EU-Terminvorschau vom 6. bis 12. März 2017

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Montag, 06. MärzBrüssel: Treffen der EU-Minister für Auswärtige AngelegenheitenDer Rat wird mit einer gemeinsamen Sitzung der Verteidigungs- undAußenminister zum Thema Sicherheit und Verteidigung beginnen unddanach über Migrationsfragen debattieren. Gast des Rates wird derägyptische Außenminister Sameh Shoukry sein. Die EU-AußenbeauftragteFederica Mogherini wird mit den Verteidigungsministern über diekünftige Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP)beraten und den Rat über ihre jüngste Reise in die Länder deswestlichen Balkans informieren. Die vollständige Tagesordnung kannvorab hier http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2017/03/06/abgerufen werden. Europe by Satellite (EbS+) wird die anschließendePressekonferenz mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini liveübertragen http://ots.de/Z8nhw.Brüssel: Treffen der EU-Minister für Landwirtschaft und FischereiDie Fachministerinnen und -minister werden über Fischerei- undLandwirtschaftsthemen beraten. Die Kommission wird ihren Vorschlagfür einen Mehrjahresplan für die Fischerei auf kleine pelagischeArten im Adriatischen Meer vorlegen. Anschließend wird sich der Ratauf der Grundlage eines Hintergrundpapiers des maltesischen Vorsitzesder Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2020 zuwenden.Die vollständige Tagesordnung kann vorab hierhttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2017/03/06/abgerufen werden. Europe by Satellite (EbS+) wird die anschließendePressekonferenz live übertragen http://ots.de/Z8nhw.Düsseldorf: Europäisches JugendforumDie Jugendforen des Informationsbüros des EU-Parlaments stehendieses Jahr unter dem Motto "Alles geregelt in Europa? - Wir alsVerbraucher im europäischen Binnenmarkt". In Zusammenarbeit mit denLandtagen werden ganztägige Jugendforen in den Landtagen derBundesländer durchgeführt, die sich speziell an Erst- und Jungwählerrichten. Die Schülerinnen und Schüler tauschen sich in drei Workshopsüber Themen des Verbraucherschutzes in der EU aus. Anschließenddiskutieren sie mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments und derLandtage über ihre Positionen zu den einzelnen Themen. WeitereInformationen zu den Jugendforen finden Sie hier http://ots.de/J00d4.Dienstag, 07. MärzBerlin: EU-Kommissar Moscovici zu Gesprächen in der HauptstadtDer französische EU-Kommissar Pierre Moscovici, zuständig fürWirtschaft und Finanzen, Steuern und Zoll, ist heute zu politischenGesprächen in Berlin. Er trifft sich u.a. mit dem ehemaligenParlamentspräsidenten Martin Schulz, mit Bundesaußenminister SigmarGabriel und Jens Spahn, Parlamentarischer Staatssekretär beimBundesminister der Finanzen.Berlin: Diskussion "Moldawien, die EU und der Kampf für Reformen"Die Republik Moldawien steckt mitten in einem Reformprozess,gefangen zwischen der EU und Russland. Der neue Präsident Igor Dodonstellt sogar die Wirksamkeit des Assoziationsabkommens von 2016 mitder EU in Frage und argumentiert offen für einen Beitritt zurEurasischen Union. Aber wie kann die EU diese östliche Partnerschaftvoranbringen und weitere Reformen in Moldawien unterstützen? ZurDiskussion laden die Vertretung der Europäischen Kommission inDeutschland und die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.(DGAP) ein. Es diskutieren (auf Englisch) Andrian Candu,Parlamentspräsident von Moldawien, Adriano Martins, Stv. Leiter derAbteilung für östliche Partnerschaften im Europäischen AuswärtigenDienst und Stefan Meister, Leiter des Robert Bosch Zentrums, DGAP.Zeit: 18.30 Uhr, Ort: Vertretung der Europäischen Kommission inDeutschland, Unter den Linden 78. Weitere Informationen und Anmeldungunter loeva@dgap.org.Brüssel: Treffen der Minister für Allgemeine AngelegenheitenDer Rat wird die Tagung des Europäischen Rates am 9./10. Märzvorbereiten und den Entwurf der Schlussfolgerungen erörtern. DieMinister werden ferner einen Synthesebericht über die Beiträge desRates zum Europäischen Semester 2017 prüfen. Sie werden sich mit demEntwurf einer Empfehlung zur Wirtschaftspolitik desEuro-Währungsgebiets befassen, die dem Europäischen Rat übermitteltwerden soll. Der Vorsitz wird den Rat über den Stand der Umsetzungder Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzungunterrichten. Die vollständige Tagesordnung kann vorab hierhttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2017/03/07/ abgerufenwerden. Europe by Satellite (EbS) http://ots.de/SdRal wirdBildmaterial zur Verfügung stellen.Brüssel: Mayors Summit - Gipfel Europäischer BürgermeisterHeute kommen Bürgermeister aus ganz Europa zum "Mayors Summit"http://ots.de/eNEoS zusammen, um über die Themen Populismus,Euroskeptizismus und die Zukunft Europas zu diskutieren. ImEurocities-Netzwerk haben sich die 130 größten europäischen Städtezusammengeschlossen. Aus Deutschland mit dabei sind der BerlinerBürgermeister und Kultursenator Klaus Lederer, die Bürgermeister vonDresden und Mannheim, Dirk Hilbert und Peter Kurz, sowie AndreasWolter für die Stadt Köln, Thomas Fabian für die Stadt Leipzig undIsabela Feuer für die Stadt Stuttgart. EU-VizekommissionspräsidentJyrki Katainen, zuständig für Beschäftigung, Wachstum, Investitionenund Wettbewerbsfähigkeit, wird zur Eröffnung sprechen. FransTimmermans, Erster Vizepräsident der EU-Kommission, wird dieKeynote-Rede halten. Auch die EU-Kommissarin Corina Cretu, zuständigfür die EU-Regionalpolitik, wird an den Treffen teilnehmen. Europe bySatellite (EbS+) http://ots.de/SdRal überträgt die Veranstaltunglive.Brüssel: EU-Kommissarin Jourová trifft Verbraucherschützer zuVW-AbgasskandalVera Jourová, EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucher undGleichstellung, trifft sich mit Vertretern des EuropäischenVerbraucherschutznetzwerks CPC, um über eine faire Behandlung allervom VW-Skandal betroffenen europäischen Verbraucher zu sprechen. Am7. Februar hatte sie sich zu diesem Thema bereits mit Volkswagen-ChefMatthias Müller getroffen. Gemeinsam mit ihrer Kollegin ElzbietaBienkowska, EU-Kommissarin für Binnenmarkt, Industrie,Unternehmertum, setzt sie sich für einen fairen Deal für dieeuropäischen Verbraucher in Zusammenhang mit derAbgas-Manipulationsaffäre bei Volkswagen ein.Luxemburg: EuGH-Urteil zu humanitären Visa2016 stellte eine syrische Familie aus Aleppo bei der belgischenBotschaft in Beirut Visumanträge. Mit ihren Anträgen wollten sie Visamit räumlich beschränkter Gültigkeit nach dem EU-Visakodex erreichen,die es der Familie ermöglichen sollten, die belagerte Stadt Aleppo zuverlassen, um in Belgien einen Asylantrag zu stellen. Das belgischeAusländeramt lehnte die Anträge mit der Begründung ab, dass dieFamilie aufgrund des Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeitoffensichtlich beabsichtigt habe, sich länger als 90 Tage in Belgienaufzuhalten. Ferner seien die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet,alle Personen, die eine katastrophale Situation erlebten, in ihrHoheitsgebiet aufzunehmen. Weitere Informationen sind hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-638/16 verfügbar. Zudiesem Urteil wird es hierhttp://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5124/de/ eine Pressemitteilungsowie Filmaufnahmen von Europe by Satellite (EbS) http://ots.de/SdRalgeben.Luxemburg: EuGH-Urteil zu Mehrwertsteuer auf Bücher, Zeitungen undZeitschriftenNach der Mehrwertsteuerrichtlinie können die Mitgliedstaaten aufgedruckte Publikationen wie Bücher, Zeitungen und Zeitschriften einenermäßigten Mehrwertsteuersatz anwenden. Digitale Publikationenhingegen müssen dem Normalsteuersatz unterliegen, mit Ausnahmedigitaler Bücher, sofern sie mittels eines körperlichen Datenträgerswie etwa einer CD-ROM geliefert werden. Das vom polnischenBürgerbeauftragten angerufene polnische Verfassungsgericht bezweifeltdie Gültigkeit dieser Regelung. Weitere Informationen sind hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-390/15 verfügbar. Zudiesem Urteil wird es hierhttp://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5124/de/ eine Pressemitteilunggeben.Mittwoch, 08. MärzBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier http://ots.de/CU6Yo abgerufen werden.Brüssel: Dreigliedriger SozialgipfelDer Dreigliedrige Sozialgipfel ist ein Forum für den Dialogzwischen den Präsidenten der EU-Organe und führenden Vertretern dereuropäischen Sozialpartner. Das Hauptthema des heutigen Sozialgipfelslautet: "Die Zukunft Europas: Weichenstellung für Wachstum,Beschäftigung und Gerechtigkeit". Dabei werden folgende Themen imMittelpunkt stehen: neue Formen von Arbeit und die Zukunft derIndustrie sowie die europäische Säule sozialer Rechte und die Rolleder Sozialpartner. Ein weiterer Schwerpunkt liegt darauf, dasssichergestellt werden soll, dass Arbeit sich lohnt. Damit will maneine Möglichkeit zur Förderung von Beschäftigung und sozialerInklusion schaffen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wirdum 14 Uhr zu den Teilnehmenden sprechen. Auch die EU-KommissarinMarianne Thyssen, zuständig für Soziales und Beschäftigung, wird andem Gipfel teilnehmen. Weitere Informationen zum DreigliedrigenSozialgipfel können hier http://ots.de/z51nz eingesehen werden.Europe by Satellite (EbS+) wird die abschließende Pressekonferenzübertragen http://ots.de/98RRV.Brüssel: Preisverleihung "Women Innovators 2017"Für diesen Preis sind 12 innovative Gründerinnen aus der EUnominiert, darunter Claudia Gärtner, die Gründerin des EU-gefördertenmicrofiuidic Chipshophttp://www.microfluidic-chipshop.com/index.php?pre_cat_open=2 ausJena. EU-Kommissar Carlos Moedas, zuständig für Forschung,Wissenschaft und Innovation, wird an dem Treffen teilnehmen. MehrInformationen zur Preisverleihung finden Sie auf dieser Websitehttp://ots.de/ahqvR.EU-weit: Internationaler FrauentagIn vielen deutschen Städten sind auch in diesem Jahr wiederVeranstaltungen geplant, etwa in Köln http://ots.de/mNVZH,Saarbrücken http://ots.de/kwMVO oder Frankfurt/Mainhttp://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3919753. Die Strategieder EU-Kommission zur Förderung der Gleichstellung von Frauen undMännern finden Sie hier http://ots.de/0Yqdu. Außerdem tagt heute undmorgen der Ausschuss des EU-Parlaments für Frauenrechte undGleichberechtigung der Geschlechter. Europe by Satellitehttp://ots.de/BbV52 überträgt das Treffen heute ab 15 Uhr.Donnerstag, 09. MärzBrüssel: Europäischer Rat (bis 10.03.)Die Staats- und Regierungschefs der EU werden sich mit den ThemenWirtschaft, Sicherheitspolitik und Außenbeziehungen befassen. Inwirtschaftlicher Hinsicht wird der Europäische Rat prüfen, inwieweitdie Mitgliedstaaten wichtige Strukturreformen entsprechend den an siegerichteten länderspezifischen Empfehlungen eingeleitet haben. Fernerwird er über die Prioritäten für das Europäische Semester 2017beraten und die Empfehlung zur Wirtschaftspolitik desEuro-Währungsgebiets billigen. Bezüglich der Sicherheit werden dieStaats- und Regierungschefs bewerten, inwieweit dieSchlussfolgerungen vom Dezember 2016 zur externen Sicherheit undVerteidigung umgesetzt worden sind. Sie werden sich außerdem mit deraktuellen Lage im Bereich der inneren Sicherheit der EU sowie überaktuelle außenpolitische Entwicklungen befassen. Die aktuelleTagesordnung kann hier http://ots.de/6GXm1 eingesehen werden. Heuteist für 23 Uhr eine Pressekonferenz mit Ratspräsident Donald Tusk undKommissionspräsident Jean-Claude Juncker vorgesehen, die Europe bySatellite (EbS) live übertragen wird http://ots.de/byFGv.Frankfurt: Treffen des EZB-RatsDer EZB-Rat, das oberste Beschlussorgan der EuropäischenZentralbank, kommt heute zu seiner nächsten geldpolitischen Sitzungzusammen. Im Anschluss wird es um 14.30 Uhr eine Pressekonferenz mitEZB-Präsident Mario Draghi geben. Mehr Informationen zu dem Treffenfinden Sie auf der Websitehttp://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html derZentralbank. Die Pressekonferenz wird livehttp://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.htmlübertragen.Luxemburg: Urteil des Gerichtshofs zur grenzüberschreitendenVollstreckung einer ParkgebührEin Autofahrer aus Deutschland hatte seinen Wagen in Kroatien aufeinem städtischen Parkplatz geparkt, ohne die Tagesgebühr zu zahlen.Die städtische Betreibergesellschaft erwirkte deswegen bei einemkroatischen Notar einen Vollstreckungsbescheid gegen ihn, gegen dender Mann Widerspruch einlegte. Das Amtsgericht möchte in diesemZusammenhang vom Gerichtshof wissen, ob die Verordnung Nr. 1215/2012über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung undVollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen hieranwendbar ist. Weitere Informationen sind hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-551/15 verfügbar.Freitag, 10. MärzBrüssel: Informelle Tagung der 27 Staats- und RegierungschefsHeute findet ab 10 Uhr eine informelle Tagung der 27 Staats- undRegierungschefs der EU zur Vorbereitung des 60. Jahrestags derUnterzeichnung der Römischen Verträge statt. Die Tagesordnung kannhier http://ots.de/6GXm1 eingesehen werden. Gegen 14 Uhr ist eineAbschlusspressekonferenz mit EU-Kommissionspräsident Jean-ClaudeJuncker und Ratspräsident Donald Tusk geplant http://ots.de/FTRde.Europe by Satellite wird von beiden Sitzungstagen live übertragen.Berlin: EU-Kommissar Cañete zu Gesprächen in der Hauptstadt (bis11.03.)Der spanische EU-Kommissar Miguel Arias Cañete, zuständig fürKlimaschutz und Energie, ist heute und morgen zu politischenGesprächen in Berlin. Er trifft u.a. Kanzleramtsminister PeterAltmaier. Außerdem hält Cañete eine Rede bei der 15. Klausurtagung"Energie- und Umweltpolitik" des Wirtschaftsrats http://ots.de/2nI5Z.Berlin: EBD De-Briefing zum EZB-RatDer EZB-Rat kommt am 10. März zu seiner nächsten Sitzung zusammen.Auf der Agenda des obersten Beschlussorgans der EuropäischenZentralbank stehen geldpolitische Entscheidungen. Im Nachgang zurSitzung lädt die Europäische Bewegung Deutschland e.V. gemeinsam mitder Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland zu einemEBD De-Briefing zum EZB-Rat ein. Weitere Infos dazu finden Sie hier https://www.netzwerk-ebd.de/termine/ebd-de-briefing-ezb-rat-10-maerz-2017/Berlin: Debatte zur wirtschaftlichen Gleichstellung von Frauen undMännernDas Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschlandund der ThinkTank Polis180 laden ein zu einer Debatte mit dem Titel:"Wirtschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern - allesgeregelt in Europa?". Es diskutieren Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann undArne Gericke, Mitglieder des Europäischen Parlaments, GabrieleBischoff, Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe im EuropäischenWirtschafts- und Sozialausschuss und Dr. Dag Schölper,Geschäftsführer Bundesforum Männer e.V., sowie interessierteTeilnehmer. Die Diskussion wird im FishBowl-Format durchgeführt, umso viele Denkanstöße und Meinungen wie möglich in Betracht ziehen zukönnen. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hierhttp://ots.de/dHaqS.Bonn: Europäischer JahresempfangDas Jahr 2017 hat ereignisreich begonnen und stellt die EU vorgroße Herausforderungen. Zum gemeinsamen Beisammensein undpolitischen Diskurs über aktuelle Entwicklungen und Aktionen im Jahr2017 laden der Kreisverband Bonn/Rhein-Sieg der Europa-Union, dieRegionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn sowie dieStadt Bonn ein. Grußworte sprechen Jochen Pöttgen, Leiter derRegionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn, AshokSridharan, Oberbürgermeister der Stadt Bonn und Axel Voss, Mitglieddes Europäischen Parlaments und Vorsitzender der Europa-UnionDeutschland, Kreisverband Bonn/Rhein-Sieg. Alexander Graf Lambsdorff,Vizepräsident des Europäischen Parlaments wird eine Rede halten.Weitere Informationen erhalten Sie unterhttp://ec.europa.eu/germany/events/europ%C3%A4ischer-jahresempfang_deBrüssel: Federica Mogherini bei Transatlantischer Konferenz derAmChamDie EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini spricht heute bei derTransatlantischen Konferenz der Vertretung der AmerikanischenHandelskammer (AmCham) bei der EU zur Frage: "Raum für drei? DieFolgen des Brexits für das Verhältnis zwischen den USA und Europa"http://ots.de/SWC4C. Ihre Rede wird von Europe by Satellite (EbS+)http://ots.de/FTRde übertragen.Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlinTel.: 030 - 2280 2250Original-Content von: Europ?ische Kommission, übermittelt durch news aktuell