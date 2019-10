EU-Terminvorschau vom 7. bis 12. Oktober 2019

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Montag, 7. OktoberBrüssel: Anhörungen der designierten EU-Kommissare imEuropaparlament (bis 8.10.)Die designierten EU-Kommissare müssen sich in den zuständigenAusschüssen des Europäischen Parlaments einer öffentlichen Anhörungzu ihren Fähigkeiten und Eignungen stellen. Am 7. Oktober finden zweiAnhörungen statt: den Fragen der Europaabgeordneten stellen sich dieTschechin Vera Jourová und der Spanier Josep Borrell. Die jeweilsdreistündigen Anhörungen werden auf Europe by Satellitehttps://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191007 live imInternet übertragen. Die Abstimmung des Plenums des EuropäischenParlaments über die gesamte Kommission ist für den 23. Oktober inStraßburg geplant. Den genauen Zeitplan für die Anhörungen finden Siehier http://ots.de/sdm6u1.Brüssel: EU-Kommissar Andriukaitis bei EU-Plattform für TierschutzDie Plattform wurde im Juni 2017 ins Leben gerufen und gilt nunals zentrales Forum für den Austausch zwischen Mitgliedstaaten undInteressengruppen zum Thema Tierschutz. Vytentas Adriukaitis,EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, nimmt an derVeranstaltung teil. Auf der Tagesordnung stehen Präsentationen u.a.zum Thema Tiertransport und zum ersten EU-Referenzzentrum fürTierschutz. Das Treffen wird ab 9.30 Uhr von Europe by Satellite (EbShttps://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191007) übertragen.Weitere Informationen zu den wichtigsten Erfolgen im Tierschutzfinden Sie auf dieser Websitehttps://ec.europa.eu/food/animals/welfare/main_achievements_en derEuropäischen Kommission.Luxemburg: Rat für Justiz und Inneres (Justiz)Die Justizminister der EU werden eine Debatte über EU-Maßnahmenzur Bekämpfung von Korruption führen. Außerdem geht es um dieHerausforderungen für die EU-Grundrechte im Jahr 2020, dazu werdendie Minister Schlussfolgerungen verabschieden. Weitere Themen sinddie laufenden internationalen Verhandlungen über elektronischeBeweismittel mit den USA und im Rahmen des Budapester Übereinkommenssowie die Bewertung des Verhaltenskodex für Hassreden im Internet unddie Einrichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO).Schließlich wird Eurojust aufgefordert, den Ministern sein neuesRegister für die justizielle Terrorismusbekämpfung vorzulegen.Seitens der Kommission werden EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulosund Julian King, EU-Kommissar für die Sicherheitsunion, an demTreffen teilnehmen. Die finale Tagesordnung kann hier eingesehenwerdenhttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2019/10/07-08/.Europe by Sattelite (EbS+https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191007) überträgt diefür 18 Uhr geplante Pressekonferenz.Luxemburg: Fünftes Ministertreffen des EU-InternetforumsBei diesem Treffen am Rand des Rats "Justiz und Inneres" werdendie Fortschritte erörtert, die bei der Beseitigung terroristischerInhalte im Internet erzielt. Dabei wird das Engagement der Industrieund der Mitgliedstaaten beim gemeinsamen Ansatz zur Bekämpfung derOnline-Dimension terroristischer und gewalttätiger extremistischerAngriffe eingefordert, der bei einem Treffen im Mai in Paris imRahmen des "Christchurch Call for Action" nach dem Terroranschlag imneuseeländischen Christchurch formuliert worden war. Ausrichter sinddie EU-Kommissare Dimitris Avramopoulos (Migration, Inneres undUnionsbürgerschaft) und Julian King (Sicherheitsunion). MehrInformationen finden Sie in dieser Pressemitteilunghttps://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-19-5849_en.htm derEuropäischen Kommission.Dienstag, 8. OktoberBerlin: Antrittsbesuch von EU-Parlamentspräsident Sassoli beiBundeskanzlerin Merkel und Bundestagspräsident SchäubleDavid Sassoli wurde im Juli 2019 zum Präsidenten des EuropäischenParlaments gewählt. Bei dem Gespräch wird es um europapolitischeFragen gehen. Zuvor sind Pressestatements geplant. Journalisten, diekeinen Akkreditierungsausweis des Presse- und Informationsamt derBundesregierung besitzen, müssen sich bis Montag, 7.10, 14 Uhr, perFax (030/18 400 1947) oder mit einer E-Mail anpressestelle@bk.bund.de unter Angabe von Name, Vorname, Geburtstag,Geburtsort und Medium anmelden. Europe by Satellite (EbS+https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191008) überträgt dieAnkunft und Begrüßung dieses Treffens. Pressekontakt desVerbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland:presse-berlin@europarl.europa.eu.Luxemburg: Rat für Justiz und Inneres (Inneres)Die Innenminister werden über Rechtsextremismus und Terrorismusdebattieren. Der Rat wird eine Debatte über hybride Bedrohungen undInnere Sicherheit führen, um herauszufinden, wie die EU dieMitgliedstaaten bei der Aufdeckung, Identifizierung und Bekämpfunghybrider Bedrohungen aus der Sicht der Strafverfolgung und desKatastrophenschutzes besser unterstützen kann. Der Rat wirdvoraussichtlich auch Schlussfolgerungen zur Bekämpfung des sexuellenMissbrauchs von Kindern annehmen. Beim Mittagessen werden dieMinister den Stand der Migration erörtern. Die finale Tagesordnungkann hierhttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2019/10/07-08/eingesehen werden. Europe by Satellite (EbS+https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191008) überträgt diefür 16.15 Uhr geplante Pressekonferenz mit EU-InnenkommissarAvramopoulos live.Luxemburg: EuGH verhandelt über Haftpflichtversicherung fürPIP-BrustimplantateIm Zusammenhang mit den mangelhaften Silikonbrustimplantaten desfranzösischen Herstellers PIP verlangt eine Betroffene vor dem OLGFrankfurt/Main Schadensersatz und Schmerzensgeld vomHaftpflichtversicherer des Herstellers. Das Versicherungsunternehmenberuft sich auf seine Versicherungsbedingungen, nach denen derDeckungsschutz auf Schadensfälle in Frankreich beschränkt sei. DasOLG Frankfurt sieht darin eine mittelbare Diskriminierung aufgrundder Staatsangehörigkeit, weil diese Beschränkung typischerweisenichtfranzösische Patientinnen treffe. Es hat jedoch Zweifel, ob dasunionsrechtliche Verbot einer Diskriminierung nicht nur dieMitgliedstaaten und die Unionsorgane, sondern auch Private bindet,und hat daher den Gerichtshof um Vorabentscheidung ersucht. WeitereInformationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-581/18.Frankfurt/Main: Treffen des EZB-RatsDer EZB-Rathttps://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.de.html,das oberste Beschlussorgan der Europäischen Zentralbank, kommt zuseiner nächsten nicht geldpolitischen Sitzung zusammen. MehrInformationen zu dem Treffen finden Sie auf der Websitehttp://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html derZentralbank.Mittwoch, 9. OktoberBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier http://ots.de/foSiOZ abgerufen werden.Brüssel: Verleihung der "Regiostars" 2019Die besten EU-geförderten Projekte werden in fünf verschiedenenKategorien im Rahmen einer Abendveranstaltung verliehen. Es wurdenvier Projekte mit deutscher Beteiligung nominiert: "Energy Cells GR"http://ots.de/hxowxJ (Saarland, Rheinland-Pfalz), "Los_Dama!"http://ots.de/DgR4xm (Bayern/Baden-Württemberg), "Climate ActiveNeighbourhoods (CAN)" http://ots.de/oDi3YG (Hessen, Rheinland-Pfalz,NRW) und "eMen" http://ots.de/kuYKgw (Berlin/NRW). Mehr Informationenzu den nominierten Projekten sowie zum Ablauf der Bewerbung um dieRegiostars finden Sie auf dieser Website http://ots.de/I88mJE. DieEU-Kommissare Johannes Hahn, zuständig für EuropäischeNachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen, und VytenisAndriukaitis (Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) nehmen an derVeranstaltung teil. Die Preisverleihung wird ab 20 Uhr live beiEurope by Satellite (EbShttps://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20191009) übertragen.Brüssel: Microsoft-Gründer Bill Gates trifft EU-KommissareBill Gates sowie weitere Mitglieder der "Bill & MelindaGates-Stiftung" treffen den EU-Kommissionsvizepräsidenten FransTimmermans sowie die EU-Kommissare Carlos Moedas (Forschung,Wissenschaft und Innovation) und Mariya Gabriel (Digitale Wirtschaftund Gesellschaft) zu Gesprächen.Brüssel: Mini-Plenum des Europäischen Parlaments (bis 10.10.)Die Europaabgeordneten werden sich am ersten Tag ihrer zweitägigenPlenarsitzung unter anderem über die Vorbereitungen zum EuropäischenRat am 17. und 18. Oktober austauschen. Dazu informiertEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ab 15 Uhr dieAbgeordneten. Außerdem stehen der Mehrjährige Finanzrahmen 2021-2027sowie die Situation in der Ukraine auf der Tagesordnung desParlaments. Die genaue Tagesordnung finden Sie hierwww.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2019-10-09_EN.html.Europe by Satellite (EbS+https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20191009) überträgt diePlenarsitzung.Luxemburg: Sitzung der Euro-GruppeDie Euro-Gruppe wird in ihrer Sitzung über die wirtschaftlicheSituation in Portugal sowie über die Entwicklung der Wechselkursesprechen. Außerdem sollen die weitere Entwicklung der EU-Bankenunionsowie das Auswahlverfahren zur Ernennung neuer Mitglieder desEZB-Direktoriums thematisiert werden. Europe by Satellite (EbShttps://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20191009) überträgt diePressekonferenz live (Uhrzeit noch unbekannt). Weitere Informationendazu finden Sie hier http://ots.de/gEPzku und hierhttp://ots.de/izCK97.Donnerstag, 10. OktoberMainz: Podiumsdiskussion "Brexit - was nun?"Über den Brexit und seine Bedeutung für Deutschland diskutiertSandra Fiene, Pressesprecherin in der Bonner Regionalvertretung derEuropäischen Kommission, mit der Politikwissenschaftlerin BirgitBujard, Tobias Schwarz von Pulse of Europe Mainz sowie dem BloggerJon Worth. Das Programm können Sie hier http://ots.de/CzBdyLeinsehen. Ort: Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz,Am Kronberger Hof 6, 55116 Mainz. Anmeldungen und Presseanfragenrichten Sie bitte per Mail an eu-im-dialog@valentum-kommunikation.deoder telefonisch an 0941 591896 80.Lyon: EU-Kommissar Mimica bei Geberkonferenz des Globalen Fondszur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und MalariaNeven Mimica, EU-Kommissar für die EuropäischeEntwicklungszusammenarbeit, nimmt an der Konferenzhttps://www.theglobalfund.org/en/stepupthefight/ teil und trifft dortu.a. Bill Gates, den Mitgründer der "Bill & Melinda Gates-Stiftung".Brüssel: Mini-Plenum des Europäischen ParlamentsDie Abgeordneten werden am zweiten Tag ihrer Plenarsitzungzunächst in Anwesenheit von EIB-Präsident Werner Hoyer über dieökologische Ausrichtung der Europäischen Investitionsbankhttps://www.eib.org/de/index.htm diskutieren. Danach sprechen sieüber die wirtschaftliche Situation sowie den Arbeitsmarkt und dieSozialpolitik in der Eurozone. Anschließend sind Abstimmungengeplant, unter anderem über das Kooperationsabkommen zwischenEurojust und Serbien, über Anpassungen der für 2019 bereitgestelltenBeträge für Migration sowie über Maßnahmen zum Schutz vorBeeinflussung von nationalen und europäischen Wahlen durchDesinformation. Weitere Informationen dazu finden Sie hierwww.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2019-10-10_EN.html.Europe by Satellite (EbS+https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20191010) überträgt diePlenarsitzung.Luxemburg: Rat für Wirtschaft und FinanzenDer Rat wird über die Fortschritte bei der Umsetzung des imDezember 2018 angenommenen Aktionsplans http://ots.de/hQUCmF zurBekämpfung von Geldwäsche beraten. Er wird sich auch mit denkünftigen strategischen Prioritäten in diesem Bereich befassen. Indiesem Zusammenhang wird die Kommission ihr im Juli 2019veröffentlichtes Paket von Berichten über die Bekämpfung vonGeldwäsche vorlegen. Der Österreicher Thomas Wieser, Vorsitzendereiner Expertenkommission http://ots.de/ssXg5d, die Empfehlungen füreine Optimierung der EU-Politik auf dem Gebiet derEntwicklungszusammenarbeit erarbeiten sollte, wird denAbschlussbericht der Arbeit dieser "hochrangigen Gruppe von Weisen"vorlegen. Die EU-Justiz- und Verbraucherschutzkommissarin VeraJourová nimmt an diesem Treffen teil. Die genaue Tagesordnung kannhier https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2019/10/10/eingesehen werden. Europe by Satellite (EbShttps://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20191010) überträgt diePressekonferenz live (Uhrzeit noch unbekannt).Freitag, 11. OktoberBonn: EU-Kommissar Cristos Stylianides bei Konferenz gegen dieVerschmutzung der NordseeDas erste Abkommen zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung derVerschmutzung der Nordsee durch Öl wurde im Jahr 1969 unterzeichnet.50 Jahre später treffen sich Fachminister aus den neunNordsee-Anrainerstaaten bereits seit Mittwoch mit Vertretern derEuropäischen Kommission am Gründungsort Bonnhttps://www.bonnagreement.org/meetings. EU-Kommissar CristosStylianides, zuständig für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, nimmtam Freitag an dem Treffen teil. Mehr Informationen über das "BonnAgreement" finden Sie auf der Website https://www.bonnagreement.org/der Organisation.Berlin: Start des "Festival of Lights"Vom 11. bis 20. Oktober lädt das "Festival of Lights" ein, dersich einschleichenden Herbstkälte zu trotzen und die Hauptstadttäglich von 19 Uhr bis 24 Uhr in einem ganz neuen Licht zu entdecken.Auch das Europäische Haus wird dabei sein, diesmal unter dem Motto"Freiheit". Damit soll unter anderem an den Freiheitswillen erinnertwerden, der vor 30 Jahren zum Mauerfall führte. Jeden Abend wird eineetwa dreistündige kostenlose Bustour angeboten, die die verschiedenenStandorte von Ministerien, Presseamt und Europäischem Hausmiteinander verbindet. Als Startpunkt ist um 19 Uhr das DomAquaree,Karl-Liebknecht-Str. 5, vorgesehen. Weitere Informationen dazu findenSie hier https://ec.europa.eu/germany/events/festival-lights-0_de.Berlin: Bundeskongress der Jungen Europäische Föderalisten (JEF)(bis 13.10.)Der diesjährige Bundeskongress der JEF Deutschland steht imZeichen des 70. Jubiläums der Jungen Europäischen Förderalisten. Zueinem Jubiläumsempfang im Europäischen Haus sind andereJugendverbände, Jugendparteien und zahlreiche weitere politischeGäste eingeladen. Es wird auch einen "Visionen für Europa"-Talk zuverschiedenen EU-Themen an Stehtischen geben. Ort: Europäisches Haus,Unter den Linden 78, 10117 Berlin, Beginn: 18.30 Uhr. An denfolgenden Tagen findet der Bundeskongress in der Jugendherberge amOstkreuz in Berlin statt. Nähere Informationen finden Sie auf derWebsite https://www.jef.de/buko2019/ der JEF.Samstag, 12. OktoberEU-weit: Europäischer Tag der OrganspendeIn Deutschland wird der "Tag der Organspende" bereits am erstenSamstag im Juni begangen, europaweit jedoch am zweiten Samstag imOktober. Die zentralen Veranstaltungen finden in diesem Jahr inLondon statt. Die EU möchte die medizinische Gemeinschaft undEntscheidungsträger in ganz Europa einladen, an diesem Tag über dieBedeutung dieser lebensrettenden Therapie nachzudenken. Die vom derEU festgelegten Standards gewährleisten, dass Organspende und-transplantation in Europa verantwortungsbewusst, ethisch,professionell und nichtkommerziell sind. Mehr zum Thema Organspendenin Europa finden Sie auf dieser Websitehttps://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/organs_de. Über dieAktivitäten zum Europäischen "Tag der Organspende" können Sie sichhier http://ots.de/A01sy2 informieren. Über das Thema Organspende inDeutschland informiert diese Websitehttps://www.organspende-info.de/start.html.