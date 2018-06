Osnabrück (ots) - In Deutschland zu viele Nitrate im Grundwasser -Verschiedene Lösungsansätze als Alternativen"Seit Jahren gelangt besonders beim Düngen und aus der Tierhaltunggefährlich viel Stickstoff in Wasser, Luft und Böden. Die Einträgesind zu einem der zentralen Umweltprobleme des 21. Jahrhundertsgeworden", kommentiert DBU-Generalsekretär Alexander Bonde das Urteildes Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg von heute. Die Richtersehen eine Verletzung von EU-Recht, weil die Bundesregierung zu weniggegen Nitrate im Grundwasser unternommen hat. Bonde: "Die DBU siehthier seit Jahren dringenden Handlungsbedarf und fördert Dünge-,Tierhaltungs- und Fütterungsmethoden, mit denen deutlich wenigerStickstoffverbindungen in die Umwelt gelangen. Es gibt Alternativen!""Üblicher Umgang mit Dünger muss grundsätzlich überdacht werden"Nur etwa 60 Prozent der gedüngten Stickstoffmengen fänden sich inDeutschland später auch in den geernteten Produkten wieder, weltweitseien es noch weniger, betont Bonde. Deshalb sei die Effizienz derStickstoffdüngung aus Umweltschutzgründen starkverbesserungsbedürftig. Ansatzpunkte gebe es insbesondere bei denDüngungsverfahren für Gülle und Mist: Schon im Stall, aber auch beimLagern und Ausbringen gehe Stickstoff verloren. "Der heute üblicheUmgang mit diesen Düngern muss grundsätzlich überdacht werden."DBU: verschiedene Lösungsansätze bereits erarbeitetUm die Emissionswerte von Stickstoff zu verringern, verfolge dieDBU seit Jahren verschiedene Lösungsansätze, die einerseits aufverbesserte Düngetechnik und Lagerung von Dünger, andererseits aufeine stickstoffarme und ressourcenschonende Tierhaltung abzielen.Unter anderem werden Schnellmethoden zur Analyse von Nährstoffen ander Hochschule Osnabrück entwickelt. Die Technische UniversitätMünchen optimierte das Stickstoffmanagement im Rapsanbau mit einemDüngesystem, bei dem die Ökoeffizienz erhöht werden konnte. Dabeierfassen Sensoren an den Landmaschinen berührungslos denVersorgungszustand der Pflanzen mit Stickstoff. Auch das an derMartin-Luther-Universität Halle-Wittenberg weiterentwickelteGülle-Strip-Till-Verfahren für den Einsatz organischer undmineralischer Düngung sei sehr erfolgversprechend. DieGeorg-August-Universität Göttingen und die Firma Kotte Landtechnik(Rieste) entwickelten ein System zur sogenannten Unterfußinjektion,mit dem bei der organischen Düngung von Mais bis zu 90 Prozentweniger Ammoniak in die Atmosphäre gelange. Schließlich gebe es aberauch Handlungsmöglichkeiten für die Verbraucher. Bonde: "Dergegenwärtig hohe Konsum tierischer Produkte wie Fleisch, Eier undMilch kann gesenkt, und Lebensmittelabfälle sollten verringertwerden."Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon:0541|9633-521Telefax:0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell