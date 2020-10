EU-Wettbewerbsminister beraten in Videokonferenz

BERLIN (dpa-AFX) - Wie können Unternehmen in Europa und Deutschland angesichts der Konkurrenz aus den USA und China wettbewerbsfähiger werden? Darüber beraten am Freitag unter Vorsitz von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen EU-Minister in einer informellen Videokonferenz.



Altmaier informiert am Mittag (12.30 Uhr) in Berlin über die Gespräche. Beschlüsse werden nicht erwartet.

Die EU-Kommission hatte im Sommer ein Strategiepapier vorgelegt. Staatlich subventionierte Unternehmen aus China und anderen Ländern sollen es bei Einkaufstouren in der EU künftig schwerer haben. Es soll gleiche Wettbewerbsbedingungen geben. Dies ist auch ein Anliegen von Altmaier, der wiederholt vor einem "Ausverkauf" deutscher Wirtschaftsinteressen gewarnt hat.

Zugleich geht es bei den Gesprächen um die europäische Industriestrategie. Bei wichtigen Zukunftstechnologien hinkt Europa den USA und Asien hinterher. Das in der Corona-Krise geplante milliardenschwere Zukunftsprogramm soll nun zu mehr Investitionen etwa in die Wasserstofftechnologie genutzt werden./hoe/DP/jha