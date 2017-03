EU-Terminvorschau vom 25. bis 31. März 2017

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Samstag, 25. MärzRom: EU-Sondergipfel zum 60. Jahrestag der Römischen VerträgeEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird am Gipfeltreffenvon Rom teilnehmen und die Debatte über die Zukunft der EU mit 27Mitgliedstaaten vorantreiben. Die Staats- und Regierungschefs der EUversammeln sich, um den 60. Jahrestag der Unterzeichnung derRömischen Verträge zu begehen, die Geburtsstunde der EuropäischenUnion. Sie wollen zu diesem Anlass auch die Erklärung von Rom zurkünftigen Entwicklung der EU annehmen. Der Festakt zum 60. Jahrestagder Unterzeichnung der Römischen Verträge findet am Samstag ab 10.00Uhr im Campidoglio statt, die Unterzeichnung der Erklärung von Romist für 11.20 Uhr geplant. Weitere Informationen gibt es hierhttp://ots.de/Dhjaj. Auch in Deutschland finden anlässlich desJubiläums zahlreiche Veranstaltungen statt. Mehr Informationen aufder Website der Vertretung der EU-Kommission in Deutschlandhttps://ec.europa.eu/germany/events/eu60_de. Dort finden Sie aucheine Zusammenstellung von Gründen, warum wir die EU nach wie vorbrauchen. Zur Toolbox mit allen Kommunikationsmaterialien (Logo,Slogan, Plakate, Postkarten, Visuals für Social Media) gelangen Siehier https://ec.europa.eu/germany/eu60_materials_de. Europe bySatellite (EbS+) http://ots.de/DFLDu überträgt die Feierlichkeiten.Historisches Material finden Sie hier. http://ots.de/ZOppmEU-weit: "March for Europe"Zum 60. Jubiläum der Römischen Verträge veranstaltet die Union derEuropäischen Föderalisten (UEF) gemeinsam mit der EuropäischenBewegung, der JEF (Junge Europäische Föderalisten), derSpinelli-Gruppe und vielen weiteren Partnern ab 13.45 Uhr einengroßen Demonstrationszug durch Rom http://www.marchforeurope2017.eu/.Zuvor gibt es ein Forum zur Zukunft Europashttp://www.marchforeurope2017.eu/programme/, bei dem u.a. auch diedeutschen Europa-Abgeordneten Elmar Brok und Jo Leinen sprechenwerden. Auch in vielen deutschen und anderen europäischen Städtengehen Menschen für die europäische Idee auf die Straße. WeitereInformationen hier http://www.marchforeurope2017.eu/participate/.Berlin: "March for Europe"Um 11.45 Uhr beginnt der #MarchforEurope auf dem Bebelplatz inBerlin-Mitte, zu dem die Union Europäischer Föderalisten (UEF)gemeinsam mit dem European Movement International (EMI), den JungenEuropäischen Föderalisten (JEF) und "Stand Up for Europe" dieeuropäische Zivilgesellschaft aufgerufen hat. Die Teilnehmendenlaufen bis zum Pariser Platz vor das Brandenburger Tor, wo siesymbolisch eine Mauer der Intoleranz und des Fremdenhasses einreißenwerden. Die Vertretung der EU-Kommission wird bei dieserDemonstration live dabei sein, die Bürger fragen, wie sie EuropasZukunft sehen und die Atmosphäre rund ums Brandenburger Tor und amEuropäischen Haus am Brandenburger Tor einfangen. Zum Livestream geht es hierhttps://www.facebook.com/eu.kommission/.Berlin: Bürgerfest zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge imERLEBNIS EUROPADie Vertretung der Europäischen Kommission und dasInformationsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschlandveranstalten in Berlin ein Bürgerfest. Unter der Fragestellung"Welches ist dein Europa?" können Bürger in der Ausstellung "ErlebnisEuropa" diskutieren, welches der im Weißbuch http://ots.de/ztokg vonEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vorgeschlagenen fünfSzenarien zur Zukunft Europas am besten geeignet ist, die EU im Sinneder Bürgerinnen und Bürger voranzubringen. Dazu gibt es einKinderprogramm und auch für Live-Musik ist gesorgt. WeitereInformationen finden Sie hierhttps://ec.europa.eu/germany/events/die-eu-wird-60_de. Ort: "ErlebnisEuropa" im Europäischen Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin,Zeit: 12.00 bis 17.00 Uhr.Montag, 27. MärzMünchen: Mit Europa in die Zukunft - Festakt zum 60. Jahrestag derRömischen VerträgeDie Regionalvertretung der Europäischen Kommission in München unddie Akademie für Politische Bildung laden zu einem Festakt zum Thema"Mit Europa in die Zukunft" ein. Zu den Rednern gehören RichardKühnel, der Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland,sowie der ehemalige Bundesfinanzminister Theo Waigel. Das Programmfinden Sie hier http://ots.de/Zrf5f. Ort: Rotunde der Pinakothek derModerne, Barer Str. 40, 80333 München. Beginn: 18 Uhr. DieAnmeldefrist bei s.zschiegner@apb-tutzing.de ist bereits verstrichen.Brüssel: Rat Justiz und Inneres (bis 28.)Der Rat "Inneres" befasst sich heute mit der Migrationspolitik.Konkret wird es um die Rückkehrpolitik und folgendeGesetzgebungsvorschläge gehen: die Reform des GemeinsamenEuropäischen Asylsystems, einen Vorschlag für ein EuropäischesReiseinformationsautorisierungssystem (ETIAS)https://www.euimmigration.org/etias-eu-visa.html und um Vorschlägefür ein Ein-/Ausreisesystem. Der Rat wird auch über den aktuellenStand beim Aufbau des Europäischen Grenz- und Küstenschutzesinformiert. EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos wird an demTreffen teilnehmen. Mehr Informationen zu diesem Treffen derFachministerinnen und -minister finden Sie auf dieser Websitehttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2017/03/23-24/. Europeby Satellite (EbS+) http://ots.de/ZQlvz überträgt die Pressekonferenzzum Abschluss des Treffens.Beirut: EU-Kommissar Johannes Hahn im Libanon (bis 28.)Der für Nachbarschaftspolitik zuständige EU-Kommissar JohannesHahn wird sich im Libanon unter anderem mit Präsident Michel Aoun undVertretern der Zivilgesellschaft treffen. Am Dienstag wird er ein vonder EU unterstütztes Projekt für syrische Flüchtlinge besuchen.Europe by Satellite (EbS+) http://ots.de/ZQlvz wird dazu Video- undFotomaterial zur Verfügung stellen.Dienstag, 28. MärzBrüssel: Rat Justiz und InneresDer Rat "Justiz" befasst sich heute mit einemGesetzgebungsvorschlag zur vertraglichen Regelung der Bereitstellungdigitaler Inhalte. Außerdem wird es im Rahmen der Bekämpfung derTerrorismusfinanzierung um die Strafverfolgung von Geldwäsche und dieBedingungen für das Einfrieren von Konten gehen. EU-Kommissarin VeraJourová, zuständig für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung,wird an dem Treffen teilnehmen. Mehr Informationen zu diesem Treffender Fachministerinnen und -minister finden Sie auf dieser Websitehttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2017/03/23-24/. Europeby Satellite (EbS+) http://ots.de/x2c99 überträgt die Pressekonferenzzum Abschluss des Treffens.Valletta: EU-Kommissarin Bulc bei Konferenz zu maritimer undStraßenverkehrssicherheitAktuelle Statistiken zur Straßenverkehrssicherheit in der EUzeigen, dass die Anzahl der Verkehrstoten für das zweite Jahr inFolge nicht zurückging. Die Konferenzteilnehmer diskutieren deshalbüber den weiteren Weg zur Reduzierung der Verkehrstoten undSchwerverletzten. Die Ministerkonferenz wird eine Erklärung zurStraßenverkehrssicherheit billigen. Eine Erklärung zur Seeschifffahrt("The Valletta Declaration - Addressing Current/New Challenges in EUMaritime Transport") beinhaltet die größten Herausforderungen undZiele in der Seeschifffahrtspolitik der EU über 2018 hinaus. DieEU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc wird an dem Treffen teilnehmen.Mehr Informationen finden Sie auf der Website http://ots.de/YC36H dermaltesischen Ratspräsidentschaft.Mittwoch, 29. MärzBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier http://ots.de/CU6Yo abgerufen werden.Valletta: Konferenz und Erklärung zum Schutz der Fischbestände imMittelmeer (bis 30.)Der maltesische EU-Kommissar Karmelu Vella, zuständig fürFischerei und maritime Angelegenheiten, hat 22 von 23Mittelmeeranrainerstaaten in den Vorbereitungsprozess eingebunden.Die 22 Staaten werden morgen eine politische Erklärung mit dem Titel"medfish4ever" unterschreiben, in der Maßnahmen zum Schutz derFischbestände im Mittelmeer zusammengefasst werden. Es geht darum,die Fischbestände zu schützen, illegale Fischerei zu unterbinden undDaten auszutauschen. Mehr Informationen dazu finden Sie auf derWebsite http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-17-559_en.htm desPressedienstes der Europäischen Kommission sowie auf der Websitehttps://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/de/medfish4ever desProjektes.Donnerstag, 30. MärzBerlin: Diskussion "Is the European dream over?"In Zeiten des Brexit und eines US-Präsidenten Donald Trump, vonNationalismus und Populismus steht die Idee der EuropäischenIntegration unter starkem Druck. Ist der Traum vorbei? Oder werdenwir noch eine Renaissance des Europäischen Gedankens erleben? ImRahmen der Reihe "Berlin debates"http://berlindebates.org/next-debate/ diskutiert Richard Kühnel, derVertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, mit demUS-Journalisten James Kirchick. Ort: Europäisches Haus, Unter denLinden 78, 10117 Berlin, Einlass: 18.00 Uhr, Beginn: 18.30 Uhr.Anmeldungen können über diese Website http://ots.de/bNhiL erfolgen.Die Veranstaltung findet in Englisch statt.Brüssel: Kongress "Euer Europa: Eure Meinung! 2017" (bis 31.3.)Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) lädtSekundarschüler in ihrem vorletzten Jahr aus verschiedenenSekundarschulen der 28 EU-Mitgliedstaaten und der fünfEU-Beitrittskandidaten (Albanien, die ehemalige jugoslawischeRepublik Mazedonien, Montenegro, Serbien und die Türkei) nach Brüsselein, um das Thema "Europa um die 60: Wohin geht's weiter?" im Rahmenvon "Euer Europa: Eure Meinung! 2017" (# YEYS2017) zu debattieren.YEYS 2017 bietet eine Gelegenheit für Jugendliche, mit Politikernüber die Herausforderungen und Chancen Europas zu sprechen undgleichzeitig etwas über die Rolle der EU und die Rolle des EWSA indiesem Bereich zu lernen. Mehr Informationen finden Sie auf dieserWebsite http://ots.de/HBidO. Aus Deutschland nehmen Schülerinnen undSchüler des Karl-Theodor-v.-Dalberg-Gymnasiums in Aschaffenburg andem zweitägigen Treffen teil.Luxemburg: EuGH-Urteil zu Zeitungswerbung für überVerkaufsplattform angebotene WarenDer deutsche Verband Sozialer Wettbewerb beanstandet vor dendeutschen Gerichten eine Werbeanzeige, die DHL in einer Zeitunggeschaltet hatte. Darin wurde für eine Reihe von Weihnachtsartikelngeworben, die über ihre Verkaufsplattform "MeinPaket.de" bestelltwerden konnten. Der Verband hält diese Werbung für unlauter, weilAngaben zu den jeweiligen Verkäufern fehlten. Diese Informationenerhielt man erst beim Besuch der Website "MeinPaket.de", die Links zuden jeweiligen Verkäuferwebsites enthielt. Der in dritter Instanz mitdem Rechtsstreit befasste Bundesgerichtshof möchte wissen, ob nachder Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken die Verkäuferangabenschon in der Zeitungsanzeige selbst enthalten sein müssen.Informationen zum Urteil können Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-146/16 einsehen.Freitag, 31. MärzBerlin: Stv. EU-Generaldirektor Koopman bei Diskussion zuEuropäischem BeihilferechtDas Politik-Consultingunternehmen Oxera veranstaltet seinDiskussionsforum 2017 zum Thema "Hotspots im EuropäischenBeihilferecht: Erneuerbare Energien, Steuern, ex-post-Evaluierungen"http://ots.de/t9034. Die Rede zur Eröffnung hält Gert-Jan Koopman,Stellvertretender Generaldirektor in der Generaldirektion Wettbewerbder Europäischen Kommission in Brüssel. Ort: Steigenberger Hotel amKanzleramt, Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin, Beginn: 10 Uhr,Anmeldungen können über diese Website http://ots.de/bIF78 erfolgen.Magdeburg: Europäisches JugendforumDie Jugendforen des Informationsbüros des Europäischen Parlamentsstehen dieses Jahr unter dem Motto "Alles geregelt in Europa? - Wirals Verbraucher im europäischen Binnenmarkt". In Zusammenarbeit mitden Landtagen werden ganztägige Jugendforen in den Landtagen derBundesländer durchgeführt, die sich speziell an Erst- und Jungwählerrichten. Die Schülerinnen und Schüler tauschen sich in drei Workshopsüber Themen des Verbraucherschutzes in der EU aus. Anschließenddiskutieren sie mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments und derLandtage über ihre Positionen zu den einzelnen Themen. Das heutigeJugendforum findet im Landtag von Sachsen-Anhalt statt. WeitereInformationen zu den Jugendforen finden Sie hier http://ots.de/J00d4.Brüssel: Kardinal Reinhard Marx trifft EU-KommissionspräsidentJean-Claude JunckerDer Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx,trifft Juncker in seiner Funktion als Leiter der Kommission derBischofskonferenzen der EU http://www.comece.eu/.