereits in der Urheberrechtsreform und der Verordnungüber terroristische Inhalte vorgesehen ist. Nicht zuletzt erwägt dieKommission die Einrichtung einer öffentlichen Regulierungsbehörde,die für die Überwachung und Durchsetzung der Anwendung des jeweiligenRechts zuständig wäre. Konkret äußern sich dazu die GD CONNECT(Generaldirektion für Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien)[2] und die GD HOME (Generaldirektion Migration und Inneres) [3] indem geleakten Arbeitsdokument.Quellen/Fußnoten:[1] http://ots.de/o5A787[2] GD CONNECT: http://ots.de/tlfyRF[3] GD HOME: http://ots.de/lqa0HEPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell