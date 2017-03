EU-Terminvorschau vom 3. bis 7. April 2017

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Montag, 3. AprilStraßburg: Sitzungswoche des Europäischen Parlaments (bis 6.4.)Heute befasst sich das Parlament zunächst mit dem EuropäischenSolidaritätskorps https://europa.eu/youth/solidarity/mission_de.Morgen gibt es dazu eine Abstimmung. Weitere Themen: die Rolle derFrau in ländlichen Regionen, die Rodung des Regenwaldes sowie Palmöl.Die Abgeordneten wollen einen Verzicht auf Palmöl in Biodiesel ab2020 fordern und morgen darüber abstimmen. Mehr Informationen findenSie in der vorläufigen Tagesordnung http://ots.de/wHxi5. Europe bySatellite (EbS+) http://ots.de/xYvsb überträgt den Tag aus demParlament, darunter die Eröffnungsrede von Antonio Tajani, demPräsidenten des Europäischen Parlaments.Luxemburg: Rat Auswärtige AngelegenheitenIm Mittelpunkt der Gespräche wird die Situation in Syrien, demJemen sowie in Libyen stehen. Mehr Informationen zu dem Treffenfinden Sie auf dieser Websitehttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2017/04/03/. DasEingangsstatement zur Pressekonferenz hält die EU-AußenbeauftragteFederica Mogherini. Europe by Satellite (EbS) http://ots.de/xYvsbüberträgt ihre Rede live.Luxemburg: Rat Landwirtschaft und FischereiDer Rat der Fachminister wird sich mit der sogenannten"Omnibus-Verordnung" befassen, mit der die Haushaltsordnung undandere Basisrechtsakte vereinfacht werden sollen. Anschließend werdendie Minister den Bericht http://ots.de/wfQ87 der Kommission über dieNutzung ökologischer Vorrangflächen in der Landwirtschaft erörtern.Mehr Informationen zu dem Treffen finden Sie auf dieser Websitehttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2017/04/03/. DieAbschlusspressekonferenz dieses Ratstreffens wird von Europe bySatellite (EbS) http://ots.de/xYvsb live übertragen.Valletta: Informelle Tagung der Minister für Beschäftigung,Sozialpolitik und Gesundheit (bis 4.4.)Am ersten Tag treffen sich die Fachminister für das ThemaBeschäftigung, am zweiten Tag die Minister für Soziales. MehrInformationen zu dem Treffen werden auf dieser Websitehttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/epsco/2017/04/03-04/bekanntgegeben. Für heute (17.30 Uhr) und morgen (13.30 Uhr) sindPressekonferenzen vorgesehen, die man über Europe by Satellite (EbS+)http://ots.de/xYvsb verfolgen kann.Dienstag, 4. AprilStraßburg: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier http://ots.de/CU6Yo abgerufen werden.Straßburg: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht vor demEuropäischen ParlamentUm 12 Uhr spricht der neu gewählte deutsche BundespräsidentFrank-Walter Steinmeier vor dem Europäischen Parlament.EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird die Rede imParlament verfolgen und Steinmeier zudem zu einem bilateralenGespräch treffen. Im Plenum stehen heute zudem die Empfehlungen andie EU-Kommission und die Mitgliedstaaten zur Verbesserung derKontrolle von Automobilherstellern und zur Abschaffung vonGesetzeslücken zur Verhinderung weiterer Betrugsfälle beiEmissionsprüfungen zur Debatte und Abstimmung. Die entsprechendeResolution beschäftigt sich auch mit der wirksamen Durchsetzung derGesetze zum Schutz der Luftqualität. Um eine Wiederholung desAuto-Abgasskandals zu verhindern, will das Parlament auch dieEU-Typgenehmigungsvorschriften ändern. Um 15 Uhr wird EurogruppenchefJeroen Dijsselbloem Stellung zur finanziellen Situation Griechenlandsbeziehen. Mehr Informationen finden Sie in der vorläufigenTagesordnung http://ots.de/wHxi5. Europe by Satellite (EbS+)http://ots.de/H9y9n überträgt den Tag aus dem ParlamentBrüssel: Konferenz zur Unterstützung der Zukunft von Syrien undder Nachbarregionen (bis 5.4.)Unter dem Vorsitz der Europäischen Union, Deutschlands, Katars,Kuwaits, Norwegens, des Vereinigten Königreichs und der VereintenNationen kommen mehr als 70 nationale Delegationen aufMinister-Ebene sowie internationale Organisationen wie die VereintenNationen und Geldgeber aus der Region nach Brüssel. Auch zahlreicheAkteure von humanitären Organisationen und Wirtschaftsvertreter sowieRepräsentanten der Zivilgesellschaft nehmen an diesem Treffen teil.Die Konferenz wird prüfen, inwieweit die internationale Gemeinschaftdie auf der Londoner Konferenz im Februar 2016 eingegangenenVerpflichtungen insgesamt bereits erfüllt hat und versuchen,zusätzliche Hilfe zu mobilisieren. Außerdem soll eine politischeLösung zur Bewältigung des Syrienkonflikts unterstützt werden. Nebender Hohen Beauftragten der EU für Außen- und Sicherheitspolitik,Federica Mogherini, werden die EU-Kommissare Christos Stylianides(humanitäre Hilfe und Krisenschutz) und Johannes Hahn (EuropäischeNachbarschaftspolitik und Erweiterung) an der Konferenz teilnehmen.Mehr zur Tagesordnung sowie eine Videobotschaft von FedericaMogherini finden Sie hier http://ots.de/NjCLe. Heute finden zweivorbereitende Gesprächsrunden statt, eine zur humanitären Situationin Syrien und eine zu Maßnahmen zur Stärkung der Nachbarstaaten, diesyrische Flüchtlinge aufgenommen haben. Morgen findet dann dieeigentliche Konferenz statt, die den ganzen Tag dauert. Für etwa 13Uhr ist eine mittägliche Pressekonferenz geplant. KompakteInformationen zur Konferenz finden Sie auch in dieserPressemitteilunghttp://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-17-794_en.htm derEuropäischen Kommission.Luxemburg: EuGH-Urteil zur Verweigerung eines Studienvisums ausSicherheitsgründenFrau Fahimian hat einen Hochschulabschluss an der auf Technik,Ingenieurwissenschaften und Physik spezialisierten Sharif Universityof Technology erworben, gegen die die EU wegen Unterstützung deriranischen Regierung restriktive Maßnahmen erlassen hat. Siebeabsichtigte, in Deutschland ein Promotionsstudium im Bereich derIT-Sicherheitsforschung im Projekt "Vertrauenswürdige Eingebetteteund Mobile Systeme", insbesondere in der Entwicklung effektiverSchutzmechanismen für Smartphones, aufzunehmen. Ein Visum wurde ihrjedoch versagt, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass die imZusammenhang mit dem Forschungsvorhaben erlangten Fähigkeiten im Iranmissbräuchlich eingesetzt würden, etwa zur Verschaffung vonvertraulichen Informationen in westlichen Ländern, zum Zweck derinternen Repression oder allgemein im Zusammenhang mitMenschenrechtsverletzungen. Gegen die Ablehnung hat Frau FahimianKlage beim Verwaltungsgericht Berlin erhoben. Der Generalanwalt hatin seinen Schlussanträgen die Ansicht vertreten, dass die deutschenBehörden die Grenzen des ihnen zustehenden Beurteilungsspielraumswohl nicht überschritten hätten, was letztlich aber dasVerwaltungsgericht Berlin entscheiden müsse. Informationen zum Urteilwerden hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-544/15bereitgestellt. Zu dem Urteil wird es hierhttp://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799 eine Pressemitteilunggeben.Mittwoch, 5. AprilBerlin: EU-Kommissar Oettinger und die stv.Brexit-Verhandlungsführerin Sabine Weyand beim BundesratDer EU-Ausschuss des Bundesrates macht den AustrittGroßbritanniens aus der EU zum Thema einer politischen Sondersitzungmit EU-Kommissar Günther Oettinger, Sabine Weyand, derstellvertretenden Brexit-Verhandlungsführerin der EU im Team vonEU-Chefunterhändler Michel Barnier, sowie Vertretern desEU-Ausschusses des britischen Oberhauses, Baroness Kishwer Falknerund Lord Michael Jay. Die Sitzung selbst ist nicht öffentlich. Esbesteht jedoch die Möglichkeit zu Auftaktbildern. Ort: Bundesrat,Saal 4.041, Leipziger Str. 3-4, 10117 Berlin. Zeit: 14 bis 16 Uhr.Mehr Informationen finden Sie auf der Website http://ots.de/4qP2H desBundesrats.Berlin: EU-Vertreter Richard Kühnel bei Kulturkonferenz derDeutschen MusikindustrieDie Konferenz findet traditionsgemäß am Vortrag der Verleihung derECHO-Preise der Musikindustrie statt. Richard Kühnel, der Vertreterder Europäischen Kommission in Deutschland, wird um 11.35 Uhr aneiner Podiumsdiskussion zum Thema "Politische Antworten auf dieHerausforderungen der Kreativwirtschaft" teilnehmen. Ort:Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom, Französische Straße 33a-c, 10117 Berlin, Zeit: 10 bis ca. 16.30 Uhr. Mehr Informationenfinden Sie auf dieser http://www.musikindustrie.de/kulturkonferenz/Website.Straßburg: EU-Kommissionspräsident Juncker spricht vor demEuropäischen Parlament zum Austritt Großbritanniens aus der EUDas Europäische Parlament diskutiert heute über den Austritt desVereinigten Königreichs aus der EU und wird über eine Entschließungabstimmen, die die wichtigsten Anliegen und Ziele des EuropäischenParlaments während der Austrittsverhandlungen festlegt. Zu Beginn derDebatte wird EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine Redehalten.Das Parlament stimmt auch über verschärfte Überwachungs- undBescheinigungsverfahren ab, damit medizinische Implantate wiebeispielsweise Hüftersatz oder Brustimplantate den Vorschriftenvollständig entsprechen und eine bessere Rückverfolgbarkeitgewährleistet wird. Die Abgeordneten entscheiden ebenfalls über eineVerschärfung der Informationspflicht und der ethischen Anforderungenfür Medizinprodukte, die bei Schwangeren oder DNA-Untersuchungenverwendet werden.Die Abgeordneten stimmen über die Halbzeitüberarbeitung desmehrjährigen Finanzrahmens (MFR 2014-2020) ab. Damit werden sechsMilliarden Euro zusätzlich für dringende Herausforderungen bis 2020in den Bereichen Migration, Sicherheitspolitik oder Wachstum undBeschäftigung freigesetzt. Hauptsächlich ermöglicht die Neuregelung,Gelder leichter zwischen Haushaltskapiteln und -jahren umzuschichten.Das Thema "Hassreden, Populismus und 'Fake News' in den sozialenMedien" steht im Zentrum einer Plenardebatte am Nachmittag. DieAbgeordneten werden erörtern, wie die EU besser auf solche Phänomenereagieren kann, um eine mögliche Einflussnahme auf demokratischeAbläufe, insbesondere auf Wahlen, zu verhindern. Mehr Informationenfinden Sie in der vorläufigen Tagesordnung http://ots.de/wHxi5.Europe by Satellite (EbS+) http://ots.de/X2EgT überträgt den Tag ausdem Parlament.Frankfurt/Main: Treffen des EZB-RatsHeute kommt der EZB-Rat, das oberste Beschlussorgan derEuropäischen Zentralbankhttp://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.de.html,zu einer regulären Sitzung zu nicht monetären Fragen in Frankfurtzusammen. Mehr Informationen werden hierhttp://www.ecb.europa.eu/press/weekly/html/index.en.htmlbereitgestellt.Valletta: "5 + 5"-Sitzung der Finanzminister (bis 6.4.)Mehr Informationen zu diesem Treffen werden auf dieser Websitehttp://ots.de/ky88H bereitgestellt.Donnerstag, 6. AprilBerlin: EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis beim 21.Deutschen BankentagDer für den Euro und den Sozialen Dialog zuständige Vizepräsidentder EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, spricht heute nach derEröffnungsansprache von Bundestagspräsident Norbert Lammert um 9.45Uhr zum Thema "Auf dem Weg zum europäischen Finanzbinnenmarkt -Anspruch und Realität" (auf Englisch). Bereits am Vortag trifft sichDombrovskis in Berlin zu Gesprächen mit Bundesfinanzminister WolfgangSchäuble, Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles und demDGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann. Ort Bankentag: bcc Berlin CongressCenter. Das vollständige Programm finden Sie auf der Websitehttp://ots.de/GCaw5 des Bankenverbands, Informationen zurAkkreditierung hierhttps://bankenverband.de/newsroom/kommunikations-team/Berlin: Pressehintergrundgespräch zur Handelsagenda mit JoostKorte, stv. Generaldirektor HandelDie Europäische Union hat eine ehrgeizige Handelsagenda. Mit derAufkündigung des Transpazifischen Partnerschaftsabkommens und derrestriktiven Handelspolitik der USA haben weitere Staaten ihrInteresse an Handelsabkommen mit der EU angemeldet. Wie ist der Standder Verhandlungen bei den laufenden Gesprächen mit Japan, denASEAN-Staaten, Mexiko und anderen Handelspartnern? WelchenStellenwert haben Sozial- und Umweltstandards und wie kann der neueAnsatz beim Investitionsschutz und zur Beilegung vonInvestitionsstreitigkeiten verankert werden? Joost Korte, derstellvertretende Generaldirektor in der Generaldirektion Handelhttp://ec.europa.eu/trade/, steht zu einem Pressehintergrundgespräch- Unter 2 - zur Verfügung. Ort: Europäische Kommission, Pressesaal 1.Etage, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, Zeit: 11.30 bis 13.00 Uhr.Anmeldungen von Medienvertretern bis zum 5.4. per Mail unterCOMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.eu.Düsseldorf: Stakeholderkonferenz und Treffen derG20-Digitalminister mit EU-Kommissionsvizepräsident Andrus Ansip (bis7.4.)Im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft kommen die für dieDigitale Agenda zuständigen Minister der G20-Gruppe zu einerzweitägigen Konferenz unter dem Motto "Digitalisierung: Politik füreine digitale Zukunft" zusammen. Den Auftakt bildet heute eine"Multi-Stakeholder-Konferenz" unter Beteiligung der Zivilgesellschaftaus den G20-Staaten. Spanien, Norwegen, die Niederlande und Singapursind als Gastländer zu diesem Treffen eingeladen. Morgen folgt danndas Treffen der Digitalminister. EU-Kommissionsvizepräsident AndrusAnsip, zuständig für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, nimmt anbeiden Tagen teil. Die Ergebnisse dieser Konferenz werden in dieVorbereitung des G20-Gipfels der Staats- und Regierungschefs am 7.Juli in Hamburg einfließen. Mehr Informationen finden Sie auf derWebsite http://ots.de/r4MG0 des Bundeswirtschaftsministeriums sowieauf der Website der deutschen G20-Präsidentschafthttp://ots.de/FUL53.Bonn: #reshapingEU - Europa, wie soll es weitergehen?Viele junge Menschen waren vom Ausgang des britischen Referendumsschockiert und haben ihrem Frust über den Ausstieg Großbritanniensaus der EU auf der Straße und in den sozialen Medien "Luft gemacht".Allerdings hatten überproportional wenig junge Briten überhauptabgestimmt. Viele beklagen, dass sich die Generation U30 nur nochsehr wenig mit der politischen Zukunft der EU auseinandersetzt. Hatsich die Jugend aus Europa ausgeklinkt? Mit welchen Angeboten undüber welche Medien können wir sie für das Projekt Europazurückgewinnen? Die Bonner Regionalvertretung der EuropäischenKommission lädt gemeinsam mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für dieFreiheit zu einer Diskussionsveranstaltung ein. Ort:Regionalvertretung der Europäischen Kommission,Bertha-von-Suttner-Platz 2-4, 53111 Bonn, Beginn: 19 Uhr, Anmeldungenkönnen über diese Websitehttps://shop.freiheit.org/#%21/Veranstaltung/ISCU3 erfolgen.Straßburg: Sitzungswoche des Europäischen ParlamentsHeute stimmen die Abgeordneten über eine Vereinbarung zwischenParlament und Rat ab, mit der die Obergrenzen für Kosten festgelegtwerden, die europäische Telekom-Unternehmen sich für dieAuslandsnutzung ihrer Kunden gegenseitig in Rechnung stellen können.Dies ist die letzte Hürde für die Abschaffung der Roaming-Gebühren.Die Plenardebatte dazu findet am Mittwochabend statt.Der EU-US-Datenschutzschild für Übermittlungen von Daten zukommerziellen Zwecken muss die EU-Vorschriften zum Schutzpersonenbezogener Daten achten, so wie sie in der Grundrechtechartaund den neuen Datenschutzregeln festgehalten sind. So steht es ineinem Entschließungsentwurf zur ersten jährlichen Überprüfung desDatenschutzrahmens, die für den Sommer erwartet und über den heuteabgestimmt wird.Heute stimmt das Parlament auch über die Visafreiheit fürukrainische Staatsbürger ab. Nach Annahme durch das Parlament und denMinisterrat werden die neuen Bestimmungen voraussichtlich im Sommerin Kraft treten.Der bevorstehende Internationale Roma-Tag (8.4.) ist Anlass füreine Debatte über Fälle von Menschenrechtsverletzungen, Demokratieund Rechtsstaatlichkeit im Parlament, beispielweise in Russland,Weißrussland und Bangladesch.Mehr Informationen finden Sie in der vorläufigen Tagesordnunghttp://ots.de/wHxi5. Europe by Satellite (EbS+) http://ots.de/ZoosZstellt Videomaterial zur Situation der Roma zur Verfügung.Valletta: Informelle Tagung der Minister für Wettbewerbsfähigkeit(Binnenmarkt und Industrie)Das Treffen, das schon am Vorabend beginnt, steht ganz im Zeichender Förderung von Start-Ups und Scale-Ups in der EU. Die Ministerwerden sich mit Vertretern der Start-Up und Scale-Up-Szeneaustauschen, etwa über die Rahmenbedingungen der Arbeit dieser KMUsin der EU. Eine neue pan-europäische Plattform wird offiziellvorgestellt - "Ideas from Europe". Sie führt innovative Ideen undUnternehmer mit Geschäftsinteressenten zusammen, um die Ideen großwerden zu lassen und ihnen einen positiven Schub zu verleihen. MehrInformationen zu dem Treffen finden Sie auf der Websitehttp://ots.de/J4ynx der maltesischen Ratspräsidentschaft.Luxemburg: EuGH-Urteil zur Hafensicherheit in Nordrhein-WestfalenNach Ansicht der Kommission hat Deutschland gegen die Richtliniezur Erhöhung der Gefahrenabwehr in Häfen verstoßen. Deutschland habees nämlich versäumt, in Bezug auf alle Häfen in Nordrhein-Westfalensicherzustellen, dass die Hafengrenzen festgelegt werden,Risikobewertungen und Pläne zur Gefahrenabwehr im Hafen genehmigtwerden, sowie ein Beauftragter für die Gefahrenabwehr zugelassenwird. Die Kommission hat daher eine Vertragsverletzungsklagehttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5659_de.htm gegenDeutschland erhoben. Informationen zum Urteil werden hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-58/16 bereitgestellt.Freitag, 7. AprilKoblenz: Bürgerforum "Mitreden über Europa"Wie wirkt sich europäische Politik in Rheinland-Pfalz aus? Wassoll die EU regeln und was besser nicht? Das Bürgerforum bietet dieMöglichkeit, mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments über dieseund andere Themen zu diskutieren. Die Europaabgeordneten Dr. CorneliaErnst (DIE LINKE), Dr. Werner Langen (CDU), Norbert Neuser (SPD)sowie Heike Raab, Staatssekretärin und Bevollmächtigte des LandesRheinland-Pfalz beim Bund und in Europa, für Medien und Digitales,stehen Rede und Antwort. Ort: Historischer Rathaussaal des Rathauses,Jesuitenplatz 2, 56068 Koblenz, Beginn: 17 Uhr, Infos unterhttp://ots.de/idzhQ, Anmeldungen bitte per Mail anmitreden@valentum.deValletta: Treffen der Mitglieder der Euro-GruppeDieses Treffen findet vor dem heutigen Informellen Treffen derWirtschafts- und Finanzminister statt. Mehr Informationen werden aufdieser Websitehttp://www.eu2017.mt/de/Veranstaltungen/Pages/Eurogroup1212-524.aspxbereitgestellt.Valletta: Informelles Treffen der Wirtschafts- und Finanzminister(bis 8.4.)Der maltesische Vorsitz beabsichtigt, den europäischenAbgeordneten durch ein Kulturprogramm Valletta und Malta vorzustellenund gezielte politische Diskussionen zu Angelegenheiten imZusammenhang mit den wirtschaftlichen und finanziellen Interessen derEU-Mitgliedstaaten zu führen. 