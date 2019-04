EU-Terminvorschau vom 29. April bis 7. Mai 2019

Berlin (ots) - Montag, 29. AprilBerlin: Federica Mogherini bei Westbalkan-Konferenz desAuswärtigen AmtsDie Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik,Federica Mogherini, nimmt an der Westbalkan-Konferenz teil, zu derBundeskanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Macronzahlreiche Staats- und Regierungschefs der Balkanregion eingeladenhaben. Mehr zur deutschen Westbalkanstrategie finden Sie auf derWebsitehttps://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/europa/-/1447196 derBundesregierung. Informationen zur Westbalkanstrategie der EU findenSie auf der Website https://eeas.europa.eu/regions/western-balkans_endes Europäischen Auswärtigen Diensts.Übach-Palenberg: EU-Kommissar Vella besucht RecyclingfirmaKarmenu Vella, der EU-Kommissar für Umwelt, MaritimeAngelegenheiten und Fischerei, besucht am Montagmittag die FirmaPET-Recycling West, Boschstraße 26, 52531 Übach-Palenberg.Journalisten, die den Besuch begleiten wollen, können sich an BrianSynnott aus dem Team des Kommissars wenden, Mobilnummer +32 460755800, E-Mail brian.synnott@ec.europa.eu. Beim Übergang zu einerKreislaufwirtschaft spielt die Wiederaufbereitung von Materialieneine wichtige Rolle. Informationen zur Plastikstrategie der EU findenSie hierhttps://ec.europa.eu/germany/news/20180116-plastikstrategie_de.Berlin: Lesung "#TunWirWas. Wie unsere Generation die Politikerobert"Die beiden Autoren Martin Speer und Vincent-Immanuel Herr (HERR &SPEER) wollen mit ihrem Buch "#TunWirWas. Wie unsere Generation diePolitik erobert", das im November 2018 veröffentlicht wurde,"Millenials" und die "Generation Y" dazu bewegen, sich für Demokratieund die Gesellschaft einzusetzen. Sie erklären in einfachenHandlungsanweisungen, wie jeder und jede schnell anfangen kann, etwaszu tun. Im offenen Gespräch mit Susanne Zels, Co-Präsidentin desGrassroots-Thinktanks Polis180, werden sie aus Ihrem Buch lesen undvon Ihren Erfahrungen berichten. Ort: Dauerausstellung "ErlebnisEuropa", Unter den Linden 78, 10117 Berlin, Zeit: 18.30 bis 19.30Uhr, Einlass: 18 Uhr. Nach der Lesung findet ein Empfang statt, beidem das Gespräch mit den Autoren vertieft werden kann. Anmeldungenkönnen unter Veranstaltungen-Berlin@ep.europa.eu erfolgen.Maastricht: Spitzenkandidatendebatte zur EuropawahlHeute findet eine anderthalbstündige Debatte mit Spitzenkandidatenverschiedener europäischer Parteienfamilien, u.a. derSozialdemokraten, der Grünen und der Liberalen, statt. Die Debattekonzentriert sich auf die Anliegen von Studenten und Jugendlichen inganz Europa. Sie wird live auf der Websitehttps://www.maastrichtdebate.eu/en der sogenannten "MaastrichtDebate" übertragen.Köln: Kommentierte Übertragung der Spitzenkandidatendebatte zurEuropawahlDie Spitzenkandidatenrunde wird als Livestream in den Hörsaal A1der Universität Köln übertragen. Das "Cologne Center for ComparativePolitics" und die Bonner Regionalvertretung der EuropäischenKommission laden zu diesem Termin ein. Jochen Pöttgen, der Leiter derRegionalvertretung, wird die Anwesenden gemeinsam mit Prof.Sven-Oliver Proksch begrüßen. Im Anschluss an die Live-Übertragungder Debatte erfolgt ein Vor-Ort-Voting zur Bewertung des Auftrittsder Kandidaten. Ort: Hörsaalgebäude, Albertus-Magnus-Platz, 50931Köln, Beginn: 18.15 Uhr, mehr Informationen finden Sie auf derWebsite http://ots.de/GEBb1t der Europäischen Kommission.Dienstag, 30. AprilBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWegen des Feiertags am 1. Mai finden die Kommissionssitzungausnahmsweise am Dienstag in Brüssel statt. Die Kommission bereitetin dieser Sitzung den Informellen Europäischen Rat in Sibiu vor, deram 9. Mai stattfinden wird. Weitere Informationen und einedetaillierte Agenda können vorab hier http://ots.de/FNlttP abgerufenwerden.Mittwoch, 1. MaiEU-weit: 15 Jahre Ostererweiterung der EUAm 1. Mai 2004 traten neben Malta und Zypern die TschechischeRepublik, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien unddie Slowakei der EU bei Diese historische Erweiterung derEuropäischen Union, die größte Erweiterungsrunde ihrer Geschichte,vereinte den Kontinent nach Jahrzehnten der Trennung im Kalten Krieg.Informationen rund um die Erweiterungspolitik der Europäischen Uniongibt es hier: http://ots.de/awyQdMDonnerstag, 2. MaiDeutschlandweit: Veranstaltungen im Rahmen der "Europawoche" (bis15.5.)Kurz vor den Wahlen zum Europäischen Parlament erhält dieEuropawoche in Deutschland in diesem Jahr eine besondersherausgehobene Bedeutung und läuft vom heutigen 2. Mai bis zum 15.Mai. Es finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Einen Überblickbietet etwa die Website http://ots.de/xscF6C der Bundesregierung zudiesem Thema. Hier gibt es Informationen über die Angebote diverserBundesländer.Bukarest: Informelle Tagung der Minister für Wettbewerbsfähigkeit(bis 3.5.)Auf der Tagesordnung werden Binnenmarkt- und Industriethemenstehen. Nähere Informationen werden auf der Website des Rateshttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/compet/2019/05/02-03/veröffentlicht. Am Freitag um 15 Uhr ist eine Pressekonferenz mitEU-Kommissarin Elzbieta Bienkowska geplant, die für den Binnenmarkt,Industrie und Unternehmertum sowie kleine und mittlere Unternehmenzuständig ist. Europe by Satellite (EbS+https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190503) wird diePressekonferenz sowie weitere Ereignisse dieser Tagung übertragen.Freitag, 3. MaiBerlin: Start des Wahl-O-Mat mit Vertretern von 14 politischenParteienDie Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) startet im Rahmeneiner Pressekonferenz den Wahl-O-Mat zur bevorstehenden Europawahl.Der Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Spiel, das zeigt, welche zurWahl zugelassene Partei der eigenen politischen Position am nächstensteht. Es wird der Grad der Übereinstimmung mit den ausgewähltenParteien errechnet. bpb-Präsident Thomas Krüger wird den Wahl-O-Matvorstellen. Vertreter von 14 politischen Parteien werden dabei sein,darunter Nicola Behr (FDP), Lars Klingbeil (SPD), Michael Kellner(Die Grünen), Jörg Schindler (Die Linke), Georg Pazderski (AfD) undMarkus Pieper (CDU). Mehr Informationen zum Wahl-O-Mat finden Sie aufder Website https://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat/ der bpb.Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, Beginn: 11Uhr, Anmeldungen können unter presse@bpb.de oder telefonisch unter0228/99515-200 erfolgen.Samstag, 4. MaiBonn: Infoveranstaltung "Europawahl - und nun?"Vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht klar, wen oder was sie beider Europawahl am 26. Mai eigentlich wählen. Der "Europa-Punkt" inBonn, ein EU-Informationszentrum für Bürger, möchte möglichst vielenMenschen die Möglichkeit geben, gut informiert zur Wahl zu gehen.Zwei öffentliche Kurzvorträge sollen vermitteln, was das EuropäischeParlament macht, wie die Wahl abläuft und warum es jetzt wichtigerdenn je ist, seine Stimme abzugeben. Ort: Regionalvertretung derEuropäischen Kommission in Bonn, Bertha-von-Suttner-Platz 2-4, 53111Bonn, Zeit: 16.00 bis 17.30 Uhr, Mehr Informationen und dieMöglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf dieser Websitehttps://ec.europa.eu/germany/events/europawahl-%E2%80%93-und-nun_deder Europäischen Kommission.Brüssel: "Tag der offenen Tür" bei den EU-InstitutionenAus Anlass des Europatags am 9. Mai findet bereits heute der Tagder Offenen Tür bei den EU-Institutionen in Brüssel statt. MehrInformationen finden Sie auf der Website http://ots.de/BLsBKh derEuropäischen Kommission. Europe by Satellitehttps://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190504 stellt aktuelleEindrücke aus dem Europäischen Parlament als Video zur Verfügung.