EU-Terminvorschau vom 25. November bis 02. Dezember 2018

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Samstag, 24. NovemberBrüssel: EU-Kommissionspräsident Juncker empfängt Theresa MayJean-Claude Juncker, Präsident der EU-Kommission, empfängt diePremierministerin des Vereinigten Königreichs, Theresa May, zuGesprächen in Brüssel. Am Sonntag treffen sich die Staats- undRegierungschefs der EU zu einem EU-Sondergipfel zum Brexit.Sonntag, 25. NovemberBrüssel: EU-Sondergipfel zum Brexit-AbkommenDie Europäische Union und das Vereinigte Königreich haben sich aufEbene ihrer Chefunterhändler auf ein Austrittsabkommen und auf einepolitische Erklärung zu den künftigen Beziehungen geeinigt. Bei einemSondergipfel soll die Brexit-Vereinbarung formalisiert werden, sofernbis dahin keine außergewöhnlichen Ereignisse eintreten. Bevor dasAustrittsabkommen in Kraft treten kann, muss es von der EU im Rat undim Europäischen Parlament und dem Vereinigten Königreich ratifiziertwerden. Die Staats- und Regierungschefs dürften außerdem einepolitische Erklärung zu den künftigen Beziehungen zwischen der EU unddem Vereinigten Königreich billigen, die dem Austrittsabkommenbeigefügt wird und auf die in dem Abkommen Bezug genommen wird.Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://ots.de/SyyuvX. Einegemeinsame Pressekonferenz der Präsidenten des Europäischen Rates,Donald Tusk, und der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker,ist für 12 Uhr geplant. Sie wird live über Europe by Satellitehttps://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm übertragen.Europaweit: EU-Spielzeugrichtlinie muss in allen EU-Staatenumgesetzt seinKinder, die jünger als drei Jahre alt sind, sollen vor chemischenStoffen in ihrem Spielzeug mehr geschützt werden. In Spielzeug darfdaher künftig nur noch sehr viel weniger des Weichmachers Bisphenol A(BPA) enthalten sein als bisher. Eine entsprechende Richtlinie zurErgänzung des Anhangs II der EU-Spielzeugrichtlinie beschränkt denGehalt auf 0,04 Milligramm pro Liter (Migrationsgrenzwert). Bis zum25. November 2018 müssen die erforderlichen Rechts- undVerwaltungsvorschriften in nationales Recht umgesetzt sein. Den Textder Richtlinie (EU) 2017/898 finden Sie hier https://bit.ly/2thjSSU.Montag, 26. NovemberBrüssel: Juncker empfängt Ministerpräsidentin SchwesigEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfängt dieMinisterpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, zueinem politischen Meinungsaustausch.Berlin: Konferenz "Der künftige Mehrjährige Finanzrahmen der EU"Die Diskussionen rund um den künftigen Mehrjährigen Finanzrahmennehmen einen zentralen Stellenwert auf der Agenda desösterreichischen EU-Ratsvorsitzes ein. Nach dem im Mai präsentiertenVorschlag der EU-Kommission gilt es, die entscheidenden Weichen fürdie Zielphase der Verhandlungen im Jahr 2019 zu stellen. In einerDiskussion mit österreichischen, deutschen und europäischen Expertensoll ein Blick auf den Verhandlungsstand geworfen und der Fragenachgegangen werden, wie der Mehrjährige Finanzrahmen der EU fit fürdie nächste Periode gemacht werden kann. Mehr Informationen beiphilipp.gmoser@bmeia.gv.at. Zeit: 18 Uhr, Ort: ÖsterreichischeBotschaft Berlin, Stauffenbergstraße 1.Brüssel: Rat für Auswärtige AngelegenheitenDie Entwicklungsminister werden sich über die laufenden Arbeitenan der Allianz Afrika-Europa für nachhaltige Investitionen undArbeitsplätze austauschen. Der Rat wird sich außerdem einen Überblicküber den Stand der Verhandlungen über das Instrument fürNachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationaleZusammenarbeit verschaffen, die im Rahmen der Verhandlungen über denmehrjährigen Finanzrahmen (MFR) stattfinden. Bei einem gemeinsamenMittagessen werden die Minister mit den FriedensnobelpreisträgernNadia Murad und Dr. Denis Mukwege über Gleichstellungs- undMenschenrechtsfragen beraten. Im Mittelpunkt dürfte dabei das ThemaBekämpfung von Diskriminierung in all ihren Ausprägungen stehen.Weitere Informationen zur Tagung finden Sie vorab hierhttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2018/11/26/.Brüssel: Rat für Bildung, Jugend, Kultur und Sport (bis 27.11.)Die Minister werden eine Aussprache über einen Vorschlag für dieVerordnung über das Europäische Solidaritätskorps (2021-2027) führenund es soll eine partielle allgemeine Ausrichtung als Grundlage fürdie Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament erzielt werden.Außerdem werden voraussichtlich Schlussfolgerungen zur Jugendarbeitim Zusammenhang mit Einwanderungs- und Flüchtlingsfragen sowie eineEntschließung zur EU-Jugendstrategie 2019-2027 angenommen. Der Ratwird außerdem über die Schaffung eines europäischen Bildungsraums bis2025 und das Vorgehen gegen die Verbreitung von Desinformation mitdem Schwerpunkt Falschmeldungen ("Fake News") beraten. Am Nachmittagwerden die für Sport zuständigen Minister in Anwesenheit desGastredners Martin Kallen, CEO von UEFA Events, eine Aussprache übergroße Sportveranstaltungen als Triebfedern für Innovation führen. Am26.11. um 14.45 Uhr und am 27.11. um 12.45 Uhr sind Pressekonferenzengeplant, die hier http://ots.de/JDC76T übertragen werden. WeitereInformationen dazu finden Sie hierhttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eycs/2018/11/26-27/.Brüssel: Jahreskolloquium über Grundrechte mitKommissionsvizepräsidenten Timmermans (bis 27.11.) Das Thema desKolloquiums 2018 lautet "Demokratie in der EU". Die Debatte findetauch im Zusammenhang mit den bevorstehenden Europawahlen undanlässlich des 70. Jahrestages der Allgemeinen Erklärung derMenschenrechte statt. Dabei soll nach Wegen gesucht werden, um einefreie, offene und gesunde demokratische Partizipation zu fördern ineiner Zeit des Populismus, der Digitalisierung und der Bedrohung derZivilgesellschaft. Die Eröffnungsrede wird der ErsteKommissionsvizepräsident Frans Timmermans halten. WeitereInformationen zur Veranstaltung finden Sie hier http://ots.de/ifO3um.Luxemburg: EuG-Urteil zu Aufnahme der Brexit-Verhandlungen Mehrerebritische Staatsangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat alsdem Vereinigten Königreich leben, haben vor dem Gericht derEuropäischen Union Klage auf Nichtigerklärung des Ratsbeschlusses vom22. Mai 2017 über die Aufnahme von Verhandlungen über den Brexiterhoben. Sie machen u.a. geltend, dass der Beschluss gegen denGleichheitsgrundsatz verstoße, weil damit das Austrittsverfahreneingeleitet werde, ohne dass sich die im Ausland lebendenUnionsbürger zu einem etwaigen Verlust ihrer Unionsbürgerschafthatten äußern können. Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-458/17.Dienstag, 27. NovemberHamburg: "Hamburg Gipfel: China trifft Europa" mit EU-KommissarinVestagerDer "Hamburg Gipfel" wurde von der Handelskammer Hamburg initiiertund fand 2004 zum ersten Mal statt. Die Konferenz ist eine Plattformfür einen offenen Dialog zwischen Europa und China mit dem Ziel, dieWirtschaftsbeziehungen und das gegenseitige Verständnis zuverbessern. Chinesischer Ehrengast wird Liu He, Vize-Premier desStaatsrates der Volksrepublik China, sein. Für die EU wird amheutigen Dienstag Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager an demTreffen teilnehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttps://www.hamburg-summit.com/en/hamburg-summit.html.Brüssel: Landwirtschaftsminister Backhaus bei EU-KommissarenAndriukaitis und HoganDer Minister für Landwirtschaft und Umwelt vonMecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, trifft sich zu politischenGesprächen mit den EU-Kommissaren für Landwirtschaft und ländlicheEntwicklung, Phil Hogan, sowie für Gesundheit undLebensmittelsicherheit, Vytenis Andriukaitis.Luxemburg: EuGH verhandelt über Widerrufbarkeit derBrexit-Erklärung Der schottische Court of Session möchte wissen, obdie Brexit-Erklärung (Artikel 50 AEUV) einseitig zurückgenommenwerden kann. Der schottische Court of Session wurde von Mitgliederndes Schottischen Parlaments, des Parlaments des VereinigtenKönigreichs und des Europäischen Parlaments angerufen. Sie ersuchenihn um gerichtliche Klärung, ob es neben der parlamentarischenZustimmung zu einem etwaigen Austrittsvertrag oder einem hartenBrexit (ohne Austrittsvertrag) eine dritte Alternative gibt, nämlichdie Rücknahme der Brexit-Erklärung. Damit würde ihnen die Möglichkeiteröffnet, den etwaigen Austrittsvertrag nicht nur deswegenabzulehnen, weil er eine schlechtere Option als ein Austritt ohneVertrag wäre, sondern womöglich deswegen, weil er eine schlechtereOption als ein Verbleib in der EU wäre. Weitere Informationen dazufinden Sie hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-621/18.Mittwoch, 28. NovemberBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier http://ots.de/bo368y abgerufen werden.Brüssel: Miniplenum des Europäischen Parlaments (bis 29.11.)Auf der Tagesordnung steht eine Aussprache mit dem dänischenMinisterpräsidenten Lars Løkke Rasmussen über die Zukunft Europas.Das Plenum beschäftigt sich außerdem mit der Erklärung der Kommissionzum Binnenmarktpaket sowie den Berichten 2018 über Serbien, Kosovo,Albanien, Montenegro und die ehemalige jugoslawische RepublikMazedonien. Die vollständige Tagesordnung finden Sie vorab hierhttp://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.Donnerstag, 29. NovemberBrüssel: Miniplenum des Europäischen Parlaments Auf derTagesordnung steht das Haushaltsverfahren 2019 und die Situation vonFrauen mit Behinderungen, gefolgt von zahlreichen Abstimmungen, u.a.über den Schutz der akademischen Freiheit im auswärtigen Handeln derEU sowie über die vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen anden Binnengrenzen. Außerdem abgestimmt wird über die Anwendung derStufe Euro 5 auf die Typgenehmigung von zwei- oder dreirädrigen undvierrädrigen Fahrzeugen sowie die Rolle des deutschen Jugendamts beigrenzüberschreitenden Familienstreitigkeiten. Weitere Informationenfinden Sie vorab hierhttp://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.Brüssel: Rat für Wettbewerbsfähigkeit (bis 30.11.)Die Minister sind dazu angehalten, sich auf allgemeineAusrichtungen zu den drei Verordnungsentwürfen "Beziehungen zwischenPlattformen und Unternehmen", "Binnenmarktprogramm (partielleallgemeine Ausrichtung)" und "allgemeine Sicherheit von Fahrzeugen"zu einigen. Der Rat wird ferner Schlussfolgerungen zur künftigenStrategie für die Industriepolitik der EU annehmen und einenGedankenaustausch über die Zukunft des Binnenmarkts führen. DieMinister werden außerdem eine Bilanz der bisherigen Fortschritte beidem vorgeschlagenen EU-Weltraumprogramm ziehen und eineOrientierungsaussprache über die künftigen Arbeiten zu diesem Themaführen. Der Rat wird zudem Schlussfolgerungen zum EuropäischenForschungsraum annehmen und ersucht werden, eine partielle allgemeineAusrichtung zum Rahmenprogramm Horizont Europa anzunehmen und dieFortschritte bei dem Programm zur Durchführung von Horizont Europa zubewerten. Weitere Informationen zur Tagung finden Sie vorab hierhttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/compet/2018/11/29-30/.Freitag, 30. NovemberBonn: Bürgerdialog "Klartext EU - Was tun Beamte undInteressenvertreter in Brüssel für uns?" Die Europa-UnionBonn/Rhein-Sieg veranstaltet ein World Café, diesmal mit den JungenEuropäischen Föderalisten, der Europa-Union NRW e.V. und derEuropäischen Kommission, mit Unterstützung durch das EDZ Köln. DieExperten werden sich nach kurzen Statements in kleinen Gruppen denFragen der Teilnehmer stellen und mit ihnen diskutieren. DieVeranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Regionalvertretung derEuropäischen Kommission in Bonn und richtet sich an beruflich oderehrenamtlich Tätige im Europabereich, sowie an europainteressierteBürger. Weitere Informationen finden Sie vorab hierhttp://ots.de/yZrpBg.Buenos Aires: G20-Gipfel (bis 01.12.)Die Staats- und Regierungschefs der G20 werden sich am 30.November und 1. Dezember in Buenos Aires treffen. Argentinien hatderzeit die G20-Präsidentschaft inne. Der Präsident des EuropäischenRates, Donald Tusk, und der Präsident der Europäischen Kommission,Jean-Claude Juncker, werden die EU auf dem Gipfel vertreten. DerGipfel 2018 feiert den 10. Jahrestag des ersten Gipfels, der 2008 alsReaktion auf die globale Finanzkrise stattfand. Das Thema lautet"Konsens für eine faire und nachhaltige Entwicklung aufbauen" mit dendrei Hauptprioritäten Zukunft der Arbeit, Infrastruktur fürEntwicklung und Lebensmittelkontrolle. Um 9 Uhr ist eine gemeinsamePressekonferenz von Juncker und Tusk geplant, die auf Europe bySatellite https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm übertragenwird. Weitere Informationen zum Gipfel finden Sie hierhttp://ots.de/NRqltc.Brüssel: Rat für Allgemeine AngelegenheitenDer Rat tagt zum Thema Kohäsion. Weitere Informationen finden Siehier https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2018/11/30/.Sonntag, 02. DezemberKatowice: UN-Klimakonferenz (bis 14.12.)Das Hauptziel der Konferenz im polnischen Katowice ist dieVerabschiedung der Umsetzungsleitlinien des PariserKlimaschutzabkommens, damit das zentrale Ziel des Abkommens erreichtwerden kann, nämlich die Erhöhung der globalenDurchschnittstemperatur so nahe wie möglich an 1,5 Grad Celsius zuhalten. Insbesondere bedeutet die vollständige Umsetzung des PariserAbkommens, dass praktische Maßnahmen umgesetzt werden, wie dieAnpassung an die Auswirkungen des Klimawandels und ehrgeizigeEmissionsminderungen. Weitere Informationen zur Veranstaltung findenSie hier https://unfccc.int/katowice.Schloss Elmau: EU-Kommissar Julian King bei MünchnerStrategieforum 2018Neben der jährlichen Hauptkonferenz veranstaltet die MünchnerSicherheitskonferenz regelmäßig hochkarätige Veranstaltungen zubestimmten Themen und Regionen. Eine dieser Veranstaltungen ist dasMunich Strategy Forum (MSF). Das MSF findet einmal im Jahr zwei Tagelang im Schloss Elmau statt. 