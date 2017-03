EU-Türkei-Deal geht zu Lasten der Kinder

Berlin (ots) - Angst und Depression, Aggression gegen sich selbstund andere: Unter diesen alarmierenden Symptomen leiden immer mehrKinder, die aufgrund des EU-Türkei-Deals auf den griechischen Inselnfestsitzen. Das zeigt der neue Bericht von Save the Children "A TideOf Self-Harm and Depression". Die politische Vereinbarung zwingtderzeit tausende Familien und mehr als 5.000 Kinder zu einem Lebenunter haftähnlichen Bedingungen oder in überfüllten und unsicherenUnterkünften.Kinder sehen Leichen, werden in gewaltsame Proteste verwickelt,haben all ihr Hab und Gut verloren, den ganzen Winter in dünnenZelten oder kaum geschützt auf Parkplätzen verbracht und sind vonBildungsmöglichkeiten abgeschnitten. Um dieser schrecklichenLebensrealität zu entfliehen, greifen immer mehr Jugendliche zuAlkohol und Drogen, Dealer schlagen daraus Kapital. Manche Kinderverletzen sich auch selbst, sogar schon im Alter von neun Jahren. DieMütter entdecken die Wunden und Narben beim Baden ihrer Kinder.Außerdem gibt es Zwölfjährige, die versucht haben, sich umzubringen,unter anderem weil sie Zeugen von Selbstmordversuchen wurden. Einensolchen Fall haben Kinder sogar gefilmt."Der EU-Türkei-Deal sollte eigentlich den Fluss 'illegalerMigration' nach Griechenland stoppen - aber zu welchen humanitärenKosten geschieht das nun?", sagt Andreas Ring von Save the ChildrenGriechenland. "Unsere Kollegen beobachten eine erschreckendeVerschlechterung des seelischen Zustands der Kinder und fürchten,dass eine Generation mit großen, langfristigen psychischen Problemenheranwächst - und zwar in Europa, direkt vor unserer Haustür. DieseKinder haben das Schlimmste durchgemacht, um unvorstellbarem Grauenzu entkommen und Sicherheit zu finden - gefunden haben sie weitereVerzweiflung. Einige Kinder nennen die Camps Hölle und sagen, siewürden sich dort wie Tiere fühlen, nicht wie Menschen. Und dieälteren Mädchen und Jungen wissen, dass es das Verschulden der EUist, dass sie dort auf unbestimmte Zeit festsitzen. Kinder habengroße Widerstandskräfte, aber unter solchen Zuständen drohen sie zuzerbrechen. Es muss jetzt gehandelt werden für sie - je eher wirIhnen helfen, desto schneller werden sie sich erholen."Save the Children hilft mit kinderfreundlichen Räumen, in denensie geschützt spielen und Kind sein können sowie psychosozialunterstützt werden. "Diese Art der Hilfe ist dringend notwendig, aberauf Dauer nicht ausreichend", mahnt Andreas Ring an. Die weltweitgrößte unabhängige Kinderrechtsorganisation ruft daher die EU und diegriechische Regierung auf, umgehend die rechtswidrige undungerechtfertigte Festsetzung von Geflüchteten zu beenden: Diebetroffenen Inseln müssen entlastet und die Kinderflüchtlinge undihre Familien in sichere Unterkünfte umgesiedelt werden. Fürunbegleitete Kinder muss es mehr Unterbringungsmöglichkeiten geben,zudem müssen Kinder mit psychischen Störungen unmittelbar an Ortegebracht werden, an denen sie angemessen behandelt werden können."Ich habe gravierende Veränderungen im Verhalten meines Sohnesbeobachtet", sagt der Geflüchtete Babak, der mit seinem 12-jährigenSohn dabei war, als ein Feuer vergangenes Jahr Teile des Lagers inChios vernichtete, in dem sie gestrandet waren. "Er hat große Angstseit dem Brand", berichtet Babak, "er schläft nicht gut und leidetunter Alpträumen, ich habe die gleichen Symptome. Niemand kann untersolchen Bedingungen leben. Ich hasse mich selbst und Europa."Mitarbeiter von Save the Children berichten, dass einigeunbegleitete Kinderflüchtlinge rund um die Uhr in einem"Überlebensmodus" sind und in Schichten schlafen, um sich gegenseitigzu schützen.Material zum Download:- Der vollständige Bericht "A Tide of Self-Harm and Depression"(Englisch) zum Download:http://www.savethechildren.de/downloads/berichte-studien/- Aktuelle Bilder und Erlebnisberichte von Kindern:http://ots.de/w8eK4- B-roll aus Syrien:http://ots.de/nNiX6Alle Zusatzmaterialien sind unter der Angabe ©Save the Childrenkostenlos verwendbar.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Claudia KeppTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 280Mail: claudia.kepp@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell