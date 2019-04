Nach EU-Urheberrechtsreform: Flickr kooperiert mit Pixsy

Berlin (ots) -- Foto-Plattform Flickr arbeitet mit Pixsy zusammen, umUrheberrechtsverletzungen zu bekämpfen- Umsetzung der EU-Reform mit Hilfe automatisierterBildüberprüfung und RechtsbeistandDas EU-Parlament stimmte in der vergangenen Woche derUrheberrechtsreform zu. Um Verletzungen von Bildrechten zu ahnden,startet die führende Online-Fotoplattform Flickr nun einestrategische Partnerschaft mit dem Legal Tech-Unternehmen Pixsy(www.pixsy.com). Das Startup hat eine neuartige, integrierte Lösungentwickelt, die mit automatisierter Bildüberprüfung undRechtsbeistand das Urheberrecht von Fotografen schützt.EU-Reform: Strategien gegen Urheberrechtsverstöße erforderlichDie Mitgliedsländer sollen die neuen EU-Vorgaben innerhalb dernächsten zwei Jahre in nationalen Gesetzen festschreiben. Künftigsind Internetplattformen dafür verantwortlich, dass hochgeladeneInhalte ihrer Nutzer keine potenziellen Verstöße gegen dasUrheberrecht darstellen. Durch die Kooperation mit Pixsy ist FlickrVorreiter bei der Umsetzung der Reform.Kombination aus automatisierter Bildüberprüfung undinternationaler RechtshilfeDas auf Künstlicher Intelligenz basierende Programm scannt dieVerbreitung von Bildern in Echtzeit. Ab sofort steht der Servicejedem Flickr-Mitglied nach einmaliger Verknüpfung des Accounts mitPixsy zur Verfügung. Anschließend wird der Urheber bei jederVerletzung seiner Bildrechte benachrichtigt und kann juristischeSchritte über Pixsy einleiten.Die Fotografen haben Zugang zu einem umfassenden Rechtsservice, umihren Anspruch auf entgangene Lizenzeinnahmen und Schadensersatzgeltend zu machen. Dafür arbeitet Pixsy mit einem internationalenNetzwerk von Anwaltskanzleien zusammen, die nur im Fall desProzessgewinns Honorar erhalten. Zusätzlich besteht über dieAnwendung die Möglichkeit, die eigenen Bilder imUS-Urheberrechtsregister eintragen zu lassen und automatischRechtsaufforderungen zur Entfernung von Verstößen zu verschicken. Bisheute hat Pixsy die Verfolgung von 70.000 Fällen vonUrheberrechtsverletzungen angeleitet.Andrew Stadlen, Vice President Product bei Flickr, kommentiert:"Wir möchten, dass sich unsere Nutzer sicher dabei fühlen, ihreArbeiten online zu teilen. Wir bieten eine klare Kontrolle überDatenschutz und Urheberrecht und unterstützen unsere Fotografendabei, ihre Rechte bei Fällen von Bilddiebstahl geltend zu machen.Mit einem Unternehmen wie Pixsy zusammenzuarbeiten, ist absolutsinnvoll für unsere Gemeinschaft und hilft uns dabei, die Grundwertevon Flickr zu schützen."Kain Jones, CEO von Pixsy, zur Kooperation:"Flickr ist die einflussreichste Fotoplattform der Welt. IhreMitglieder wissen nun, dass ihre Bilder mit Pixsy aktiv geschütztwerden. Wir verwenden modernste Technologie, um den Diebstahl vonBildern aufzudecken und zu bekämpfen."Über FlickrAuf der Online-Fotoplattform Flickr (www.flickr.com) können NutzerFotos und Videos speichern und diese mit anderen teilen. Fotografenhaben die Möglichkeit, sich mit Interessierten zu vernetzen, andereWerke zu entdecken und so ihre eigene Arbeit weiterzuentwickeln.Gemeinsam mit dem Unternehmen SmugMug, das Flickr im vergangenen Jahrerwarb, haben die vereinten Marken die größte und einflussreichsteFotografie-Gemeinschaft der Welt geschaffen.Über PixsyPixsy (www.pixsy.com) ist ein preisgekröntes LegalTech-Unternehmen für digitalen Bildschutz und für die Durchsetzungvon Urheberrechten. Der Service wurde 2014 von Fotografen gegründet,um sich für die Rechte von Künstlern und Fotografen einzusetzen. Dieeigens zum Schutz der Bilder von Fotografen, Agenturen, Künstlern undIllustratoren entwickelte Lösung basiert auf Künstlicher Intelligenzund hat bis dato mehr als 200 Millionen Urheberrechtsverletzungenaufgedeckt. Das Programm scannt rund um die Uhr Bilder und ist miteiner Beratung durch Sachverständige verknüpft, die den Anspruch desjeweiligen Künstlers auf entgangene Einnahmen geltend machen. Pixsyarbeitet mit 26 Rechtsanwaltskanzleien weltweit zusammen und hatbisher 70.000 Prozesse von Urheberrechtsverletzungen geführt.Pressekontakt:Carlo Sporkmanncarlo.sporkmann@tonka-pr.com+49 (0)30 403 647 608Original-Content von: Pixsy, übermittelt durch news aktuell