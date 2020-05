EU-Wirtschaftskommissar kündigt Tourismussaison im Sommer an

BERLIN (dpa-AFX) - EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hat eine Tourismus-Sommersaison in Europa trotz des Coronavirus in Aussicht gestellt.



"Wir werden definitiv im Sommer eine Touristensaison haben, allerdings mit Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen", sagte der Gentiloni der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwoch).

Die EU-Kommission will am Mittwoch Empfehlungen für die schwer von der Pandemie getroffene Tourismusbranche sowie eine vorsichtige Öffnung der Binnengrenzen in Europa vorlegen.

Es werde keine andere Branche so sehr unter der Pandemie leiden wie der Tourismus, sagte Gentiloni demnach weiter. Daher gehöre Tourismus zu jenen Wirtschaftszweigen, die besonders profitieren werden vom Hilfspaket, das die Kommission gerade schnüre./stz/DP/he