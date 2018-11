EU-VO 261/2004 als Ursache für die zahlreichen Insolvenzen bei Fluglinien?

WiesbadenWien (ots) - FairPlane sieht in dieser fragwürdigen Behauptung derFluglinien eine Tendenz die EU-Fluggastrechteverordnung zu Lasten derVerbraucher zu beschneiden.Es werden immer mehr Stimmen aus der Luftfahrt laut, dass die zahlreichenInsolvenzen dieses Jahres (Small Planet, Azur Air Deutschland, Cobalt Air,Primera Airlines, VLM, Fly Niki, Air Berlin...) nicht nur, aber auch auf diehohen Entschädigungszahlungen der EU-Fluggastrechteverordnung 261/2004zurückzuführen sind.Dezidiert hat Small Planet Deutschland die Ausgleichszahlungen als einen derHauptgründe für den Insolvenzantrag in Eigenverwaltung genannt. Erst wirdweitergeflogen-dann wird das Insolvenzverfahren eröffnet und die Verbraucherbekommen kein Geld mehr. Durch diese Vorgehensweise wird die EU-VO eigentlichausgehebelt. Bereits ein Euro mehr pro Ticket könnte Abhilfe schaffen.Der Luftrechtsexperte Prof. Ronald Schmid(http://www.fairplane.de/ueber-fairplane/), FairPlane (www.fairplane.de)Unternehmenssprecher, hält das für absurd. "Die Luftfahrtunternehmen übersehengeflissentlich, dass die meisten massiven Verspätungen, die Ausgleichszahlungenauslösen, hausgemacht sind. Wer seinen vertraglichen Pflichten (Beförderungenwie vereinbart) nicht nachkommt, muss eben für die gesetzlich geregelten Folgeneinstehen. Wenn im Flugbetrieb außergewöhnliche Umstände, die die Fluglinieselbst nicht beeinflussen kann, vorliegen, ist eine Ausgleichsleistung ohnediesausgeschlossen. Daher sehe ich hier keinen Grund zu jammern."Die Belastungen der Airlines wären auch leicht vermeidbar. Lufthansa-ChefCarsten Spohr meinte jüngst in einem Interview, dass sein Unternehmen im Jahr2018 Entschädigungszahlungen in der Höhe von 250 Mio. Euro zahlen müsse,"normal" wären 100 Mio. Euro. Eine Größe- die den Luftfahrtunternehmen alsobekannt ist und für die dementsprechend auch Rücklagen gebildet werden sollten.Wenn beispielsweise Lufthansa - wie von FairPlane seit Jahren vorgeschlagen -pro Flugschein nur EINEN EURO mehr erheben würde, hätte das Unternehmen bei 130Millionen Fluggästen im Jahr (2017) schon einen Betrag in der Höhe von 130 Mio.EUR, der in einem "Entschädigungstopf" bereitgestellt werden könnte, beisammen.Dass Kunden einen Flug zu einem Preis von 249,- EUR buchen, zum Preis von 250,-EUR aber nicht mehr, glaubt wohl auch die Luftfahrtindustrie nicht ernsthaft.Aber anstatt Lösungen zu finden, wird lieber versucht, den europäischenGesetzgeber zu überzeugen, die gewährten Fluggastrechte so zu beschneiden, dassdie Luftfahrtunternehmen weniger in die Verantwortung genommen werden. DiesemVersuch muss entschieden entgegen getreten werden!FairPlane hofft, dass beim nächsten Luftfahrtgipfel auch Vertreter der Reisendengehört, und eingeladen werden. Briefe an die zuständigen Politiker wurden vonFairPlane bereits verschickt.Kontakt:Prof. Dr. Ronald SchmidUnternehmenssprecher FairPlaneronald.schmid@fairplane.deAlexandra HawlicekMarketing und Kommunikationhawlicek@fairplane.deTel.: +43 1 532 01 46 - 58Mobil.: +43 69910779592Original-Content von: FairPlane, übermittelt durch news aktuell