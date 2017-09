EU-Terminvorschau vom 4. bis 10. September

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Montag, 4. SeptemberTallin: Informelles Treffen der Landwirtschafts- undFischereiminister (vom 3. bis 5.9.)Hauptthema des Treffens der Minister wird sein, Landwirte so mitInstrumenten auszustatten, dass sie die Risiken nach 2020 bewältigenkönnen. Außerdem wird auf dem Treffen die unrechtmäßige Nutzung vonFipronil in Hühnereiern besprochen. Am Dienstag um 12 Uhr wird eseine Pressekonferenz mit dem estnischen Landwirtschaftsminister TarmoTamm sowie den EU-Kommissaren Phil Hogan und Vytentis Andriukaitisgeben, die von Europe by Satellite (EbS+) http://ots.de/A4Xbxübertragen wird. Weitere Informationen zur Tagesordnung finden Siehier http://ots.de/yHKnM.Bled/Slowenien: EU-Kommissare Mogherini, Bulc und Timmermans beim"Bled Strategic Forum" (bis 5.9.)Bei dem zweitägigen Strategietreffen kommen führende Politiker ausZentral- und Südosteuropa einmal im Jahr zum Meinungsaustauschzusammen. EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans ist heute um15 Uhr einer der Rednerhttps://www.bledstrategicforum.org/discussions/leaders-panel beim"Leaders Panel". Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hältanschließend eine Rede und nimmt an einer Podiumsdiskussion mit demTitel "A new vision for a new reality" teil. Morgen nimmtEU-Transportkommissarin Violeta Bulc an zwei Podiumsdiskussionen zu"The European Union in a changed world" und "Innovative Europe -Opportunities for a new breakthrough" teil. Die kompletteTagesordnung des Treffens finden Sie auf der Websitehttps://www.bledstrategicforum.org/agenda der Konferenz.Kehl/Straßburg: "Inspire"-Konferenz 2017 zum Thema digitalesEuropa (bis 8.9.)Unter dem Motto "Inspire a digital Europe: Thinking out of thebox" veranstaltet die Europäische Kommission die "Inspire-Conference2017" in Kehl (4. bis 5. September), und Straßburg (6. bis 8.September). Erstmalig wird die Konferenz grenzübergreifend sowohl aufdeutscher als auch französischer Seite entlang des Rheinsausgerichtet. Dabei treffen sich öffentliche und private Stakeholder,um sich über die Entwicklungen und Möglichkeiten zur Umsetzung der"Inspire"-Geodatenstruktur http://inspire.ec.europa.eu auszutauschen.Ein zentrales Ziel der Europäischen Inspire-Richtlinie, die dieseJahr zehn Jahre in Kraft ist, ist die Bereitstellung von mehr und vorallem qualitativ hochwertigeren Geodaten. Der Schwerpunkt liegt dabeiauf der Umweltpolitik. Die Konferenz findet am 4. und 5. September inder "University of Applied Sciences", Kinzigallee 1, in Kehl und vom6. bis 8. September in Straßburg im "Convention and ExhibitionCentre" am Place de Bordeaux statt. Weitere Informationen zu denInhalten können Sie hier https://inspire.ec.europa.eu/conference2017abrufen.Norcia: EU-Kommissar Tibor Navracsics besucht drei Projekte inItalien im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps (bis 5.9.)Die drei Projekte unterstützen Gemeinden im italienischen Norciaund Umgebung beim Wiederaufbau, die von dem schweren Erdbeben voretwa einem Jahr betroffen sind. Hier sind junge Menschen im Rahmendes Europäischen Solidaritätskorpshttps://europa.eu/youth/solidarity/mission_de im Einsatz. Bis Ende2020 sollen sich insgesamt 100.000 junge Menschen dieser Initiativeder EU anschließen. Weitere Infos finden Sie in dieserPressemitteilung http://ots.de/pyDcv der Europäischen Kommission.Navracsics nimmt im Rahmen seines Besuchs auch an einem Bürgerdialogmit EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani teil.Dienstag, 5. SeptemberWiesbaden: Richard Kühnel zum "Werden des Europas der 27"Richard Kühnel, der Vertreter der Europäischen Kommission inDeutschland, hält heute bei der Europa-Union in Wiesbaden einenVortrag http://ots.de/txtZc über das "Werden des Europas der 27". Anden Vortrag schließt sich eine moderierte Podiumsdiskussion an. Ort:Wiesbadener Casino-Gesellschaft, Friedrichstraße 22, 65185 Wiesbaden,Beginn: 18 Uhr. Anmeldungen zu der Veranstaltung können per E-Mailunter Wiesbaden.rheingau-taunus@eu-hessen.de erfolgen.Berlin: Eröffnung der Ausstellung "Denkmalschutz &Barrierefreiheit"Ralf Wieland, der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin,lädt in das Abgeordnetenhaus ein, um die Ausstellung "Denkmalschutz &Barrierefreiheit" des Landesdenkmalamtes und der TechnischenUniversität Berlin zu eröffnen. Die Ausstellung ist Gewinner desEuropa Nostra Awards http://ots.de/FtD2y 2017. Zur Eröffnungdiskutieren Fachleute und Betroffenenvertreter in einemPodiumsgespräch über notwendige Schritte hin zu einer barrierefreienStadt. Ort: Abgeordnetenhaus von Berlin, Niederkirchnerstraße 5,10117 Berlin, Beginn: 18 Uhr. Weitere Informationen zu dem Programmfinden Sie hier http://ots.de/KsWWd.Hannover: Bürgerdialog "Nachdenken über Europa"Bürger werden eingeladen, mit den Abgeordneten des EuropäischenAusschusses der Regionen (AdR) und weiteren Fachleuten ihre Meinungenzur Zukunft Europas auszutauschen. Themen sind die Herausforderungenund Chancen Europas in den nächsten zehn Jahren, wie sie in demWeißbuch zur Zukunft Europas vorgestellt werden. Um eine Anmeldunghttp://www.eiz-niedersachsen.de/buergerdialog-nachdenken-ueber-europabis zum 1. September wird gebeten. Ort: Haus der Region Hannover,Hildesheimer Straße 18, 30169 Hannover, Beginn: 18 Uhr, Anmeldung perE-Mail unter eiz-event@stk.niedersachsen.de.Mittwoch, 6. SeptemberBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda werden hierhttp://ots.de/CU6Yo zur Verfügung stehen.Berlin: Michel Barnier im BundeskanzleramtDer Beauftragte der EU-Kommission für die Austrittsverhandlungenmit dem Vereinigten Königreich, Michel Barnier, nimmt heutepolitische Termine im Bundeskanzleramt und bei den Sozialpartnernwahr. Mehr Informationen dazu bei Reinhard Hönighaus E-Mail:reinhard.hoenighaus@ec.europa.eu, Pressesprecher der Vertretung derEuropäischen Kommission in Deutschland), Tel. 030 2280-2300.Brüssel: Ministerpräsident Bodo Ramelow trifftEU-Kommissionspräsident JunckerDer Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, und dieStaatssekretärin für Kultur und Europa, Dr. Babette Winter, kommen inBrüssel zu einem Gespräch mit dem EU-Kommissionspräsidenten zusammen.Ramelow will für eine angemessene finanzielle Ausstattung derEU-Strukturfonds auch im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EUnach 2020 werben. Mehr Informationen dazu finden Sie in dieserPressemitteilunghttps://www.thueringen.de/th1/tsk/aktuell/mi/100286/index.aspx derThüringer Staatskanzlei.Tallinn: Informelle Tagung der Verteidigungsminister (bis 7.9.)Die Minister werden heute die alliierten Truppen undNATO-Einheiten in Tapa (Estland) besuchen. Morgen steht dann dasPlanspiel "EU CYBRID 2017" (s. Termin am 7.9.) im Mittelpunkt, an demauch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilnehmen wird. AuchElzbieta Bienkowska, EU-Kommissarin für den Binnenmarkt, Industrieund Unternehmertum sowie kleine und mittlere Unternehmen, wird an demTreffen teilnehmen. Für den 8.9. ist um 15 Uhr eine Pressekonferenzmit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini und dem estnischenVerteidigungsminister Jüri Luik geplant. Europe by Satellite (EbS+)http://ots.de/osDZ8 überträgt die Pressekonferenz und stellt weiteresVideomaterial vom Tag zur Verfügung. Den genauen Ablauf des Treffenskann man auf der Website http://ots.de/bb9an der estnischenRatspräsidentschaft nachlesen.Luxemburg: EuGH-Urteil zu Flüchtlingsquoten nach Klage derSlowakei und UngarnsAls Reaktion auf die Flüchtlingskrise erließ der Rat derEuropäischen Union einen Beschluss, um Italien und Griechenland beider Bewältigung des massiven Zustroms von Migranten zu unterstützen.Er sieht vor, dass 120.000 Personen, die unzweifelhaftinternationalen Schutz benötigen, über einen Zeitraum von zwei Jahrenaus diesen beiden Mitgliedstaaten in die anderen Mitgliedstaaten derUnion umgesiedelt werden. Die Slowakei und Ungarn, die wie dieTschechische Republik und Rumänien im Rat gegen die Annahme desBeschlusses gestimmt hatten, haben beim Gerichtshof Klage aufNichtigerklärung des Beschlusses erhoben. Der Generalanwalt hat inseinen Schlussanträgen vom 26. Juli 2017 dem Gerichtshofvorgeschlagen, die Klagen abzuweisen. Der vorläufige obligatorischeMechanismus zur Umsiedlung von Asylbewerbern trage wirksam und inverhältnismäßiger Weise dazu bei, dass Griechenland und Italien dieFolgen der Flüchtlingskrise von 2015 bewältigen könnten. WeitereInformationen sind hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-647/15 zu finden. Zudiesem Urteil wird es eine Pressemitteilunghttps://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799 sowie Filmaufnahmen vonEurope by Satellite (EBS) http://ots.de/Rwyro geben.Luxemburg: EuGH-Urteil zum Missbrauch marktbeherrschender Stellungdes Unternehmens IntelMit Urteil vom 12. Juni 2014 bestätigte das Gericht derEuropäischen Union die Geldbuße in Höhe von 1,06 Milliarden Euro, diedie Kommission gegen Intel verhängt hatte, weil das Unternehmen inden Jahren 2002 bis 2007 seine beherrschende Stellung auf dem Marktder x86-Prozessoren missbräuchlich ausgenutzt habe. Gegen diesesUrteil des Gerichts hat Intel ein Rechtsmittel beim Gerichtshofeingelegt. Generalanwalt Wahl hat in seinen Schlussanträgen vom 20.Oktober 2016 dem Gerichtshof vorgeschlagen, das Urteil des Gerichtsaufzuheben und die Sache zur erneuten Prüfung an das Gerichtzurückzuverweisen. Weitere Informationen können Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-413/14 abrufen. Zudiesem Urteil wird es eine Pressemitteilunghttps://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799 sowie Filmaufnahmen vonEurope by Satellite (EBS) http://ots.de/Rwyro geben.Donnerstag, 7. SeptemberTallinn: Informelle Tagung der Außenminister - Gymnich (bis 8.9.)Heute ist vor den Arbeitssitzungen ein gemeinsames Arbeitsessenmit den Verteidigungsministern geplant. Morgen stoßen dieAußenminister der Beitrittskandidatenländer zur Runde derEU-Außenminister hinzu. Auf der Agenda stehen die Prävention undMaßnahmen zur Eindämmung von Radikalisierung und gewalttätigemExtremismus. Gegen Mittag ist eine Pressekonferenz mit derEU-Außenbeauftragten Federica Mogherini und dem estnischenAußenminister Sven Mikser angesetzt. Europe by Satellite (EbS+)http://ots.de/7V0AM überträgt die Pressekonferenz und stellt weiteresVideomaterial vom Treffen zur Verfügung. Weitere Informationen undeine genaue Agenda dieses Treffens im sogenannten Gymnich-Moduskönnen hier http://ots.de/bb9an eingesehen werden.Tallinn: Strategisches Planspiel EU CYBRID 2017Dieses Planspiel für die EU-Verteidigungsminister ist das ersteseiner Art. EU CYBRID 2017 analysiert besonders die Lageerkennung,Krisenreaktionsmechanismen und strategische Kommunikation. DasPlanspiel wird gemeinsam mit der Europäischen Verteidigungsagenturorganisiert. Ziel dieser Übung ist, die Reaktionsfähigkeiten und-stärke im Fall eines Cyberangriffs zu testen. Die Übung soll der EUund NATO dabei helfen, ihre jeweiligen Kompetenz- undVerantwortungsbereiche zu definieren und auch Situationen, in denenZusammenarbeit notwendig ist, zu erkennen. Mehr Informationen findenSie auf der Website http://ots.de/ToLFy der EstnischenRatspräsidentschaft.Frankfurt/Main: Treffen des EZB-RatsDer EZB-Rat, das oberste Beschlussorgan der EuropäischenZentralbank, kommt heute zu seiner nächsten geldpolitischen Sitzungzusammen. Im Anschluss wird es um 14.30 Uhr eine Pressekonferenz mitEZB-Präsident Mario Draghi geben, die von Europe by Satellite (EbS)http://ots.de/885nh übertragen wird. Mehr Informationen zu demTreffen finden Sie auf der Websitehttp://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html derZentralbank.Luxemburg: EuGH-Urteil zur Ausgleichszahlung wegen FlugverspätungDrei Flugreisende streiten mit Brussels Airlines über die Höhe derAusgleichszahlung für eine Verspätung von über drei Stunden auf derStrecke Rom-Brüssel-Hamburg. Die Airline hat auf die direkteEntfernung zwischen Rom und Hamburg abgestellt (nach der sog.Großkreismethode weniger als 1500 Kilometer) und ihnen daher je 250Euro gezahlt. Die Flugreisenden sind dagegen der Meinung, dass mandie beiden Teilstrecken einzeln berechnen und dann addieren müsse. Dadie Entfernung somit insgesamt über 1500 Kilometer betragen habe,habe jeder von ihnen Anspruch auf eine Ausgleichszahlung in Höhe von400 Euro. Das mit dem Rechtsstreit befasste Amtsgericht Hamburgersucht den Gerichtshof um Klärung, ob es auf die direkte Entfernungzwischen Abflug- und Zielort oder auf die tatsächlich zurückgelegteFlugstrecke ankommt. Ohne Schlussanträge. Weitere Informationen sindhier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-559/16 zu finden.Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilunghttps://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799 geben.Luxemburg: EuGH-Urteil zu erfolgloser Probezeit wegenElternurlaubsEine Beamtin ist auf Lebenszeit bei der Senatsverwaltung Berlinangestellt. Auf Probe wurde ihr ein Amt in leitender Funktionübertragen. Die zweijährige Probezeit verstrich jedoch, ohne dass sie- bedingt durch Schwangerschaft und anschließenden Elternurlaub - dasAmt je angetreten hatte. Daher wurde ihr wieder ihr früherer Postenzugewiesen und das Amt in leitender Funktion anderweitig vergeben.Das von der Beamtin angerufene Verwaltungsgericht Berlin möchte vomGerichtshof wissen, ob es unionsrechtlich zulässig ist, dass einesolche Probezeit während des Elternurlaubs nicht ausgesetzt wird.Generalanwalt Mengozzi hat das in seinen Schlussanträgen vom 26.April 2017 verneint. Weitere Informationen können Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-174/16 abrufen.Samstag. 9. SeptemberLübeck: Diskussion zur Zukunft Europas mit Europaministerin SabineSütterlin-WaackDie Europa-Union Schleswig-Holstein lädt zur Diskussionhttp://ots.de/3vYWF zu Fragen über die Zukunft Europas mit ChristianMoos, dem Generalsekretär der Europa-Union Deutschland, sowie derschleswig-holsteinischen Europaministerin Sabine Sütterlin-Waack ein.Ort: Europäisches Hansemuseum Lübeck, An der Untertrave 1, 23552Lübeck, Zeit: 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Anmeldungen per E-Mail bis 5.September unter info@europa-union-sh.de.Sonntag, 10. SeptemberEU-weit: Deadline zur Umsetzung von Änderungen der Richtlinien"Erneuerbare Energien" und "Kraftstoffqualität"Kern der revidierten "Erneuerbare Energien"-Richtlinie ist das biszum Jahr 2020 zu erreichende verbindliche Mindestziel von 10 Prozenterneuerbarer Energie als Anteil am Kraftstoffmarkt in allenEU-Mitgliedstaaten. Mineralölindustrie und Tankstellenbetreiber sindzusätzlich dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr2020 um sechs Prozent zu reduzieren. Bis heute müssen alleEU-Mitgliedstaaten die Richtlinie 2015/1513/EUhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32015L1513in nationales Recht umgesetzt haben, in der die aktuellen Änderungenzu den beiden Richtlinien zusammengefasst sind.