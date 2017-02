EU-Terminvorschau vom 6. bis 12. Februar 2017

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Montag, 06. FebruarBerlin: EU-Kommissar Oettinger beim Deutschen HotelkongressUnter dem Motto "Hotellerie hebt ab - Wie lang hält der Boom?"findet im Hotel InterContinental, Budapester Str. 2, der DeutscheHotelkongress statt. Um 10.40 Uhr hält EU-Kommissar Günther Oettingereinen Impulsvortrag. Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttp://ots.de/FzJek.Brüssel: Gabriel, Kretschmann und Oppermann zu Gesprächen bei derEU-KommissionMehrere deutsche Spitzenpolitiker treffen sich heute mithochrangigen EU-Vertretern. EU-Kommissionspräsident Jean-ClaudeJuncker wird den baden-württembergischen Ministerpräsidenten WinfriedKretschmann empfangen. EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermanstrifft sich mit dem neuen deutschen Außenminister Sigmar Gabriel.EU-Kommissar Julian King, zuständig für die Sicherheitsunion, wirdmit SPD-Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann sprechen. WeitereInfos dazu hierhttp://europa.eu/rapid/press-release_CLDR-17-194_en.htm.Brüssel: Matthias Müller bei EU-Kommissarin Vera JourovaVera Jourova, EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz undGleichstellung, trifft sich mit dem Vorstandsvorsitzenden vonVolkswagen, Matthias Müller. Weitere Infos hierhttp://europa.eu/rapid/press-release_CLDR-17-194_en.htm.Brüssel: EU-Kommission legt Umsetzungsbericht zur EU-UmweltpolitikvorIm Mai 2016 hat die EU-Kommission ein neues Instrument eingeführt,um die Umsetzung der EU-Umweltpolitik zu verbessern: dieEnvironmental Implementation Review (EIR). Damit soll ein Rahmengeschaffen werden, um neue Lösungen in der Umweltpolitik unter denEU-Mitgliedstaaten zu teilen. Heute wird die Kommission ihren neuenUmsetzungsbericht vorlegen, inklusive Informationen zu allen 28EU-Staaten. Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttp://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm.Brüssel: Ratstreffen der Minister für Auswärtige AngelegenheitenDie Außenminister werden heute über die politische Situation inLibyen sprechen sowie voraussichtlich über die Zusammenarbeit mitLibyen in Bezug auf die Fluchtroute über das Mittelmeer. Auch dieLage in Ägypten und die Beziehungen zwischen der EU und Ägyptenstehen auf der Tagesordnung. Außerdem werden sie über die Umsetzungvon Reformen in der Ukraine und die Unterstützung der EU imZusammenhang mit dem Minsker Abkommen beraten. Details zurTagesordnung finden Sie vorab hierhttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2017/02/06/.Dienstag, 07. FebruarBerlin: Industriekonferenz mit EU-KommissionsvizepräsidentKatainen, inkl. PressestatementsDas Bundeswirtschaftsministerium veranstaltet mit den Partnern desBündnisses "Zukunft der Industrie" eine InternationaleIndustriekonferenz. Jyrki Katainen, Vizepräsident der EuropäischenKommission und zuständig für Beschäftigung, Wachstum, Investitionenund Wettbewerbsfähigkeit. Katainen wir dort am 7.2. um 11.55 Uhrzunächst ein gemeinsames Pressestatement mit der neuenBundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries geben. Um 13 Uhr istseine Rede zu den globalen Herausforderungen für Europa geplant.Katainen ist bereits ab 6.2. zu politischen Gesprächen in Berlin Ort:Westhafen Event & Convention Center (WECC), Westhafenstraße 1, Zeit:10 Uhr. Weitere Informationen finden Sie hier http://ots.de/EHisC.München: EU-Kommissarin Bienkowska bei der ISPOVom 5. bis 8. Februar findet in München die InternationaleFachmesse für Sportartikel und Sportmode ISPO statt. Am 7.2. wirdElzbieta Bienkowska, EU-Kommissarin für den Binnenmarkt, Industrieund Unternehmertum sowie kleine und mittlere Unternehmen, die Messebesuchen und sich dort mit Klaus Dittrich, Vorsitzender derGeschäftsführung der Messe München, und Luca Businaro, Präsident desVerbandes der Europäischen Sportartikelindustrie (FESI), treffen.Brüssel: Gespräche mit den Ministerpräsidenten Kretschmann undWeilEU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans trifft sich mit demniedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil. EU-KommissarJulian King, zuständig für die Sicherheitsunion, wird mit dembaden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmannsprechen. Weitere Infos dazu finden Sie hierhttp://europa.eu/rapid/press-release_CLDR-17-194_en.htm.Brüssel: Ratstreffen der Minister für Allgemeine AngelegenheitenDer Rat wird mit den Vorbereitungen für den Europäischen Rat am9./10. März beginnen. Außerdem wird die Kommission dem Rat ihreMitteilung zu den nächsten Schritten für eine nachhaltige europäischeZukunft vorlegen. Das Programm des Ratstreffens finden Sie vorab hierhttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2017/02/07/.Brüssel: Investieren in Europa - Aufbau einer Koalitionintelligenter Städte und RegionenIm Rahmen von interaktiven Diskussionen wird aufgezeigt, wieRegionen und Städte in Europa umfassende politische Maßnahmen undStrategien zur Finanzierung dieser Maßnahmen entwickeln, um"intelligenter" zu werden. Maros Sefcovic, Vizepräsident derEU-Kommission wird um 10 Uhr einen Kurzvortrag zu den europäischenVisionen halten. Organisiert wird die Veranstaltung vom EuropäischenAusschuss der Regionen (AdR) und der Europäischen Kommission. WeitereInformationen finden Sie hier http://ots.de/Bj7v3.Mittwoch, 08. FebruarBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier http://ots.de/CU6Yo abgerufen werden.Berlin: IEP-Mittagsgespräch mit Innenstaatssekretärin Dr. EmilyHaberDr. Emily Haber, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern,wird heute als Referentin beim IEP-Mittagsgespräch zum Thema"Perspektiven europäischer Migrationspolitik aus deutscher Sicht"sprechen. Bernhard Schnittger, Stellv. Leiter der Vertretung derEuropäischen Kommission in Deutschland, wird ein Grußwort halten.Veranstaltungsort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, Zeit:12.30 Uhr. Weitere Informationen finden Sie hier http://ots.de/VNM09.Donnerstag, 09. FebruarBerlin: Eröffnung der BerlinaleBeim den Internationalen Filmfestspielen Berlin, der Berlinale,wird auch das EU-Programm Creative Europe vertreten sein. So werdenmehr als 20 Filme gezeigt, die vom MEDIA-Programm der EU unterstütztwurden. Unter dem Motto "Big Data, Bigger Audience?" steht am 13.Februar ab 9.30 Uhr im Ritz Carlton die Frage im Fokus, wie dereuropäische Film von neuen Technologien profitieren kann. WeiterInformationen dazu hier: http://ots.de/0PMcP. Am MEDIA Umbrella aufdem European Film Market, Stand Nr. 24, sind die Vertreter desProgramms aus Brüssel sowie die Kollegen der Beratungsbüros ausDeutschland und ganz Europa anzutreffen. Weiter Informationen hier:http://ots.de/yaUOb.Berlin: Berichterstatter im Dialog mit der EuropaabgeordnetenMaria NoichlMaria Noichl (MdEP) wird als zuständige Berichterstatterin imAGRI-Ausschuss ihren Initiativbericht präsentieren. Sie fordert dieEinrichtung einer zentralen Beobachtungsstelle zurAgrarlandkonzentration, eine europaweit einheitliche Landinventursowie eine Flurneuordnung mit unterschiedlichen Verfahrensarten. DieAbstimmung über den Entschlussentwurf im AGRI-Ausschuss ist für den28. Februar 2017 geplant. "EP-Berichterstatter im Dialog" ist einegemeinsame Veranstaltungsreihe des Informationsbüros des EuropäischenParlaments in Deutschland und der Europäischen Bewegung Deutschlande.V. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage desEuropäischen Parlaments http://ots.de/9klv7.