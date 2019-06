EU-Verkehrsminister beraten über Entschädigungen für Bahnfahrer

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die EU-Verkehrsminister beraten an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) darüber, ob Entschädigungsansprüche von Bahnreisenden in der EU künftig eingeschränkt werden.



Konkret geht es bei dem Treffen in Luxemburg um die Frage, ob Bahnbetreiber in Fällen höherer Gewalt weiter Schadenersatz zahlen müssen oder diese Pflicht beschnitten wird. Flugunternehmen sind von derlei Zahlungen bei höherer Gewalt wie Unwettern bereits weitgehend ausgenommen.

Darüber hinaus beraten die Fachminister über Pläne zur Einführung einer EU-weiten Pkw-Maut. Beschlüsse werden nicht erwartet. Für Deutschland will Staatssekretär Guido Beermann an dem Treffen teilnehmen.

Hintergrund der Beratungen zu Fahrgastrechten im Bahnverkehr ist ein Vorschlag der EU-Kommission von 2017. Damals hatte die Brüsseler Behörde einheitliche Regeln für den europäischen Bahnverkehr vorgeschlagen. Die "Einführung einer Klausel über höhere Gewalt" sollte Bahnunternehmen entlasten. Die Einschränkung sollte in außergewöhnlichen Situationen wegen schlechten Wetters und Naturkatastrophen greifen. Das Europaparlament hat sich allerdings dafür ausgesprochen, die Passage im Kommissionsvorschlag zur Ausnahme bei Entschädigungszahlungen zu streichen./wim/DP/fba