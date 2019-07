EU-Verordnung ändert Regeln für Düngemittel und Biostimulanzien / Neuordnung des europäischen Düngemittelrechts tritt am 15. Juli in Kraft

Frankfurt/Main (ots) - Mit Inkrafttreten der neuenEU-Düngeprodukte-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/1009) am 15. Juli2019 stehen den Anwendern und Produzenten von zukünftigCE-gekennzeichneten Düngemitteln große Änderungen bevor. Darauf weistder Industrieverband Agrar e. V. hin, der die Interessen derHersteller von Pflanzenschutz- und Düngemitteln und Biostimulanzienvertritt.Die neue Verordnung schafft zum einen das vertraute System derDüngemitteltypen ab und ersetzt es durch eine CE-Kennzeichnung fürProduktfunktionskategorien (PFC). Zum anderen stellt sie denKreislaufgedanken in den Vordergrund und wird erstmals auchorganische und organisch-mineralische Düngemittel europarechtlichregeln. Zudem werden auch im EU-Recht einheitliche Grenzwerte fürSchwermetalle und andere Schadstoffe eingeführt. Zusammenfassendbietet dies für die Hersteller und die Anwender einerseits Chancen,stellt sie andererseits auch vor große Herausforderungen."Die Anwender, vor allem die Landwirte, müssen sich an zahlreicheneue Bezeichnungen und neuartige Produkte gewöhnen", erläutert Dr.Sven Hartmann, Leiter der IVA-Fachbereiche Pflanzenernährung undBiostimulanzien. "Es zeichnet sich ab, dass die völlige Abkehr vombewährten Typensystem und Einführung der CE-Kennzeichnung sowieumfangreiche neue Vorschriften bei Kennzeichnung, Toleranzen und beider Produktzulassung (Konformitätsbewertung) für die Hersteller,Behörden und den Handel große Kraftanstrengungen bedeuten werden."Die Verordnung sieht eine dreijährige Übergangszeit vor, um dieneuen Vorschriften umzusetzen und alle notwendigen Voraussetzungen zuschaffen: So müssen Standards und Analysemethoden für viele Produktenoch validiert werden, während gleichzeitig die EU-Kommission nochLeitlinien für die Kennzeichnung oder Kriterien zur biologischenAbbaubarkeit von Polymeren erarbeiten muss, bevor am 16. Juli 2022die ersten Düngeprodukte mit CE-Kennzeichnung auf den Markt kommenkönnen. Weiterhin zulässig ist das Inverkehrbringen nach nationalemDüngemittelrecht."Es freut uns, dass erstmals die neue, innovative Produktgruppeder Biostimulanzien rechtlich einbezogen und geregelt wird", soHartmann weiter. Diese Produkte werden über ihre Wirkung definiert:Sie sollen die Widerstandsfähigkeit der Nutzpflanzen gegenabiotischen Stress wie Trockenheit oder Hitze stärken und dieNährstoffaufnahme verbessern, indem beispielsweise das Wurzelwachstumstimuliert wird. Viele Unternehmen sehen europaweit großes Potenzialfür diese Produkte.Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der55 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertreteneBranche steht für innovative Produkte für eine moderne undnachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V.Dr. Sven Hartmann, Leiter Pflanzenernährung und BiostimulanzienTel. +49 69 2556-1265 oder +49 151 54417695Fax +49 69 2556-1298E-Mail: hartmann.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_PresseOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuell