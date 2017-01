EU-Terminvorschau vom 7. bis 15. Januar 2017

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Montag, 09. JanuarBrüssel: Ausschussdebatte mit EU-Kommissar Oettinger imEuropaparlamentHeute findet von 18:00 bis 20:30 Uhr in den zuständigenParlamentsausschüssen für Haushalt, Haushaltskontrolle sowie Rechtein Meinungsaustausch mit EU-Kommissar Günther Oettinger über seinenPortfolio-Wechsel innerhalb der EU-Kommission statt. Oettinger warseit 2014 zuständig für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft undübernimmt künftig das Ressort für Haushalt und Personal. Die Anhörungwird hier http://ots.de/5oGx1 live übertragen. Weitere Informationenunter: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/home.htmlDienstag, 10. JanuarBerlin: Vortrag von Emmanuel Macron zur Zukunft der EUDer ehemalige Minister für Wirtschaft, Industrie und Digitales derFranzösischen Republik, Emmanuel Macron, hält einen Vortrag zum Thema"Die deutsch-französische Beziehung und die Zukunft der EuropäischenUnion". Veranstaltungsort: Humboldt-Universität, Unter den Linden, 6.Universitäts-Hauptgebäude, Raum: Auditorium Maximum, 18 Uhr. WeitereInformationen unter http://ots.de/XR3D1. Anmeldungen von Journalistenbitte per E-Mail an gabriele.mueller@rz.hu-berlin.de .Brüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier abgerufen werden: http://ots.de/CU6YoLuxemburg: EuGH-Urteil in der Rechtssache Gascogne SackDeutschland und Gascogne EUMit Rechtsmittelurteilen vom 26. November 2013 betreffend einKartell auf dem Markt für Industriesäcke bestätigte der Gerichtshofzwar die von der Kommission u.a. gegen die Gascogne SA und dieGascogne Sack Deutschland GmbH festgesetzten Geldbußen, stelltejedoch fest, dass das Verfahren vor dem Gericht der EuropäischenUnion übermäßig lang gedauert habe, nämlich fast fünf Jahre und neunMonate. Der Gerichtshof entschied auch, dass der Ersatz des Schadens,der durch die Nichteinhaltung einer angemessenen Verfahrensdauerdurch das Gericht verursacht worden sei, nicht unmittelbar im Rahmeneines Rechtsmittels beim Gerichtshof beantragt werden könne, sondernbeim Gericht selbst eingeklagt werden müsse. Weitere Informationenunter http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-577/14Mittwoch, 11. JanuarValletta: EU-Kommission reist nach MaltaEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die Mitglieder derEU-Kommission reisen heute nach Valletta, um dem MitgliedsstaatMalta, der im ersten Semester 2017 die Ratspräsidentschaft derEuropäischen Union übernimmt, einen traditionellen Besuchabzustatten. Bei dem Treffen werden die Herausforderungen undPrioritäten der EU in den kommenden sechs Monaten besprochen. DerFokus der Debatten liegt dabei u.a. auf den Themen Migration undSicherheit, Binnenmarkt und soziale Inklusion. Um 11.45 Uhr hältEU-Kommissionspräsident Juncker gemeinsam mit Joseph Muscat, demPremierminister von Malta eine gemeinsame Pressekonferenz.Informationen unter: http://europa.eu/rapid/upcoming-events.htm . DasTreffen wird live auf EbS übertragen: http://ots.de/aPwZNDonnerstag, 12. JanuarGenf: EU-Kommissionspräsident Juncker nimmt an Zypern-KonferenzteilNikos Anastasiades, der griechisch-zyprische Präsident, undMustafa Akinci, der türkisch-zyprische Volksgruppenführer, treffensich vom 9.-11. Januar unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationenin Genf, um zu einer umfassenden Lösung der Zypern-Frage zu gelangen.Dabei werden erneut Gespräche zur Überwindung der Teilung Zypernsgeführt. Am 12. Januar findet abschließend eine multilateraleKonferenz teil, an der die Garantiemächte Türkei und Griechenland unddie ehemalige Kolonialmacht Großbritannien sowie Vertreterinternationaler Organisationen teilnehmen sollen. AuchEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird an der Konferenzteilnehmen. Zypern ist der EU als de facto getrennte Inselbeigetreten, Unionsgebiet ist aber das gesamte Territorium. Dietürkischen Zyprer sind als Bürger eines EU-Mitgliedstaats, derRepublik Zypern, EU-Bürger - auch wenn sie auf einem Teil Zypernsleben, der nicht unter der Kontrolle der Regierung steht. WeitereInformationen zu den Zypern-Gesprächen unter http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpPages)/C373B9E44089A13C1258099003675DA?OpenDocumentLuxemburg: EuGH-Urteil zur Kühlwasserentnahme aus der Elbe für dasKohlekraftwerk Hamburg-MoorburgNach Ansicht der Kommission hat die Stadt Hamburg die Errichtungdes Steinkohle-Kraftwerks Moorburg wasserrechtlich erlaubt - unddamit dessen Durchlaufkühlung mit Wasser aus der Elbe, ohne dieVorgaben der Habitat-Richtlinie 92/43 zu beachten. Die der Erlaubniszugrunde liegende Naturverträglichkeitsprüfung sei nämlich inkorrektbzw. unvollständig. Zwar sei die Gefahr erkannt worden, dass dieKühlwasserentnahme die Elbe hinaufwandernde Fische töte und sostromaufwärtsgelegene Natura-2000-Gebiete, deren Erhaltungsziele dieentsprechenden Arten umfassten, erheblich beeinträchtige. Im Ergebnishabe man eine erhebliche Beeinträchtigung dieser Schutzgebiete jedochverneint, weil eine zwischen dem Kraftwerk und den Schutzgebietenerrichtete Fischaufstiegsanlage als "Schadensbegrenzungsmaßnahme"eingestuft worden sei. Tatsächlich handele es sich aber allenfalls umeine "Ausgleichsmaßnahme". Die Kommission hat daher eineVertragsverletzungsklage gegen Deutschland vor dem Gerichtshoferhoben. Heute findet die mündliche Verhandlung statt. WeitereInformationen unter:http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16